Soldes Boulanger hiver 2022 : les meilleures offres à ne pas rater

C'est parti pour les soldes d'hiver 2022 chez Boulanger. Le commerçant français propose durant non pas quatre mais deux semaines des réductions et remises intéressantes sur de nombreux produits. Nous avons sélectionné ici les meilleures offres et bons plans high-tech qui nous semblent vraiment valoir le coup. Cette sélection sera mise à jour au fur et à mesure du déroulement des soldes d'hiver.

Le top des offres high-tech soldes hiver Boulanger 2022

Boulanger a lancé ses soldes d'hiver. Ainsi, pendant 4 semaines, jusqu'au 25 janvier 2022, l'enseigne française propose de nombreux objets connectés à prix réduits, tout comme quelques smartphones, TV et autres appareils high-tech. Comme pour les autres offres des enseignes participantes, nous avons classées celles de Boulanger par ordre de prix croissant.

Echo Flex à 14,99 €

Pendant le soldes d'hiver 2022 Boulanger, vous pouvez vous équiper de l'Amazon Echo Flex à prix mini. S'il faut habituellement débourser 29,99 € pour s'en équiper, une réduction de 50% permet de l'avoir pout seulement 14,99 €.

La prise connectée Echo Flex d'Amazon est faite pour les personnes qui disposent déjà d'appareils dotés d'Alexa. en effet, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison. Enfin, l'Amazon Echo Flex fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré.

Echo Dot 3ème génération à 21,99 €

Autre appareil Amazon en promotion pendant les soldes d'hiver, l'Echo Dot 3 qui profite d'une réduction de 50 %. De taille compacte, cette enceinte connectée compacte passe donc à 21,99 € au lieu de 49,99 €. Les soldes tombent donc à pic pour les personnes qui souhaitent s'en équiper ! L'Echo Dot 3 se présente sous la forme d'un galet. Grâce à lui, vous pouvez facilement lancer et contrôler vos morceaux de musiques préférés par simple commande vocale.

Ce n'est pas tout, l'appareil permet également d'appeler ou envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo. Véritable tour de contrôle, il permet en outre le contrôle de vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Un bon plan à ne pas rater pendant les soldes Boulanger de l'hiver 2022.

Caméra Blink Mini à 27,99 €

Au tour de la caméra de surveillance Blink Mini de faire l'objet d'un bon plan dans le cadre des soldes d'hiver Boulanger 2022. La caméra de surveillance produite par le géant américain de l'e-commerce s'affiche au meilleur prix du moment à savoir 27,99 euros au lieu de 34,99 euros. Une petite réduction de 7 euros, toujours bonne à prendre.

Concernant ses fonctionnalités, la Blink Mini propose une définition HD (1080p, un champ de vision 110 degrés) et embarque également un détecteur de mouvements. De la partie également, un système audio bidirectionnel. Pour paramétrer, il suffit simplement de la brancher sur une prise secteur. Ensuite, la connexion au réseau WiFi domestique se fait via l'application Blink Home Monitor. Enfin, la caméra Blink Mini est livrée avec un support, deux vis de fixation, un câble USB et un adaptateur secteur.

Echo Dot 4 à 29,99 €

Belle réduction également sur l'enceinte connectée d'Amazon, l'Echo Dot 4. Son prix chute de 59,99 € à 29,99 €. Une grosse remise de 50% donc pour les soldes d'hiver Boulanger. L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore.

L'Echo Dot 4 offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

Réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential à 29,99 €

Les appareils connectés sont à l'honneur pendant les soldes d'hiver 2022. Ainsi, pour les personnes qui ont du mal à se réveiller le matin, l'acquisition d'un réveil est un réel besoin. Cela tombe bien puisque le Lenovo Smart Clock Essential est affiché à petit prix pour chez Boulanger. En temps normal, il coûte 59,99 €. Là, durant les soldes il est possible de l'acheter moins cher, à seulement 29,99 €. Une réduction accordée de 50 % donc, la même que l'on a vu pendant le Black Friday. Ainsi, si vous avez plusieurs chambres, ou si vous souhaitez faire un cadeau de Noël, vous pouvez donc faire d'un pierre deux coups et en acheter deux pour le prix d'un ! Pour en venir à ses caractéristiques techniques, ce réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential, propose des fonctionnalités plus utiles que les autres au quotidien. En effet, en plus d'embarquer un écran LED de 4 pouces, le Bluetooth 5.0, le Wifi, une veilleuse, un haut-parleur et des microphones intégrés, il fait office d'"cran connecté intelligent grâce à l'assistant vocal Google intégré. Cela signifie que vous pouvez donc lui poser des questions, écouter de la musique, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore.

Fire Stick TV 4K à 34,99 €

On continue avec le Fire Stick TV 4K d'Amazon qui fait l'objet d'une belle réduction de 25 euros dans le cadre des soldes Boulanger. Alors qu'il est habituellement proposé à 59,99 €, il voit donc son prix chuter brutalement à 34,99 €. Ce dongle HDMI fait office de box multimédia compacte. Il se glisse simplement en toute discrétion dans le port HDMI de votre TV. On retrouve l'écosystème Fire TV d'Amazon qui offre une expérience propre à elle. Dans un premier temps, vous profitez d'une excellente qualité d'images grâce au streaming 4K Ultra HD avec compatibilité Dolby Vision, Atmos et HDR10+. Ensuite, le système assure une compatibilité avec toutes les applications de streaming audio et vidéo, à commencer par Prime Video, le service maison. Vous pouvez également accéder à Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, MyCanal et bien d'autres services TV/streaming. Aussi, grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, contrôler vos films et séries préférés à la voix ou au bouton est un jeu d'enfant. Écoutez de la musique sur Amazon Music ou Spotify, consultez les résultats sportifs, la météo, et accédez aux flux de vos caméras de surveillance. La télécommande permet de contrôler différents appareils connectés compatibles de la maison sans forcément disposer d'une enceinte connectée Echo.

Réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 à 44,99 €

On continue notre sélection des meilleures offres soldes Boulanger hiver 2022 avec un autre réveil connecté. Il s'agit de la version 2 du réveil connecté Lenovo Smart Clock. Pour l'occasion, il s'affiche au prix réduit de 44,99 €. Une belle affaire sachant qu'en temps normal on le trouve à 69,99 €. Boulanger propose donc une réduction non négligeable de 25 euros. L'appareil connecté vous permettra de vous réveiller avec votre musique favorite, mais pas que.

En effet, le Lenovo Smart Clock 2 comme son nom le laisse entendre fait également office d'enceinte intelligente. Il intègre l'assistant vocal de Google et peut être utilisé pour contrôler de nombreux appareils connectés. On y retrouve aussi les technologie Wifi et Bluetooth pour une connexion sans fil. Il est en outre doté d'un écran tactile IPS d'une diagonale de 4 pouces tactile, de 1 Go de mémoire RAM, d'un processeur Mediatek 8167S et une mémoire interne de 8 Go sans oublier l'essentiel, une fonction réveil intégrée.

Pack 2 bracelets connectés Huawei Band 6 à 59,99 €

Pour les soldes Boulanger, le pack composé de deux bracelets connectés Huawei Band 6 s'affiche au prix canon de 59,99 € au lieu de 99,98 €. A ce tarif très avantageux, les stocks disponibles risque de s'écouler très vite. Nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder si vous souhaitez en profiter.

Pour en revenir au bracelet connecté Huawei Band 6, son écran rectangulaire offre une diagonale de 1,47 pouce (soit plus de 3,73 cm) contre moins de 1 pouce habituellement. C'est son gros points fort qui le démarque de ses principaux concurrents. Comme tous les bracelets connectés, le Band 6 fonctionne avec un système d’exploitation propriétaire. Celui de Huawei qui anime également ses montres s’appelle Lite OS.

Compatible avec les smartphones à partir d’Android 5.0 et iPhone à partir de 9.1, cet OS a eu le temps de s’améliorer en quelques générations de dispositifs de santé. L’utilisation du Band 6 au travers de ses propres menus tout comme au travers de l’application Santé de Huawei s’avère simple et efficace. Les fonctions mises à disposition en termes de suivi d’activités, notifications, personnalisation sont nombreuses, presque aussi riches que sur certaines montres.

Pack Philips Pack Hue/Amazon Starter kit à 109,99 €

Si vous souhaitez vous équiper d'un pack starter Amazon Philips Hue pendant les soldes d'hiver, c'est le moment opportun pour le faire à petit prix. Il y a par exemple un bon plan qui permet justement d'acquérir un pack Philips Hue/Amazon à prix réduit.

Ce dernier comprend deux ampoules Philips Hue White & Color (E27), un pont de connexion Hue ainsi qu'un assistant vocal Amazon Echo Dot 4ème Génération. L'ensemble est proposé à 109,99 € au lieu de 199,99 € soit une remise de 45 %. Plutôt intéressant compte tenu qu'en général, ces packs sont rarement proposés en promotion.

Pack découverte Philips Hue à 169,99 €

Autre pack connecté également en promotion pour les soldes Boulanger. Cette fois-ci, il s'agit d'un pack découverte incluant un kit de démarrage Philips Hue E27 et une barre Hue Play. Il est affiché au prix de 169,99 € au lieu de 219,99 €, soit une remise immédiate de 22 % de la part de Boulanger.

Ce pack découverte se compose de deux ampoules connectées E27 White & Color Ambiance (1100 lumens), la deuxième version de l'interrupteur Dim Switch, un pont de connexion Hue et une barre lumineuse Hue Play. Tous ces objets connectés peuvent être commandés vocalement avec l'aide des assistants comme Alexa et Google Assistant. Enfin, il sont facilement configurables depuis une application gratuite dédiée qui peut être téléchargée depuis un smartphone iOS ou Android.

Samsung Galaxy S20 FE dès 449 €

Les smartphones Samsung sont très prisés des utilisateurs Android, surtout lorsqu'ils sont proposés à prix réduits comme c'est le cas pendant les soldes. Le modèle Galaxy S20 FE, aussi bien dans sa version 4G qui embarque le processeur Samsung Exynos 990 que dans sa version 5G avec le SoC de Qualcomm, le Snapdragon 865 fait l'objet d'une grosse réduction de 210 euros.

Ainsi, pour les soldes de l'hiver 2022, Boulanger le propose au prix imbattable de : 449 € en version 4G ou 549 € dans sa variante 5G. C'est assez intéressant compte tenu que les deux smartphones sont généralement vendus respectivement 659 € et 759 €.

Ne tardez donc pas trop si un de ces smartphones vous fait de l'œil. En effet, il y a de fortes chances qu'affichés à ces prix avantageux, les Galaxy S20 FE soient vite indisponibles à cause d'une rupture de stock. Enfin, si vous avez besoin de plus d'informations à son sujet, nous vous invitons à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.

TV LED LG NanoCell 65NANO816 (164cm) à 899 €

Si c'est une TV avec une grande diagonale qui vous intéresse pour ces soldes d'hiver, vous pouvez profiter de ce bon plan que propose Boulanger, permettant de s'équiper du modèle LED LG NanoCell 65NANO816. Il est possible de l'acheter à 899 euros au lieu de 1 299 € soit une réduction immédiate de 400 euros.

Ce modèle de 2021 dispose d'une dalle de 65 pouces LCD NanoCell à rétroéclairage LED. On retrouve les technologies d'amélioration de l'image telles que Active HDR (HDR10, HDR HLG, HGiG), LG Local Contrast. Connectée, elle embarque les connexions sans fil Wi-Fi et Bluetooth et tourne sous webOS. Enfin, elle supporte également les assistants vocaux Google, LG ThinQ, Alexa et assure une compatibilité avec AirPlay 2, Homekit et Home Dashboard.

Samsung Galaxy S21 Ultra à 999 €

Le smartphone très haut de gamme de Samsung, le Galaxy S21 Ultra n'échappe pas lui non plus aux bons plans des soldes. Boulanger permet de l'acquérir sous la barre des 1 000 euros, à 999 € très précisément. C'est plutôt pas mal sachant qu'on le trouve hors promo à 1 259 €. Au final, c'est donc une réduction immédiate de 260 euros proposée par l'enseigne française.

Concernant ses caractéristiques techniques, le smartphone et le plus imposant de la gamme avec une diagonale de 6,8 pouces. Il profite d’une définition WQHD+ quand les deux autres se contentent du Full HD+. Sa batterie aussi est plus grande puisqu'on est désormais sur une capacité de 5000 mAh. La définition du capteur selfie est de 40 mégapixels. Quatre capteurs photo de 108+12+10+10 mégapixels sont présents à l’arrière, avec un autofocus laser. Le zoom hybride atteint le rapport de 100x. Le S21 Ultra est compatible S-Pen.

Voilà donc pour les meilleures offres des soldes Boulanger hiver 2022. Cependant, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également jeter un œil à nos récapitulatifs qui regroupent les meilleures offres par catégories de produits mais aussi par magasin participant aux soldes d'hiver.

