Soldes PC portables hiver 2022 : les meilleures offres pour acheter moins cher

Vous guettez une bonne occasion pour acheter un PC portable gamer ou bureautique ? Grâce aux soldes d'hiver, de nombreux modèles voient leur prix fondre comme neige au soleil. Nous avons déniché pour vous meilleurs bons plans sur les PC portables.

Les soldes d'hiver sont une nouvelle occasion d'acheter un PC portable moins cher si vous avez raté les offres du Black Friday il y a quelques semaines. Nous avons identifié pas mal d'offres qui vous permettront de réaliser de belles économies. Il y a par exemple le Lenovo Ideapad 3, un PC bureautique équilibré qui est à moins de 500 € ou encore le PC portable gamer HP Victus avec RTX 3060 qui est à moins de 900 €.

Le top des offres PC portables des soldes d'hiver 2022

PC Portable Lenovo IdeaPad 3 à 499 € 629 €

Alors qu'il est d'habitude proposé à 629,99 €, le PC portable Lenovo Ideapad 3 15ADA05 voit son prix baisser à 499,99 € pendant les soldes d'hiver. Cela correspond à une réduction de 21% et vous réalisez 130 € d'économie. c'est une belle occasion pour vous offrir un PC portable sous la barre des 500 euros. Le modèle est équipé d'un écran de 15,6 pouces en définition Full HD.

Pour les autres caractéristiques, on est sur un CPU AMD Ryzen 5-3500U cadencé à 2,1 GHz avec une fréquence Boost pouvant monter à 3.7 GHz. Le processeur est accompagné d'un GPU AMD Radeon Vega 8. Vous avez aussi 8 Go de mémoire RAM et un SSD de 512 Go. Le PC tourne sous Windows 10 et est compatible Windows 11.

Asus Zenbook 13 OLED à 749 € 849 €

Grâce à ce bon plan des soldes d'hiver sur la Fnac, il est possible de récupérer le très récent PC ultra portable Asus ZenBook 13 OLED 100 € moins cher qu'en temps normal. Dans sa version avec 256 Go de stockage (SSD), il est à 749,99 € au lieu de 849,99 €, ce qui correspond à une réduction de 100 euros.

Pour ce qui est de sa fiche technique, ce PC Portable arbore un écran OLED d'une diagonale de 13,3 pouces en définition Full HD. À l'intérieur, on retrouve un processeur Intel Core i5 de 11e génération, une puce quad-core dont la fréquence peut grimper jusqu'à 4.2 GHz. Elle est épaulée par 8 Go de mémoire vive. La partie GPU est gérée par un Intel Iris Xe Graphics.

Enfin, niveau connectique, ce PC portable embarque 2 ports USB-C, un port USB-A, un port HDMI 2.0 et enfin deux ports ThunderBolt 4 et un port Micro-SD. Vous pouvez consulter notre test de l'Asus Zenbook 13 OLED.

Surface Laptop Go à 799 € 999 €

Le Surface Laptop Go dans sa version avec 256 Go de stockage voit son prix descendre à 799 € sur Amazon alors qu'il faut en temps normal débourser 9999 € pour l'avoir. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 200 € qui est valable sur les coloris bleu glacier et platine. Ce PC portable de Microsoft est récent, car sorti il y a un peu plus d'un a.

Avec 200 € d'économie réalisable, ce bon plan est intéressant pour ceux qui souhaitent s'offrir un PC léger pour de la bureautique et le divertissement. Le modèle plutôt compact puisqu'il arbore un écran PixelSense de 12,45 pouces en définition 1536 x 1024 pixels. Il est équipé d'un CPU Core i5 de 10e génération cadencé à 3,6 GHz et est épaulé d'une mémoire RAM de 8 Go.

Le Surface Laptop Go tourne sous Windows 10 S. Son autonomie est de 13 heures. Et pour finir, il dispose d'une connectique composée d'un port USB 3.0, d'un port USB-C et d'une prise Jack 3,5 mm. Pour la connectivité, le PC dispose d'une puce Bluetooth 5.0 et Wifi 802.11 b/g/n.

Lenovo Ideapad gaming 3 à 799 € 999 €

Sur le site de la Fnac, le PC portable gamer Lenovo Ideapad gaming 3 de dernière génération voit son prix chuter à l'occasion des soldes. Alors qu'il est en temps normal facturé 999 €, il est affiché à 799 € en ce moment. Cela correspond à une réduction de 200 €. Vous avez là une opportunité de réaliser une belle économie sur ce PC portable gamer équipé d'un GPU GeForce RTX 3050 de dernière génération.

Cette carte graphique permet de jouer en Full HD dans de bonnes conditions, avec le Ray Tracing. Pour accompagner le GPU, on a un processeur AMD Ryzen 5 5600H de dernière génération avec une fréquence de 3,3 GHz (fréquence Turbo de 4,2 GHz). Sa mémoire RAM est de 8 Go et son stockage SSD d'une capacité de 512 Go. L'écran de ce PC gamer est d'une taille de 15,6 pouces en définition de 1920 x 1080 pixels.

Enfin, pour la partie connectique, ce PC dispose de deux ports USB 3.2, d'un port USB-C et d'une sortie HDMI 2.0. Il embarque également un port Gigabit Ethernet et une carte Wifi 802.11 ac (WiFi 5).

Asus Vivobook Pro 14 OLED à 829 € 999 €

Cdiscount propose une remise de 170 € sur le PC portable Asus VivoBook Pro 14 OLED. Au lieu de 999 €, l'enseigne ne demande que 829 € à l'occasion des soldes d'hiver. Ce PC performant présente les caractéristiques suivantes : son écran 14 pouces est d'une définition de 2880 x 1800 pixels, il dispose d'un processeur quad core Intel Core i5-11300H de 11e génération cadencé à 3,1 GHz (fréquence Turbo de 4,4 GHz). La mémoire RAM est d'une capacité de 8 Go.

Pour la partie graphique, on retrouve un GPU Intel Iris Xe Graphics intégré. L'Asus VivoBook Pro est équipé d'un SSD NVMe de 512 Go. Ce PC calibré pour de la bureautique et le divertissement offre une bonne puissance. Vous pouvez même jouer à certains jeux pas trop exigeants en ressources. L'ordinateur tourne sous Windows 10 Home et est compatible avec Windows 11.

PC portable gamer HP Victus à 899 € 999 €

Grâce au code promo 100DES999 utilisable sur la boutique Cdiscount, le PC portable gamer HP Victus 16-d0413nf passe à 899,99 € au lieu de 999,99 €. C'est de dernier prix qui est affiché sur la boutique en ligne. Pour profiter de 100 € de remise immédiate, renseignez le code promo ci-dessus dans l'espace prévu à cet effet au niveau du panier.

Ce PC portable taillé pour le gaming dispose notamment d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, d’un processeur Intel Core i5-11400H (11e génération) épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de SSD M.2 NVMe PCIe 3.0. Pour la partie audio, il embarque un système de deux haut-parleurs Bang&Olufsen.

Sa batterie offre une autonomie d'environ 7h et bénéficie d'une charge rapide qui lui permet de récupérer 50 % d'autonomie en seulement 30 minutes. Les connectivités sans fil Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 sont au rendez-vous. Et pour la connectique l'HP Victus 16 dispose d'un port USB-C, d'un port HDMI, d'un port Ethernet, d'une prise jack 3,5 mm et de trois ports USB 3.0.

Lenovo Legion 5 avec RTX 3060 à 999 € au lieu de 1119 €

Ce bon plan vous permet d'avoir un PC portable gamer solide équipé d'une GeForce RTX 3060 sous la barre des 1000 €. C'est en effet vers LeClerc qu'il faut se diriger pour avoir le Lenovo Legion 5 15ACH6H au meilleur prix du web dans le cadre des soldes d'hiver. Le PC y est en effet affiché à 999 euros alors qu'il est proposé 100 € plus cher chez Cdscount à 10999 € au lieu de 1199 €.

Pour en venir à la fiche technique du Lenovo Legion 5, il s'agit d'un PC gamer disposant d'un écran de 15,6 pouces en définition de 1920 x 1080 pixels avec taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est équipé d'un CPU AMD Ryzen 5 5600H pour accompagner la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. Le tout est épaulé par une mémoire vive de 8 Go et 512 Go de SSD. Enfin, la batterie offre une autonomie de 7 heures.

Acer Predator Helios 300 PH315-53-78TB à 1349 € 1799 €

Le PC portable gamer Acer Predator Helios 300 PH315-53-78TB facturé habituellement 1799,99 € voit son prix chuter à 1 349,99 € à l'occasion des soldes. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 450 €. Pour tarif, vous avez l'occasion de vous offrir un PC portable gamer très solide équipé d'une carte graphique Nvidia GeForce 3070. Il affiche un écran IPS 15,6 pouces de définition Full HD. Sa fréquence de rafraichissement est 144 Hz et son temps de réponse de 3 ms.

Le processeur quant à lui est un Intel Core i7-10750H accompagné d'une mémoire RAM DDR4 de 16 Go. L'ordinateur dispose par ailleurs d'un SSD M.2 PCIe de 512 Go. La connectique est composée d'un port USB 3.2 Gen 2, de deux ports USB 3.2 Gen 1, d'une jack 3.5 mm combo Audio/micro, d'un port HDMI 2.0 et d'un Mini DisplayPort 1.4.

PC Ultra portable Huawei MateBook X Pro à 1 399,99 € 1 799,99 €

Si Huawei n'est plus très demandé sur le marché des smartphones, il reste dans la course sur celui des PC portables sous. Le MateBook X Pro est l'un des derniers modèles du constructeur chinois. Il s'agit d'un ultrabook léger, fin et puissant qui conviendra à tous les aficionados du genre. À l'occasion des soldes d'hiver 2022, la Fnac le propose au meilleur prix du web avec une réduction de 400 €. Le PC est en effet à 1399 € au lieu de 1799 €. Cela correspond à une remise non négligeable de 22%. Pour ce qui est de la fiche technique, le Huawei Matebook Pro X dispose d'un écran de 13,9 pouces en définition 3000 x 2000 pixels. Il embarque Intel Core i7 1165G7 (11e génération) cadencé à 2,8 Ghz, avec une fréquence Boost pouvant atteindre les 4,7 GHz. Les tâches graphiques sont assurées par un GPU Intel Iris Xe. La quantité de RAM embarquée est de 16 Go, le PC portable dispose d'un SSD de 1 To et d'une connectique complète. Pour la partie connectivité, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 sont au rendez-vous. Sa batterie de 56Wh lui permet de tenir jusqu'à 10 heures.

Voilà pour notre récapitulatif des meilleurs bons plans disponibles sur pour les soldes d'hiver 2022 si vous recherchez un PC portable. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter nos guides d'achat des meilleurs PC portables, des meilleurs PC gamer mais aussi celui consacré aux PC portables pour étudiants.