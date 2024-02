Jusqu’à 300 € offerts chez Boulanger pour l’achat d’une TV LG ou Samsung

En achetant une TV LG, Boulanger vous offre jusqu'à 3 cartes cadeaux d'une valeur de 100 € chacune. Vous pourrez les offrir ou les utiliser en ligne ou en magasin. Plusieurs références de TV Samsung font également l'objet d'une offre spéciale en ce mois de février.

Si vous avez prévu de changer de TV prochainement, Boulanger vous donne de bonnes raisons de le faire dès maintenant. L'enseigne vient de lancer une offre promotionnelle sur plusieurs références de TV Samsung et LG, avec des cadeaux d'une valeur allant jusqu'à 400 euros et dont vous bénéficiez systématiquement au panier. On vous explique tout.

300 € en carte cadeau pour l'achat d'une TV LG QNED 86 (Mini LED)

Les TV OLED de LG sont celles que la marque vend le plus, mais elle propose aussi des modèles QNED qui sont tout aussi qualitatifs. Ce sont des équivalents des TV QLED que l'on retrouve chez Samsung et TCL. La particularité de la référence QNED86 est qu'elle bénéficie d'un rétro-éclairage Mini LED.

Cette technologie permet d'avoir des taux de contraste qui se rapprochent le mieux de ceux des TV OLED. La LG QNED 86 offre ainsi une excellente profondeur des noirs doublée d'une bonne luminosité.

En ce moment, Boulanger offre respectivement 200 € et 300 € en carte cadeau pour l'achat des versions de 55 pouces et de 65 pouces de la LG QNED86. La première est affichée à 1 190 € et la seconde à 1 590 €. Les cartes cadeaux s'ajoutent automatiquement au panier en coupures de 100 €. Les deux TV vous reviennent donc virtuellement à 990 € et 1 290 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (65 POUCES)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (55 POUCES)

Les cartes cadeaux Boulanger vous seront livrées avec le téléviseur. Vous pourrez ainsi les offrir à jusqu'à 3 personnes. Il est possible de les faire valoir en magasin ou en ligne. Chaque carte peut être utilisée sur une période maximale de 12 mois à partir de la date d'activation et dans la limite du montant correspondant à sa valeur.

Un autre modèle QNED fait aussi l'objet d'une offre promotionnelle en ce moment. Pour l'achat d'une LG QNED 82, Boulanger vous offre la barre de son LG S65Q d'une valeur de 400 €. Cette TV bénéficie d'un rétro-éclairage LED (et non Mini LED comme la 86), mais repose sur la même technologie des Quantum Dot Nanocell que l'on retrouve uniquement chez LG.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (65QNED82)

Pour résumer :

300 € en carte cadeau offert sur la TV LG 65 QNED86

200 € en carte cadeau offert sur la TV LG 55 QNED86

Barre de son S65Q offerte pour l’achat de la TV LG 65 QNED82

Ces offres sont valables jusqu'au 7 mars 2023 dans la limite des stocks disponibles.

Une barre de son B650 offerte pour l’achat de certaines TV Samsung

Boulanger a aussi pensé aux aficionados des TV Samsung. L'enseigne offre une barre de son Samsung B650 d'une valeur de 350 € pour l'achat de certains de ses téléviseurs. L'offre porte uniquement sur de grands formats, en l'occurrence les versions 75 pouces des TV Samsung Q70C et Q80C et sur la version 85 pouces de la Q60C.

Ce sont tous les trois des TV Samsung de la gamme des QLED, avec la Q60C en entrée de gamme et les Q70C et 80C en milieu de gamme. Ces offres sont aussi accessibles jusqu'au 7 mars 2023 dans la limite des stocks disponibles.