La meilleure TV OLED de 2021 LG C1 65″ (164cm) est à prix canon sur Cdiscount !

Cdiscount en cette dernière semaine de soldes mets les bouchées double et propose des bons plans toujours plus intéressant les uns que les autres. Si vous souhaitez vous équiper d'une TV OLED performante, il y a par exemple le modèle LG C1 dans sa diagonale de 65 pouces qui est affiché à moindre coût.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cdiscount propose une offre immanquable qui permet de s'équiper de l'une des meilleures TV OLED du marché. La LG OLED C1 dans sa diagonale 65 pouces (164cm) est affichée à 1 599,99 €. C'est plutôt une belle affaire sachant qu'elle est commercialisé en cette période de soldes aux alentours des 1 899,99 € chez les autres revendeurs.

Pour en venir à ses caractéristiques, ce téléviseurs LG OLED65C1, est une TV 4K disposant d'une dalle OLED 4K avec une fréquence de balayage de 100 Hz. On retrouve 4 ports HDMI certifiés 2.1, indispensables pour profiter de la puissance et des fonctionnalités présentes sur les consoles de jeu telles que la PS5 et la Xbox Series X (VRR, ALLM, eARC, G-Sync et FreeSync) mais aussi la Nintendo Switch OLED.

Il intègre en outre la technologie d'amélioration de l'image Dolby Vision IQ mais aussi celle d'amélioration du son, Dolby Atmos. Le Dolby Vision IQ ajuste intelligemment les réglages d’image en fonction du type de contenu et des conditions d'éclairage tandis que Dolby Atmos offre un son surround immersif – une association puissante pour créer une véritable expérience cinéma.

Connectée, cette TV OLED tourne sous l'interface maison LG webOS, et propose trois assistants vocaux : ThinQ pour vous simplifier la navigation et le paramétrage de votre TV au quotidien via la reconnaissance vocale. – Google Assistant et Amazon Alexa pour faire des recherches encore plus poussées et contrôler vos objets domotiques compatibles.