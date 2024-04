La TV Samsung The Frame QLED 4K de 55 pouces est à petit prix grâce à cette belle remise immédiate !

À mi chemin entre télévision et objet d’art, la TV The Frame de Samsung embellit votre intérieur. Durant les French Days, son prix chute de 1299 € à seulement 879 € sur Rue du Commerce. Une belle offre à ne pas manquer !

Vous cherchez une nouvelle TV capable de se fondre dans votre décoration intérieure ? Voici un bon plan qui pourrait vous plaire ! La Samsung The Frame ne laisse clairement pas indifférent. Cette TV QLED 4K au design élégant et épuré dispose d’un mode Art qui permet d’afficher des œuvres lorsqu’elle est en veille.

Habituellement en vente à 1299 € dans sa version de 55 pouces sur Rue du Commerce, elle profite d’une réduction immédiate de 420 €, soit 32% durant les French Days.

La Samsung The Frame 2023 est dotée d’une belle dalle anti-reflet de 55 pouces, soit 138 cm. Elle affiche une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Grâce à la technologie Quantum Dot, le rendu des images est sublimé. La palette de couleurs, riche d’un milliard de nuances, vous permet d’obtenir une colorimétrie particulièrement réaliste et une image contrastée.

Grâce au capteur de mouvement, votre télévision ne reste pas allumée en votre absence. Elle est capable de détecter votre présence pour s’allumer en mode art lorsque vous vous trouvez dans la pièce et s’éteindre lorsque vous n’y êtes pas. Vous pouvez soit la fixer au mur à l’aide de l’accroche murale ultra-fine incluse, soit la poser sur un meuble avec ses pieds ajustables également fournis. Le contrôle s’effectue avec la télécommande mais vous avez aussi la possibilité d’utiliser votre voix puisque la The Frame est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Bixby.

Enfin, la The Frame QLED de 55 pouces intègre Tizen et dispose du Wi-Fi, du Bluetooth, de 4 ports HDMI, 2 ports USB et 1 USB-C.