Soldes TV 4K et 8K hiver 2022 : le top des offres sur les modèles OLED, QLED et LCD

A l'occasion des soldes d'hiver 2022, de nombreuses TV, font l'objet de réductions. Que ce soit les modèles LED, QLED ou OLED, il y en a pour tous les goûts et budgets avec des références sous les 500 euros et même quelques TV 8K qui deviennent plus abordables. Voici les meilleures offres et bons plans des soldes d'hiver 2022 portant sur les TV.

Le top des offres TV 4K et 8K des soldes d'hiver 2022

TV Xiaomi TV P1 43″ (108 cm) à 369,99 €

On commence notre top offres TV pour les soldes d'hiver 2022 avec un bon plan à saisir du coté de la Fnac Darty. La Xiaomi Mi TV P1, en 43 pouces (108cm) est proposé à un prix de 369,99 €. Pour vous donner une petite idée, ce modèle est généralement vendu 499,99 €.

Les deux enseignes françaises proposent donc une réduction immédiate de 150 euros. Une excellente opportunité à saisir pour les personnes au petit budget voulant une Smart TV 4K sans casser leur tirelire, offrant des fonctionnalités intéressantes. Il est d'ailleurs grand temps d'en venir à ses caractéristiques techniques.

Cette TV connectée Xiaomi Mi TV P1 arbore une diagonale de 43 pouces (108cm). Elle est donc parfaitement adaptée aux personnes qui n'ont pas beaucoup de place chez elles. Sa définition 4K UHD offre une image d'une grande qualité, en plus de disposer de très bons angles de vision (178°). Parmi ses autres points forts, on retrouve une compatibilité avec les technologies de l'amélioration de l'image Dolby Vision et HDR10.

Pas de HDR10+ en revanche qui est réservé aux diagonales 50 et 55 pouces. Enfin, pour la partie audio il faut se contenter de deux haut-parleurs stéréo de 10 W proposant une prise en charge du format Dolby Digital 5.1 et les effets surround Virtual Dolby Digital, DTS et Dolby Digital. Une barre de son sera donc peut-être nécessaire pour certains, anecdotique pour d'autres.

Sa connectique se compose de 3 ports HDMI pour y connecter une console de jeu, un ordinateur, une box TV, un lecteur multimédia. Un port Ethernet (LAN) pour une connexion réseau filaire, une entrée composite (AV) permettant la connexion à d'autres équipements comme les lecteurs DVD, une sortie Optique, deux ports USB 2.0. Enfin, cerise sur le gâteau, c'est Android TV qui est aux commandes et embarque le Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz et le Bluetooth 5.0 sont également de la partie.

TV QLED TCL 50C721 (127 cm) à 449,99 €

On continue avec une autre offre dans le cadre des soldes Cdiscount. Le géant du e-commerce français dégaine un bon plan sur la TV QLED 4K de TCL modèle C721 dans sa diagonale de 50 pouces (127 cm). Affichée à 499,99 €, on peut profiter d'une ODR de 50 € proposée par le constructeur. Au final, son prix tombe dons à 449,99 €.

Si vous pensez acheter une TV basse qualité à ce prix là, vous vous trompez. En effet, ce modèle dispose de toutes les fonctionnalités que recherchent la plupart des utilisateurs en 2021. Pour commencer, elle est connectée et tourne sous Android TV. Ensuite, sa dalle de diagonale 50 pouces (127 cm) de définition 4K et compatible avec les technologies Dolby Vision, HDR : 4K HDR Pro, Quantificateur perceptuel 10 (PQ10) et Dolby Atmos? Elle se paye même le luxe de disposer de trois ports HDMI 2.1.

Elle vous permet donc de jouer sur vos consoles PS5 ou Xbox Series X en profitant d'améliorations telle que l'ALMM. Enfin, son design sobre et minimaliste et son cadre en aluminium brossé en font un objet passe partout qui s'adaptera que ce soit sur un meuble TV ou accrochée à un mur, à tous les types d'intérieurs.

TV LED Samsung 65TU7022 (164 cm) à 649,99 €

Toujours du coté de Cdiscount, il y a ce modèle LED de Samsung, la 65TU7022 qui est proposée à 649,99 € chez Cdiscount au lieu de 699,99 €. Une petite réduction de 50 euros, toujours bonne à prendre pendant les soldes d'hiver 2022.

Concernant les caractéristiques techniques de cette TV, on retrouve un écran LED de 65 pouces (164 cm), une définition 4K ainsi que les technologies d'amélioration de l'image et du son comme le HDR10 + et le Dolby Digital Plus. Coté connectique, on a deux ports HDMI et un port USB. Enfin, elle est connectée et permet d'accéder à une multitude de contenus en ligne telles que des applications et aux services de streaming vidéo comme Netflix, Disney+, Prime Video…

TV OLED LG OLED48A1 (121 cm) à 799 €

Fnac Darty propose une belle réduction sur le modèle 2021 LG OLED48A1. Ainsi, pour les soldes d'hiver 2022, vous pouvez l'acheter à 799 € au lieu de 1049 €. Cette TV 4K d'une diagonale de 48 pouces, embarque les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision IQ ainsi que le nouveau processeur Alpha 7 de 4ème génération.

On retrouve également trois ports HDMI 2.0 et deux ports USB en plus du Bluetooth, Wifi et une entrée RJ45. Connecté, cette TV tourne sous le système propriétaire webOS 6.0 qui offre une expérience de navigation totalement optimisée. Fluide, rapide et puissant, tout devient plus pratique grâce à webOS. Accédez à tous vos contenus avec les applications comme Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten, RMC Sport, Disney +, Apple TV, Molotov.

TV QLED Samsung QLED 50Q80A (125cm) à 809 €

La TV Samsung Q80A de 50 pouces (modèle 2021). Cette dernière exploite la technologie Full LED, dispose d'une dalle 100 Hz et est équipée d'un port HDMI 2.1, essentiel pour profiter des dernières innovations offertes par les consoles de jeu comme la PS4 ou la Xbox Series X. Affiché à 859 €, son prix tombe à 809 € grâce au code promo 50DES549.

Si 50pouces vous paraissent un peu justes, il y a également le modèle en 55 pouces qui est aussi proposé à un bon prix. On peut se le procurer à 924,99 €, toujours grâce au code promo 50DES549.

TV OLED LG C1 à partir de 999 €

Pour les plus exigeants, la TV OLED LG C1 représente l'un des meilleurs choix. Surtout lorsqu'il est possible de l'acheter à moindre coût dans le cadre des soldes. Le modèle en 48 pouces est en promotion à 999 € au lieu de 1 199 €. Si 48 pouces sont trop petits, le modèle 65″ est également en promotion à 1899 € au lieu de 2299 €.

Ce modèle 2021 OLED C1 de LG est particulièrement adapté aux personnes à la recherche d'une TV compatible avec les nouvelles fonctionnalités des consoles next gen telles que la PS5 ou la Xbox Series X. Notamment grâce à la présence de ses 4 ports HDMI certifiés 2.1 et sa dalle à fréquence de balayage de 100 Hz. De la partie également, les technologie Dolby Atmos et Dolby Vision, très appréciées des cinéphiles, que l'on retrouve sur les plateformes de VOD telles que Netflix. Une des meilleures TV OLED de 2021.

TV 4K Samsung Neo QLED 65″ QE65QN85A à 1 699 €

Pour les soldes d'hiver 2022, Fnac Darty propose une réduction de 300 € sur le prix de la TV 4K Samsung Neo QLED 65″ (164cm) QE65QN85A. Elle tombe à 1699 €. Un excellent tarif pour ce modèle 2021 haut de gamme.

Venons-en à présent aux caractéristiques de cette TV 4K Samsung Neo QLED. Elle arbore une dalle 100 Hz de 65 pouces, soit 164 cm. Un élément à prendre en compte si vous avez peu d'espace dans votre habitat. Cette dernière se prête idéalement pour le jeu 4K à 120 images par seconde sur les consoles nouvelle génération telles que la PS5 de Sony ou la Xbox Series X de Microsoft grâce à la présence de son port HDMI 2.1 présent sur les quatre dont elle dispose en plus des deux ports USB et de la sortie audio numérique optique.

Pour la partie sonore justement, Samsung à mis les bouchées doubles et ce modèle compte quelques six haut-parleurs répartis tout autour de l'écran, développant une puissance totale de 60 watts avec, cerise sur le gâteau, un subwoofer intégré. Pas besoin donc d'investir dans une barre de son TV.

Enfin, on retrouve le système Tyzen OS, propre à Samsung qui propose une interface conviviale et permet de profiter des applications et plateformes de streaming vidéo devenus indispensables sur une TV en 2021 telle que YouTube, Disney+, Netflix, Prime Video… Pour finir, elle est contrôlable par la voix grâce à sa compatibilité avec les différents assistants vocaux tels que Alexa d’Amazon, l'Assistant Google ou bien encore avec la fonction Air Play 2 d'Apple qui permettra aux propriétaires d'iPhone, d'iPad ou de Mac de diffuser leur contenu directement sur la TV.

TV Neo QLED 8K Samsung QE65QN800A (164 cm) à 2799 €

Proposée en temps normal à 2999 €, la TV fait l'objet d'une réduction de 200 € durant les soldes d'hiver Fnac Darty 2022. Elle est affichée à 2799 € au lieu de 2999 €.

Concernant ses caractéristiques, ce modèle premium dispose d'un dalle 100 Hz de 65 pouces (165cm) 8K avec la technologie Quantum mini LED. Il offre un design ultra fin avec une épaisseur de seulement 15 mm. On retrouve le boîtier déporté One Connect de Samsung dans lequel sont logées les connectiques.

Parmi elles, on a 4 ports HDMI 2.1 et 3 ports USB. Connecté, il est compatible avec l'assistant vocal Google et il est livré avec une télécommande à énergie solaire qui peut être rechargée grâce à la lumière intérieure, la lumière du soleil ou en USB. Cette télécommande est composée à hauteur de 24% de matériaux recyclés.

