Soldes Fnac Darty hiver 2022 : les meilleures offres à ne pas rater

Les soldes d'hiver 2022 chez la Fnac Darty c'est l'occasion de faire de belles affaires en ce début d'année. Ainsi, les deux enseignes lancent du 12 janvier au 8 février 2022 des promotions et réductions sur un grand nombre de produits high-tech. Smartphones, objets connectés, TV, PC portables, tout les domaines sont représentés et font pour l'occasion l'objet de bons plans valables pour la plupart du temps dans la limite des stocks disponibles. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres des soldes d'hiver Fnac Darty 2022.

Si vous souhaitez faire quelques achats du coté des enseignes Fnac Darty, sachez qu'il y a déjà pas mal de bons plans qui valent le coup. Afin de vous aider dans la quête de la bonne affaire, nous avons regroupé ici les meilleures offres high-tech proposées par Fnac Darty pendant les soldes d'hiver 2022. Bien évidemment, nous actualiserons cette sélection de bons plans soldes hiver 2022 tout au long de l'événement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Le top des offres high-tech soldes hiver Fnac Darty 2022

Resident Evil Village PS5 à 27,99 €

Pour les soldes Fnac hiver 2022, le jeu vidéo Resident Evil Village sur PS5 fait l'objet d'une réduction de 20%. Alors qu'on le trouvait jusqu'à présent au meilleur prix de 34,99 €, il est possible de l'acheter encore moins cher, sous la barre des 30 euros, à très précisément 27,99 €. Une excellente affaire pour les personnes ayant réussi à acheter la PS5 et qui seraient à la recherche de ce titre développé par Capcom.

L'histoire se déroule quelques années après les événements de Resident Evil 7. Ethan Winters qui a retrouvé sa femme Mia, mène désormais avec leur fille Rose âgée de 6 mois un vie paisible. Ce calme va vite être chamboulé lorsque Chris Redfield et ses hommes font irruption dans la maison, tuent Mia et enlèvent Rose ainsi qu'Ethan évanoui. Une fois qu'il se réveille, Ethan se retrouve près d'un village avec une population monstrueuse et hostile…

Xiaomi Mi 11 Lite à 279 €

Déjà très accessible, la version Lite du Xiaomi Mi 11 voit son prix baisser à l'occasion des soldes d'hiver 2022. Retrouvez le smartphone à 279 € au lieu de 309 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 30 €. Le Mi 11 Lite dispose d'un processeur Snapdragon 732G rapide et efficace. Il est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Pour ce qui est de la photo, vous disposez de trois capteurs, dont un module ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur principal de 64 MP. Sa batterie est d'une capacité de 4250 mAh et elle est compatible avec une recharge raide de 33W.

Xiaomi Mi 10T à 349 €

Le Xiaomi Mi 10T fait l'objet d'une réduction de 150 euros durant les soldes d'hiver 2022. La Fnac propose le smartphone haut de gamme à 349 euros au lieu de 499 euros. Une excellente affaire pour celles ou ceux qui veulent s'en équiper.

Pour rappel ou à titre d'information, le Xiaomi Mi 10T est disponible en France depuis le 26 octobre 2020. Le smartphone est donc logiquement soldé pour cette édition hivernale 2022. Le terminal arbore un écran de IPS LCD d'une diagonale de 6,67 pouces avec protection Gorilla Glass 5. Sous le capot, le Snapdragon 865, 128 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM.

PC Portable Lenovo IdeaPad 3 à 499,99 €

Belles offres également à saisir sur quelques PC portables pendant les soldes d'hiver 2022. On peut par exemple se procurer le Lenovo Ideapad 3 15ADA05 pour 499,99 € au lieu de 629,99 € soit une réduction de 21%.

Pour ce tarif contenu, vous avec un PC portable à moins de 500 euros proposant un excellent rapport qualité prix. Il est équipé d'un écran de définition Full HD d'une diagonale de 15,6 pouces.

Pour la partie hardware, on est sur un processeur AMD Ryzen 5-3500U cadencé de 2.1 à 3.7 GHz couplé à un GPU AMD Radeon Vega 8. On retrouve également 8 Go de mémoire RAM et un SSD de 512 Go. Le tout est livré avec Windows 10 et peut recevoir la mise à jour vers Windows 11.

Xiaomi Mi 11 à 549 €

Dévoilé lors d'une conférence le 8 février 2021, Xiaomi Mi 11 est un smartphone haut de gamme du constructeur chinois. Il est disponible en France depuis le 9 mars 2021 février 2021 au prix de départ de 799 € dans sa variante 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Presque un an après sa sortie, il est possible de l'acquérir moins cher dans le cadre des soldes d'hiver 2022 Fnac. Il est affiché à 549 € au lieu de 799 € soit une réduction de 250 euros.

Le Xiaomi Mi 11 embarque le plus puissant des processeurs mobiles jamais conçus à ce jour, à savoir le Snapdragon 888. L'affichage est confié à un écran OLED 120 Hz de définition 2K. Son autonomie est quant à elle assurée par une batterie d'une capacité de 4 600 mAh compatible avec la recharge rapide 55W.

Concernant la partie photo, le terminal embarque un triple capteur photo dont le principal de 108 mégapixels, le deuxième un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

TV OLED LG OLED48A1 48″ à 899 €

Belle offre sur ce modèle 2021 LGOLED48A1 qui passe à 899 € au lieu de 1 099 € pour les soldes d'hiver Fnac 2022. D'une diagonale de 48 pouces, il embarque les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision IQ ainsi que le nouveau processeur Alpha 7 de 4ème génération.

On retrouve également trois ports HDMI 2.0 et deux ports USB en plus du Bluetooth, Wifi et une entrée RJ45. Connecté, cette TV tourne sous le système propriétaire webOS 6.0 qui offre une expérience de navigation totalement optimisée. Fluide, rapide et puissant, tout devient plus pratique grâce à webOS. Accédez à tous vos contenus avec les applications comme Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten, RMC Sport, Disney +, Apple TV, Molotov.

TV Neo QLED 8K Samsung QE65QN800A 65″ à 2 699 €

Proposée en temps normal à 3999 €, la TV fait l'objet d'une réduction de 1 000 € durant les soldes Fnac hiver 2022. Elle est donc affichée à 2 999 €. De plus, une offre de remboursement différé permet de bénéficier de 300 € de réduction supplémentaire. Au final, la TV revient donc après remboursement à 2999 €. Pour bénéficier de l'offre, vous devez constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'ODR.

Concernant ses caractéristiques, ce modèle premium dispose d'un dalle 100 Hz de 65 pouces (165cm) 8K avec la technologie Quantum mini LED. Il offre un design ultra fin avec une épaisseur de seulement 15 mm. On retrouve le boîtier déporté One Connect de Samsung dans lequel sont logées les connectiques. Parmi elles, on a 4 ports HDMI 2.1 et 3 ports USB.

Connecté, il est compatible avec l'assistant vocal Google et il est livré avec une télécommande à énergie solaire qui peut être rechargée grâce à la lumière intérieure, la lumière du soleil ou en USB. Cette télécommande est composée à hauteur de 24% de matériaux recyclés.