Soldes smartphones hiver 2022 : les meilleures offres 4G et 5G

De nombreux smartphones sont vendus moins cher que d'habitude à l'occasion des soldes d'hiver 2022. Si vous avez raté les opportunités du Black Friday, voici de nouvelles chances d'acheter un smartphone 4G ou 5G à prix réduit. On a sélectionné pour vous les meilleurs bons plans proposés par les différentes enseignes à l'occasion des soldes. Cette liste sera régulièrement mise à jour.

Les offres incontournables des soldes d'hiver sur les smartphones

Realme GT Master à 224 € 299 €

Cdiscount propose le Realme GT Master Edition au meilleur prix du web à l'occasion des soldes d'hiver 2022. Le smartphone est en effet à 224 euros au lieu de 299 euros. Vous bénéficiez d'une réduction totale de 75 € qui se dont 25 € en remise immédiate grâce au code promo 25DES299, puis puis 50 € en offre de remboursement. Cette offre est disponible sur Cdiscount.

L'ODR est valable jusqu'au 8 février 2022 (voir les conditions ici). Le code promo quant à lui pourrait expirer dans les heures qui viennent. Pour rappel, le Realme GT Master est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces en définition en Full HD+(2400 x 1080 pixels), d'un SoC Qualcomm Snapdragon 778 et d'une mémoire RAM de 6 Go. Le smartphone offre par ailleurs un espace de stockage de 128 Go et dispose d'une batterie de 4300 mAh compatible avec une charge rapide de 65W.

Xiaomi Mi 10 317,40 € 529 €

Le smartphone est en à un prix inédit à l'occasion des soldes d'hiver chez Bouygues Telecom. L'opérateur propose une réduction de plus de 200 € sur le smartphone 5G. Ce qui fait passer son prix à 317,40 euros au lieu de 529 euros habituellement. Vous bénéficiez donc d'une remise de 40%. Pour information, ce bon plan est valable sur les coloris vert et gris du smartphone.

Le Xiaomi Mi 10 en solde est la version avec 256 Go de stockage. Le smartphone dispose d'un écran AMOLED de 6.67″ en définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels). Son SoC est un Qualcomm Snapdragon 865 cadencé à 2.84 GHz. Même s'il est vieux d'une génération, ce processeur offre des performances irréprochables en 2022. Il est épaulé par 8 Go de RAM et une batterie de 4780. Enfin, le Xiaomi Mi 10 est compatible avec une recharge rapide 30W.

Huawei P30 Pro 128 Go à 329 € 549 €

Toujours aussi prisé, le Huawei P30 Pro est moins cher que jamais. Bouygues Telecom le propose en effet à 329 € au lieu 549 €. Si vous recherchez un smartphone performant et avec une excellente qualité photo, ce bon plan est pour vous.

Le Huawei P30 Pro dispose d'un SoC Kirin 980 épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est équipé de 4 capteurs photo, dont un module principal de 40 MP. Malgré le poids des années, la partie photo et les performances sont toujours de haut vol.

Galaxy S21 5G à 599 € 799 €

Le smartphone haut de gamme de Samsung voit son prix chuter de 200 € dans le cadre des soldes d'hiver 2022. Le Galaxy S21 5G qui est vendu en moyenne à 799 € ces dernières semaines est à 599 € en ce moment sur les boutiques Orange et Sosh. Cela correspond à une réduction immédiate de 25% qui équivaut à 200 € d'économie. C'est une très belle offre à saisir avant qu'il ne soit trop tard.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 5G avait été lancé à 859 € et c'est toujours le prix auquel il s'affiche en temps normal chez de nombreux marchands. Pour en venir aux caractéristiques, le smartphone dispose d'un bel écran AMOLED de 6,2 pouces en définition Full HD+. Son taux de rafraichissement maximal est 120 Hz et il est variable.

Le Galaxy S21 5G dispose d'un Soc Exynos 2100 gravé en 5 nm et épaulé par 8 Go de mémoire RAM. Il est compatible 5G. Pour tout savoir sur le smartphone, n'hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 Ultra à 999 € 1259 €

Le Galaxy S21 Ultra s'affiche sous la barre des 1000 euros du côté de Rue Du Commerce. À 999 € très exactement au lieu du prix conseillé de 1 259 euros, ce qui correspond à une belle réduction de 260 €. C'est une affaire à ne pas rater si vous avez le S21 Ultra dans le viseur. Profitez de ce bon plan avant que le smartphone ne revienne au tarif normal.

Pour en venir aux caractéristiques techniques, le Galaxy S21 Ultra est le plus abouti des smartphones de la gamme S21. La qualité de son écran est exceptionnelle et ce dernier est imposant avec sa diagonale de 6,8 pouces. Il est en définition QHD+ et profite de taux de rafraichissement variable de 120 Hz. Le smartphone dispose d'une batterie de 5000 mAh et d'une charge rapide de 25W.

Enfin, le smartphone Samsung est compatible avec le style S-Pen. Pour tout savoir, nous vous invitons à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21 Ultra.