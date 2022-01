Soldes forfaits mobiles : les meilleures offres Free Mobile, Sosh, B&You…

Pendant les soldes d'hiver, vous pouvez souscrire à un forfait mobile à prix réduit. Plusieurs offres sont proposées chez les opérateurs principaux et MVNO. Free Mobile, Sosh, B&You, Cdiscount Mobile, Auchan ou encore NRJ Mobile… Voici les bons plans pour payer moins cher votre forfait.

Vous recherchez des occasions pour souscrire à un forfait Internet mobile à petit prix ? À l'occasion des soldes d'hiver, nous avons identifié pour vous plusieurs offres intéressantes chez Free Mobile, Sosh, B&You, Cdiscount Mobile, NRJ Mobile ou encore chez Auchan Telecom.

Forfait Mobile : les meilleurs bons plans des soldes d'hiver 2022

NRJ Mobile 150 Go à 8,99 € par mois

NJR Mobile propose un forfait mobile 150 Go à 8,99 € par mois pendant 12 mois. Le prix passe ensuite à 22,99 € par mois sans engagement. Le forfait inclut les classiques appels, SMS et MMS illimités et 15 Go de data en roaming. Sachez qu'une autre offre permet de souscrire à 50 Go de data au même prix, soit 9,99 € par mois. N'oubliez pas les 10 € pour la carte SIM à la souscription. L'offre de 150 Go est valable jusqu'au 19 janvier 2022 et celle de 50 Go jusqu'au 17 janvier. Pour rappel, NRJ Mobile exploite le réseau de Bouygues Telecom.

Cdiscount Mobile : 100 Go à 6,99 € par mois, 200 Go à 9,99 €

Pendant les soldes d'hiver, Cdiscount Mobile propose plusieurs forfaits mobiles à bon prix. Vous pouvez souscrire à une offre 100 Go à 6,99 € par mois, 130 Go à 7,99 € par mois ou 200 Go à 9,99 € par mois. Les prix passent respectivement 20 €, 20,99 € et 19,99 € par mois pour chacun de ces forfaits. Précisons que les deux premiers forfaits incluent une enveloppe data de 13 Go utilisable en itinérance dans l'UE et les DOM et celui de 200 Go donne droit à 15 Go en roaming. Toutes ces offres sont valables jusqu'au 19 janvier 2022 inclus.

B&You 40 Go à 9,99 € par mois, 100 Go à 12,99 € ou 200 Go à 14,99 €

Pour les soldes chez Bouygues Télécom, vous souscrire au choix à un forfait B&You 40 Go, 100 Go ou 200 Go selon vos besoins. Le premier est facturé 9,99 € par mois, le second à 12,99 €, et le troisième à 14,99 € par mois, sans limite de durée. Autrement dit, le prix ne change pas au bout de 6 ou 12 mois.

En itinérance, l'enveloppe data incluse est de 16 Go, 15 Go et 20 Go respectivement pour les forfaits de 40 Go, 100 et 200 Go. Vous pouvez les utiliser en Europe et dans le DOM. Vous avez jusqu’au 19 janvier 2022 pour souscrire à l’un de ces forfaits qui sont sans engagement.

Free Mobile : forfait 100 Go à 10,99 € par mois

Free Mobile propose pendant les soldes d'hiver une série limitée 100 Go à 10,99 € par mois sans engagement. C'est une excellente opportunité pour profiter d'un prix quasiment divisé par deux pendant 12 mois. Ce forfait est en effet facturé 20 € en temps normal pour une enveloppe data de 150 Go en 5G (illimitée pour les abonnés Freebox). Le forfait donne également droit à 10 Go de data en roaming sur l'Europe les DOM. L’offre est valable jusqu’au 18 janvier 2022 inclus.

Auchan Telecom : 100 Go à 7,99 €

Les deux meilleures offres d'Auchan Telecom pour les soldes concernent un forfait de 100 Go à 7,99 € par mois pendant un an puis 19,99 € par mois l'année suivante. Le second permet de profiter de 60 Go à 10 € par mois. C'est moins de data que le premier, mais cette offre a l'avantage d'être sans limite de durée. En d'autres termes, le prix ne change pas après un certain temps.

Les deux offres incluent évidemment les appels, SMS et MMS illimités. Prévoyez 10 € à la souscription pour la carte SIM. Vous avez jusqu'au 19 janvier 2022 et 18 janvier 2022 respectivement pour profiter de ces bons plans.

Forfait Sosh 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement

Sosh en ce qui le concerne propose un forfait mobile de 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement et sans limite de durée. Le prix ne change donc pas au bout de 6 mois ou 12 mois. Vous bénéficiez aussi des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Pour l'itinérance en Europe et dans les DOM, l'enveloppe data proposée est de 12 Go. L'offre est valable jusqu’au 31 janvier 2022 à 9h.

Voilà pour notre sélection des meilleurs bons plans sur les forfaits mobiles disponibles pendant les soldes d'hiver 2022. Si vous n'y trouvez pas votre coup de cœur, n'hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles en général ou celui des meilleurs forfaits mobiles 5G en particulier. Et pour aller plus loin, vous pouvez jeter un œil sur notre sélection des meilleurs bons plans sur les smartphones 4G et 5G. Ou celui sur les produits Apple afin d'avoir un iPhone moins cher.