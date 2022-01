Soldes Apple hiver 2022 : le top des bons plans iPhone, AirPods et Apple Watch

Les produits Apple n'échappent pas aux réductions des soldes d'hiver 2022. Si vous guettez les bonnes occasions pour acheter un iPhone, un iPad, une Apple Watch, un Mac/MacBook ou encore des AirPods à prix réduit, vous êtes à la bonne adresse. Voici les meilleurs bons plans proposés dans le cadre des soldes.

Soldes hiver 2022 : les bons plans incontournables sur les produits Apple

Nous avons identifié plusieurs bons plans des soldes d'hiver s'appliquant aux produits Apple. Si vous avez raté les promos du Black Friday, il est encore temps d'acheter un iPhone, des AirPods, un Mac ou un MacBook ou encore un iPad à des prix inférieurs à ceux pratiqués habituellement. N'attendez pas trop au risque de voir certaines offres expirer dans les prochaines heures.

Apple Watch SE à 269 € 299 €

L'Apple Watch SE 40 mm de 2021 (GPS) est moins cher que d'habitude sur Amazon à l'occasion des soldes d'hiver. Son prix vient de passer à 269 euros au lieu de 299 euros. Cela correspond à une réduction de 30 € qui ne se refuse pas. Cette offre est valable sur plusieurs coloris de la montre connectée : gris sidéral, bleu et or.

L'Apple Watch SE dispose d'un écran Retina OLED LTPO en définition de 324 x 394 pixels. Elle est équipée d'un processeur S5 bicœur ainsi que de plusieurs capteurs permettant la mesure de données telles que : la fréquence cardiaque, le sommeil et vous bénéficiez de notifications automatiques en cas de fréquence cardiaque élevée/faible ou d’arythmie. La montre est également équipée d'un GPS et est résistante à l'eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Apple Watch Series 6 GPS+ Cellular 349 € 479 €

Ce bon plan offre une bonne occasion pour acheter l'Apple Watch Series 6 moins cher. La version GPS + Cellular (4G) qui s'affiche habituellement à 479 € (boîtier de 40 mm) est à 349 € dans le cadre des soldes d'hiver 2022. €. Cela se passe sur la boutique Orange. Ce bon plan vous permet de profiter d'une réduction immédiate de 130 €. La fiche technique de l'Apple Watch Series 6 en fait l'une des toutes meilleures montres connectées du marché.

Elle est équipée d'un écran Rétina Always-On particulièrement brillant qui lui permet d'offrir une bonne visibilité même en plein soleil. Idéal pour vos activités en extérieur. La montre est animée par une puce Apple S6 et alimentée par une batterie de 3030,8 mAh. Celle-ci lui permet de tenir jusqu'à 18h en une charge.

Pour en venir aux fonctionnalités, l'Apple Watch Series 6 embarque plusieurs capteurs qui lui permettent de mesurer des données telles que le taux d'oxygène sanguin, de réaliser un ECG, de détecter les accidents/chutes et joindre automatiquement les contacts d'urgence. Pour plus d'informations, veuillez lire notre test de l'Apple Watch Series 6.

AirPods Max à 475 € 629 €

Grâce aux soldes d'hiver 2022, il est possible de vous offrir le casque sans fil à réduction de bruit active d'Apple à 475 € alors que son tarif conseillé est toujours de 629 €. Vous pouvez ainsi réaliser 154 € d'économie en ce moment. Les AirPods Max se retrouvent ainsi à un tarif raisonnable comparativement au prix de référence, très critiqué au lancement.

Notez que ce prix est valable uniquement sur le coloris bleu ciel. Rappelons que les AirPods Max sont équipés de la puce Apple H1 que l'on retrouve aussi à l'intérieur des AirPods Pro. Il offre donc une réduction de bruit active de de qualité en plus d'un son haute-fidélité pour une expérience immersive. Son autonomie est de 20 heures. N'hésitez pas à lire notre test complet de l'AirPods Max pour en savoir plus sur le casque.

Mac Mini M1 à 669,99 € au lieu de 799 € (Expiré)

Le Mac Mini équipé d'une puce M1 dg et de 256 Go de stockage est proposé au meilleur prix chez Cdiscount pendant les soldes d'hiver. Son prix a en effet baissé à 669,99 € au lieu de 719 € sachant qu'on retrouve le produit à 799 € (prix conseillé) chez plusieurs marchands. Vous profitez d'une remise de 130 €. Pour profiter de ce tarif, il faut renseigner le code promo 50DES499 dans le champ prévu à cet effet au niveau du panier.

L'appareil est équipé d'une mémoire RAM de 8 Go et tourne sous macOS Big Sur à l'achat. Il est toutefois possible d'u installer la dernière version via une mise à jour. Enfin pour ce qui est de la connectique, vous avec une prise jack, deux ports Thunderbolt et un port Ethernet. Et pour la connectivité, le Mac Mini 2020 dispose du Bluetooth 5.0 et du Wifi 6.

iPhone 12 Pro Max 128 Go à 1049 € 1259 €

Sur Cdiscount, l'iPhone 12 Pro Max est en baisse à 1049 €. C'est le meilleur prix auquel vous le trouverez sur le web en ce moment sachant que le prix conseillé du smartphone st de 1259 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 210 €. C'est un bon plan intéressant sur un modèle qui reste en 2022 l'un des meilleurs du marché malgré l'arrivée de son successeur, l'iPhone 13 Pro Max.

Le smartphone dispose d'un écran Super Retina OLED de 6,7 pouces. Il est équipé d'un processeur A14 Bionic épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (version en solde). La batterie de l'iPhone 12 Pro Max est d'une capacité de 3 687 mAh compatible avec la charge rapide et la recharge sans fil MagSafe.

Vous recherchez plus de bons plans ? Vous pouvez consulter nos autres sélections. Notamment celle des meilleures offres soldes sur les smartphones 4G et 5G, les meilleures offres sur les bracelets et montres connectées ou encore sur les PC portables. Pour ce qui concerne les boutiques, voici nos récapitulatifs des meilleurs produits soldés chez les enseignes Fnac et Darty, Cdiscount et Boulanger.