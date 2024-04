Grosses promotions en cours sur les TV Samsung QLED, OLED et Neo QLED

L’achat d’un nouveau téléviseur ne se fait jamais à la légère car, il s’agit d’un budget conséquent de plusieurs centaines d’euros, voire de plusieurs milliers d’euros. Heureusement, il est possible de faire baisser considérablement les prix en profitant de promotions. C’est le cas en ce moment chez Samsung. On vous présente les meilleures offres.

Les meilleurs téléviseurs sont aujourd'hui celles qui bénéficient soit de la technologie OLED, QLED ou Neo QLED. Mais ces modèles sont généralement très chers. Pour pouvoir se les procurer à moindre coût, il faut profiter des périodes promotionnelles.

En ce moment, sur le site officiel de Samsung, vous pouvez bénéficier d’offres exceptionnelles avec jusqu’à 1000 euros de remboursement et jusqu’à 500 euros de bonus reprise sur votre ancienne TV. Alors, ne tardez pas pour vous offrir le modèle de vos rêves. Avec ces baisses de prix conséquentes, vous pouvez même vous permettre de prendre la taille d’écran supérieure sans payer de supplément.

1000€ remboursés + 250€ de bonus reprise sur la TV AI Neo QLED 65″ QN95D 2024 4K

La TV 4K haut de gamme Neo QLED QN95D de 2024 dans sa version de 65 pouces est actuellement affichée à 3 699€. Avec l’offre de remboursement de 1000€, valable du 11 avril 2024 au 14 mai 2024, et le bonus reprise de 250 € applicable , vous pouvez l’obtenir pour seulement 2 449€. Pour un modèle récent de cette qualité, c’est une excellente offre promotionnelle.

Et ce n’est pas tout, car si vous voulez étendre votre garantie de 2 à 5 ans, toujours du 11 avril 2024 au 14 mai 2024, vous avez 30% de réduction sur le montant de cette extension de garantie.

La TV Samsung Neo QLED QN95D 2024 utilise un rétroéclairage Quantum Mini LED, ce qui se rapproche le plus de la profondeur de contraste des téléviseurs OLED. Ce modèle bénéficie des dernières nouveautés technologiques de la marque, avec notamment l’arrivée de l’IA. Le traitement de l’image est ainsi amélioré par le processeur ultra puissant NQ4 AI Gen2. L’IA optimise tous vos contenus pour les upscaler en 4K sans perdre en qualité.

Grâce au filtre anti-reflet, vous pouvez vos regarder vos contenus, même en plein jour. Dernier gros point fort de ce modèle, il offre un design extrêmement fin pour qu’il puisse s’intégrer avec élégance dans votre intérieur.

800€ remboursés + 270€ de bonus reprise sur la TV AI OLED 65″ S95D 2024 4K

Dans la même gamme de prix, la TV 4K AI OLED S95D 2024 de 65 pouces passe de 3699 € à seulement 2629 € grâce à l’offre de remboursement de 800€ et le bonus reprise sur votre ancienne TV de 270 euros. Vous bénéficiez aussi des 30% de réduction sur l’extension de garantie 5 ans. Pour rappel, ces offres sont valables du 11 avril 2024 au 14 mai 2024, il ne va donc pas falloir trainer sous peine de passer à côté de cette excellente offre.

La grosse différence avec le modèle précédent est la technologie OLED qui offre à la fois des noirs infinis et des couleurs intenses. Pour le reste, on retrouve le processeur NQ4 AI Gen2 qui est très performant pour traiter les images 4K et qui s’aide de l’intelligence artificielle pour obtenir des résultats bluffants.

La dalle OLED bénéficie en plus d’un traitement anti-reflet très appréciable si votre TV est proche d’une grande porte-fenêtre. On est cette fois encore sur une TV très fine de moins de 10mm d’épaisseur. En plus, grâce au boitier déporté One connect, vous pouvez cacher tous les câbles de vos différents appareils connectés dans votre meuble TV.

200€ remboursés + 150€ de bonus reprise sur la TV AI QLED 65″ Q80D 2024 4K

Pour finir cette sélection des meilleures offres Samsung du moment, nous passons dans une gamme de prix inférieure. Ainsi, la TV 4K AI QLED Q80D 2024 de 65 pouces voit son prix chuter à 1349 € seulement au lieu de 1699 €. Du 11 avril 2024 au 14 mai 2024, Samsung vous rembourse 200€ et rajoute 150€ de bonus sur la reprise de votre ancien téléviseur. Une aubaine pour s’offrir un modèle récent à petit prix.

On change une nouvelle fois de technologie de dalle ici puisqu’on passe sur un téléviseur QLED. Cette technologie permet d’avoir des couleurs éblouissantes et un excellent contraste global avec le Full LED Local Dimming. Bien qu’on soit sur un modèle beaucoup moins cher, on conserve le même processeur, à savoir le NQ4 AI Gen2, toujours aussi puissant et utile pour optimiser les différents contenus affichés.

Avec sa définition 4K, son taux de rafraîchissement 120 Hz et ses 4 ports HDMI 2.1, la TV QLED Q80D 2024 est un choix parfait pour les gamers en quête d’images fluides. En plus, avec le Gaming Hub intégré, vous pouvez choisir de jouer avec ou même sans console, directement sur votre TV.

En bref, ces trois modèles représentent ce que Samsung est capable de faire de mieux dans le domaine des téléviseurs. Mais ce ne sont pas les seules offres disponibles sur le site de la marque. N’hésitez pas à y jeter un coup d’oeil avant de faire votre choix final. Et pour avoir plus d’informations sur les différents modèles, n’hésitez pas à lire notre guide complet des meilleures TV Samsung.