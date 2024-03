Cette TV OLED Philips Ambilight de 65 pouces avec Google TV est à un très bon prix

Si vous recherchez une TV OLED en 65 pouces, le meilleur rapport qualité-prix du moment est proposé par Philips avec son modèle 708/12 qui est disponible sous la barre des 1300 € sur Amazon.

Dans quelques heures, Amazon baissera le rideau sur son opération Ventes Flash de Printemps, édition 2024. Si vous souhaitez en profiter pour vous offrir une TV OLED, voici l'une des offres les plus intéressantes que nous avons décelées.

Dans sa version de 65 pouces, la TV OLED Philips Ambilight 708/12 voit son prix passer de 1999 € à son lancement en 2023 à 1289 €. Cela représente une baisse de 35%, même si depuis quelques mois, son prix conseillé oscille plutôt entre 1400 € et 1700 €. Dans tous les cas, cette TV offre actuellement l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché sur le segment de l'OLED.

À titre de comparaison, la LG OLED C3 tourne autour de 1700 € en 65 pouces ces dernières semaines. Idem pour le modèle S90C de Samsung qui est la référence OLED le plus accessible du catalogue de la marque. Il va sans dire que pour un tarif situé sous la barre des 1300 €, la Philips Ambilight 708 représente une bonne affaire. Et ce, d'autant plus qu'en termes de qualité, elle n'a rien à envier à ses concurrentes.

TV Philips OLED 708 : un téléviseur Google TV, avec la technologie Ambilight

Si vous êtes un inconditionnel de Google TV (anciennement Android TV), c'est le système qu'exploite Philips sur cette TV. Elle se distingue ainsi des modèles LG et Samsung qui utilisent un OS propriétaire.

S'il est encore nécessaire de le rappeler, Google TV offre la même flexibilité qu'Android sur smartphone et dispose du plus vaste catalogue d'applications sur les téléviseurs.

L'autre atout de la TV Philips OLED 708 est qu'il s'agit d'un modèle Ambilight. On ne présente plus cette technologie très prisée des amateurs de films et séries qui souhaitent profiter d'une ambiance lumineuse immersive.

Pour le reste, on retrouve toutes les caractéristiques d'une TV haut de gamme : HDR10+, Dolby Vision et Atmos; des ports HDMI 2.1 avec taux rafraîchissement de 120 Hz pour les gamers. Sans oublier l'excellente qualité d'image d'une bonne TV OLED.