Soldes TV : le prix de la LG OLED C3 de 55 pouces est en baisse de 600 €

La bonne nouvelle de la journée : l’une des meilleures TV OLED du marché est actuellement en soldes. Si vous cherchez un modèle 55 pouces avec des couleurs riches, des noirs infinis et une image lumineuse, ne passez pas à côté de la LG Evo C3. En ce moment, elle voit son prix baisser de 600 euros !

Cliquez ici pour profiter de la TV OLED LG Evo C3 de 55 pouces à prix réduit

Les soldes d’hiver continuent avec de très belles offres. Les téléviseurs OLED de bonne qualité sont encore très chers. Pour pouvoir s’en offrir un sans trop se ruiner, il faut donc profiter des grosses promotions. C’est le cas en ce moment pour la TV OLED 4K 55″ OLED EVO C3 de 2023. Normalement en vente au prix conseillé de 1799 euros, vous pouvez la trouver sur Rue du Commerce à seulement 1199 euros, soit une impressionnante baisse de prix de 600 euros. À ce prix là, vous aurez le modèle idéal pour vos soirées cinéma, vos séances de jeux vidéo mais aussi pour regarder les plus grands évènements sportifs.

La TV LG OLED55C3 2023 est équipée d'une dalle VA OLED 4K (3840 x 2160 pixels) de 139 cm de diagonale avec une fréquence d’affichage de 100 Hz. Elle tourne avec le puissant processeur Alpha 9 Gen 6. Elle est compatible HDR 10+ et Dolby Vision. Sa technologie Brightness Booster lui permet d’obtenir une luminosité éclatante avec des images détaillées et colorées. C’est aussi un modèle adapté au gaming avec la compatibilité G-Sync/FreeSync et une connectique complète dont 4 ports HDMI 2.1, 3 ports USB et une sortie audio numérique optique.

Équipée du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0, elle dispose de toutes les qualités d’une Smart TV moderne puisqu’elle est dotée de LG ThinQ et qu’elle est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Google Home et Apple Home.

À lire également : Retrouvez notre sélection des meilleurs bons plans des soldes ici.