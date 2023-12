Bon plan TV Samsung : grosses promotions sur les TV QLED, OLED et Neo QLED, vite !

Vous souhaitez remplacer votre TV ou cherchez un nouveau modèle pour vous faire plaisir ? C’est le bon moment ! Samsung affiche actuellement des promotions sur ses TV. Nous avons sélectionné les meilleures offres à ne pas manquer.

Accéder aux promotions de fin d’année sur Samsung

Les TV de dernière génération coûtent cher. Pour bénéficier des avancées technologiques, il faut souvent y mettre le prix. Heureusement, durant les promotions, vous pouvez faire de belles économies. Samsung propose actuellement des offres sur les TV QLED, OLED, Neo QLED ainsi que d’autres produits du rayon TV & Audio. Selon le modèle, vous pouvez avoir jusqu’à 500 € de remboursement tout en profitant de réductions immédiates qui peuvent atteindre les 600 € de remise. Sur certaines TV, vous avez aussi la taille supérieure sans payer de supplément. Si vous voulez une excellente TV à un prix abordable, profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

500€ remboursés sur la TV Neo QLED 55QN95C 2023

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’excellente smart TV Neo QLED 55QN95C de 55 pouces est actuellement affichée à 2 799€. Avec l’offre de remboursement de 500€, valable du 28 novembre 2023 au 9 janvier 2024, vous pouvez l’obtenir à un prix final de seulement 2 299€. Mais ça n’est pas tout !

En achetant la version de 65 pouces en pack avec une barre de son éligible (HW-Q700C/ZF, HW-Q800C/ZF ou HW-Q930C/ZF), vous payerez la TV Neo QLED 65QN95C de 65 pouces 3 499 €, vous l’obtenez au même prix que la taille inférieure, soit 2 799€. Et grâce à l’offre de remboursement de 500€, vous l’aurez aussi à 2 299€ ! Cela représente un total de 1200 € en moins par rapport au prix initial. La barre de son est également éligible à une offre de remboursement de 100€.

La gamme Neo QLED QN95C dispose d’une dalle anti-reflet 4K qui offre des couleurs vives et riches grâce au Neo Quantum HDR+. La technologie Quantum Mini LED vous permet d’avoir une luminosité précise et chaque détail est visible, même dans les zones les plus sombres. Le nouveau processeur Neural Quantum Processor 4K est plus rapide et puissant. L’intelligence artificielle et le deep learning donnent la possibilité d’avoir des contenus en 4K UHD, quelle que soit la qualité d’origine des images. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, les images ultra fluides sont particulièrement adaptées au gaming. La TV Neo QLED QN95C est d’ailleurs dotée de la plateforme de jeux en streaming Gaming Hub dans laquelle vous retrouvez les principales applications de cloud gaming comme NVIDIA GeForce Now, Blacknut, Anstream ou encore Xbox Game Pass. Quant à la connectique, on retrouve entre autres quatre ports HDMI, deux ports USB, un port Ethernet (RJ45), le Bluetooth et le Wi-Fi.

200€ remboursés sur la TV Neo QLED 50QN90C 2023

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Dans une autre gamme de prix, la TV OLED 50QN90C 2023 de 50 pouces passe de 1349 € à seulement 1149 € grâce à l’offre de remboursement de 200€ valable du 28 novembre 2023 au 9 janvier 2024. C’est un excellent prix pour cette TV avec ces caractéristiques !

Même si ce modèle dispose de moins de zones d’éclairage Mini LED que la QN95C, la QN90C affiche une fiche technique sensiblement similaire pour un prix plus abordable.

Tout comme sur la gamme QN95C, on retrouve ici le nouveau processeur Neural Quantum Processor 4K qui s’appuie sur l’IA pour offrir des images 4K. La dalle qui profite d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz dispose de la technologie Quantum Mini LED qui offre une luminosité très élevée. Grâce au Neo Quantum HDR +, les images profitent de couleurs riches et contrastées. Enfin, elle dispose aussi de la plateforme Gaming Hub qui permet de jouer en streaming. Pour aller plus loin, consultez notre guide des meilleures TV Samsung ici.

Composez un pack et profiter d’une remise supplémentaire

Outre ces offres, Samsung propose de composer des packs pour avoir jusqu’à 15% de remise en plus. Ainsi, lorsque vous achetez 2 produits éligibles parmi les smartphones, les TV, les tablettes, les ordinateurs, les objets connectés, l’électroménager ou les écrans PC, une réduction immédiate de 10% s’applique automatiquement à votre panier. Si vous achetez 3 produits, vous profitez d’une remise de 15%. Cette offre est particulièrement intéressante, car elle s’applique en plus des promotions déjà en cours.