Soldes Amazon hiver 2022 : les meilleures offres à ne pas rater

Amazon aussi participe aux soldes d'hiver 2022. Comme les années précédentes, le géant du e-commerce propose de nombreuses promotions et réduction sur une large gamme de produit. Les offres étant assez nombreuses, difficile parfois de repérer celles qui valent le coup. Pour vous aidez à faire la bonne affaire, nous avons sélectionné les meilleures offres high-tech des soldes d'hiver Amazon. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Le Top des offres high-tech soldes hiver Amazon 2022

Echo Flex à 14,99 €

On commence notre top des offres soldes Amazon hiver 2022 avec ce petit objet connecté bien pratique, l'Echo Flex. Cette prise connecté conviendra particulièrement aux personnes qui sont déjà en possession d'appareils dotés d'Alexa.

Pour faire simple, l'Echo Flex leur donne la possibilité d'utiliser l'assistant vocal Alexa dans de nombreuses pièces de la maison. De plus, il fait aussi office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Amazon le propose en ce moment à 14,99 € au lieu de 29,99 € en moyenne. Ce qui représente tout de même une réduction de 50%.

Fire TV Stick à partir de 18,99 €

Comme à l'accoutumé, Amazon brade ses très appréciés Fire TV Stick pendant cette période de soldes. Ainsi, les 4 variantes de son dongle HDMI multimédia sont proposées aux meilleurs prix du moment. C'est donc l'occasion de s'en équiper à moindre coût.

Sinon, il se puisse bien qu'il faille attendre la prochaine édition du Prime Day pour les voir à des prix aussi bas. Les différentes versions s'affichent aux tarifs suivants : Fire TV Stick Lite à 22,99 €, Fire TV Stick à 24,99 €, Fire TV Stick 4K à 34,99 € et Fire TV Stick 4K Max à 39,99 €.

Clavier Logitech K400 Plus à 24,99 €

Réduction de 56% sur le clavier Logitech K400 Plus accordée par Amazon dans le cadre des bons plans soldes hiver 2022. Ce dernier est affiché au prix imbattable de 24,99 € au lieu de 44,99 €. Si vous êtes membre Prime, vous bénéficiez de la livraison gratuite à domicile. Dans le cas contraire, il faudra ajouter un produit supplémentaire pour arriver au montant de 25 € vous assurant la livraison gratuite.

Pour en revenir au Logitech K400 Plus, ce clavier sans fil offre une portée pouvant atteindre 10 mètres afin d'assurer une bonne connexion dans un grand salon. Adapté pour une multitude d’appareil, il est équipé de commandes de volume ainsi que de raccourcis Windows et Android.

Son installation est simple et rapide grâce au périphérique Unifying de Logitech inclus. Il est également muni d’une connexion USB 2.0. Les touches silencieuses et confortables, et le grand pavé tactile, facilitent l’expérience d'utilisation et de navigation de manière significative. Il est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 / 8 / 10, Android 5.0 et Chrome OS.

Amazon Echo Dot 3 à 21,99 €

Lancé au tarif de 60 € l’Echo Dot de 3e génération est vendu autour de 50 € mais Amazon propose une belle promo pendant les soldes d'hiver 2022 qui vous permet d’économiser 28 € sur le prix normal.

Vous bénéficiez donc d’une réduction de 56%. C’est clairement le bon moment pour l’acheter à bas prix. Grâce à son petit format, l’Echo Dot 3 est léger et facilement transportable tout en son puissant et équilibré.

SSD PNY CS900 à partir de 17,99 €

Pour les personnes voulant s'équiper d'un SSD pas cher, les soldes d'hiver tombent à pic. Vous pouvez facilement en acquérir un sous la barre des 20 euros. Par exemple, le modèle PNY CS900 est proposé à prix réduit.

Dans le cadre de ce bon plan, il est donc possible d'acquérir la version 120 Go à 17,99 € au lieu de 29,99 € et celle de 240 Go à 25,49 € au lieu de 38 €. Il sont idéals pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur et disposent d'une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesses de lecture / écriture séquentielle : jusqu'à 550 Mo/s / 515Mo.

Carte mémoire microSD SanDisk Ultra de 256 Go à 38,78 €

Profitez de cette période de soldes pour vous équiper de la carte mémoire microSD SanDisk Ultra d'une capacité de 256 Go à prix réduit. Généralement vendue au prix de 60,99 €, elle voit son prix dégringoler à seulement 38,78 €.

Concernant ses caractéristiques techniques, la SansDisk Ultra est parfait pour les personnes désirant augmenter le stockage d'un smartphone, d'une tablette ou d'un appareil photo. Elle dispose de la classe 10 qui permet d'enregistrer et visionner des vidéos en Full HD mais aussi de la classe A1 qui assure un chargement plus rapide des applications.

Elle est livrée avec un adaptateur SD pour une compatibilité étendue avec plusieurs autres appareils supportant ce type de format. Enfin, ses vitesses de transferts peuvent atteindre les 120 Mo / s et le constructeur assure une durée de garantie de 10 ans.

Souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 à 44,99 €

Vous pouvez acquérir la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 à petit prix. Amazon la propose à seulement 44,99 € au lieu de 79,99 € en moyenne. Pour en venir à ses caractéristiques techniques, cette Logitech MX Anywhere 2 a été conçue de manière à épouser de façon optimale la forme de votre. Très facile à utiliser, la connexion à votre PC Windows ou Mac se fait via son mini-récepteur Unifying (inclus) ou alors directement via la technologie sans fil Bluetooth Smart.

Très performante, elle intègre également les fonctions de défilement ultra-rapide et par paliers. La MX Anywhere 2 est aussi dotée d'une batterie avec recharge rapide : 2 h d'utilisation et une charge complète offre une autonomie de 2 mois). Vous pouvez en outre la configurer en passant par le logiciel Logitech Options (téléchargeable gratuitement) qui permet de l'optimiser et la personnaliser au mieux selon vos besoins.

Enfin, elle peut-être associée avec pas moins de trois dispositifs. Le basculement de l'un à l'autre se fait très rapidement via un simple appui sur un bouton grâce à la technologie Easy-Switch.

Webcam Logitech G920 HD Pro à 69 €

Vous recherchez une webcam Full HD de bonne facture pour équiper votre PC ? Voici une belle occasion qui vous est offerte grâce aux soldes d'hiver 2022 Amazon. La Logitech G920 HD Pro s'affiche au prix de 69 € au lieu de 109 € chez le géant américain du e-commerce.

C'est donc une bonne occasion pour vous la procurer moins cher. Venons-en aux caractéristiques du modèle. Parait pour cos appels FaceTime et Skype, mais aussi pour les streamers, cette webcam offre de capacités d'enregistrement en qualité Full HD 1080 à 30 fps ou en HD 720p à 60 FPS. Que son nom ne vous trompe donc pas, la Logitech G920 HD Pro est donc bel et bien une webcam Full HD. Seulement, si vous l'achetez pour faire du streaming de jeux vidéos, le fps idéal recommandé s'obtient en 720p.

Enfin, le produit dispose également de deux microphones (un de chaque coté). Grâce à la correction de l'éclairage HD, elle s'adapte automatiquement à l'éclairage ambiant pour vous offrir des images claires et nettes, même quand la luminosité environnante n'est pas optimale.

Casque audio Sennheiser HD 599 édition spéciale à 116,99 €

L'univers de l'audio est aussi bien représenté pour les soldes d'hiver Amazon. Pour l'occasion, l'excellent casque audio Sennheiser HD 599 édition spéciale est passe à 116,99 € au lieu de 199 € en moyenne. Ce qui représente une belle réduction de 41 % de la part d'Amazon. Un bon plan à ne rater sous aucun prétexte.

Pour en venir à sa fiche technique, ce Sennheiser HD 599 se classe dans la catégorie des casques haut de gamme. De type circum-auriculaire ouvert est conçue E.A.R (Ergonomic Acoustique Raffinement), le signal audio se canalise directement dans vos oreilles. Il est également doté d'un arceau rembourré ainsi que de luxueux coussinets d'oreille.

Les transducteurs conçus par Sennheiser utilisent des bobines acoustiques en aluminium offrant un haut rendement, une excellente dynamique et une distorsion extrêmement faible. Sa fréquence de réponse est comprise entre 12 à 38 500 Hz. Enfin, le casque Sennheiser HD 599 est livré avec un câble amovible de 3 mètres (pour prise jack 6,35 mm) et un câble amovible de 1,2 mètre (pour prise mini-jack 3,5 mm).

Apple Watch SE à 269 €

Pendant les soldes d'hiver, ma montre connectée Apple Watch SE s'affiche au meilleur prix du coté d'Amazon France qui la propose au prix de 269 euros. C'est donc une réduction de 30 euros à laquelle nous avons droit puisque cette smartwatch est habituellement vendue 299 euros.

Tournant sous le système d'exploitation watchOS 4, la Watch SE d'Apple embarque un écran Retina OLED LTPO avec une résolution de 324 x 394 pixels, de la norme Wi‑Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, du Bluetooth 5.0 et d'une batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée permettant à l'objet connecté de fonctionner pendant une durée maximale de 18 heures. Côté fonctionnalités, on retrouve notamment le GPS, la boussole, l'altimètre toujours activé, la résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, le capteur optique de fréquence cardiaque de 2e génération, l'accéléromètre, le gyroscope et le capteur de luminosité ambiante.

Casque audio Apple AirPods Max à 475 €

Belle offre Amazon sur le dernier casque audio Apple Airpods Pro. Le géant de la vente en ligne le propose au meilleur prix du marché grâce à une remise de 150 euros. Commercialisé au pris de 629 € lors de sa sortie, il est donc possible de s'équiper du AirPods Max sous la barre des 500 euros, à très exactement 475 euros. Ce sont les coloris argent, bleu ciel qui fzaitl'objet de ce bon plan.

Premier casque audio d'Apple, le AirPods Max dispose d'une connectivité qui est assurée par la puce Apple H1. Cette puce dédiée aux appareils audio est aussi présente dans les AirPods Pro. On retrouve également une autonomie maximale de 20 heures sur une seule charge avec le mode réduction active du bruit ou le mode Transparence activé. Pour en savoir plus sur le casque, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'AirPods Max.

Apple MacBook Air 13″ M1 à 1 029 €

On continue notre sélection des meilleures offre Black Friday Amazon avec le MacBook Air 13,3 qui s'affiche pour l'occasion sous la barre des 1 000 euros à très précisément 999 euros. C'est plutôt pas mal sachant que ce dernier est habituellement vendu 1 119 €. Nous avons donc droit à une réduction de 120 euros sur le modèle qui embarque un SSD de 256 Go. La variante avec un SSD de 512 Go s'affiche quant à elle au prix inédit et irrésistible de 1 199 € au lieu de 1399 € soit une remise généreuse de 200 euros.

Venons- en à présent aux caractéristiques techniques du MacBook Air 13,3 M1. Ce dernier embarque la puissante puce M1 développée par Apple. Coté affichage, on est sur une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels. En ce qui concerne la mémoire vive, on a 8 Go. Son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un œil à notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.

