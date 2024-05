French Days TV : les meilleures offres sur les téléviseurs OLED et QLED

Les TV n'échappent pas aux promotions des French Days. D'importantes réductions sont appliquées à différents modèles LED, QLED ou encore OLED chez plusieurs marchands. On a rassemblé pour vous les meilleures offres.

Les French Days du printemps 2024 ont démarré le 30 avril et se poursuivent jusqu'au 7 mai 2024. C'est l'occasion de réaliser d'importantes économies sur vos achats. Si vous avez prévu de remplacer votre téléviseur, de nombreux modèles sont à prix réduit en ce moment. Découvrez ici les meilleures TV LG, Samsung, TCL ou encore Philips en promotion.

Si vous recherchez d'autres types de produits, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur notre sélection des meilleures offres sur les smartphones. Bien d'autres catégories d'articles font l'objet de réductions sur Amazon, Boulanger, Fnac/Darty, Rue du Commerce ou encore Cdiscount pendant les French Days.

TV 4K OLED, QLED et LED : le top des offres des French Days

TV SAMSUNG The Frame LS03B 55″ 2023 à 849 €

On ne présente plus la gamme The Frame de Samsung qui est destinée à ceux qui veulent une TV de qualité qui joue le double rôle d'un objet décoratif grâce à son apparence en tableau d'art. Le modèle LS03B de 2023 (55 pouces) est à un bon prix sur Rue du Commerce pendant les French Days. Son prix passe ainsi de 999 € à 849 €.

La TV Samsung The Frame TQ55LS03B est un modèle QLED qui offre une bonne qualité d’image et une partie sonore de bonne facture. Elle est également destinée aux gamers puisqu'on y retrouve un port HDMI 2.1 pour ceux qui veulent jouer en 4K jusqu'à 120 Hz avec les consoles de nouvelle génération.

TV Philips OLED 708 de 55″ Ambilight à 999 €

Une TV OLED de 55 pouces à moins de 1000 €, c'est assez rare en ce moment. Grâce aux French Days, Carrefour vous permet d'acheter le modèle Philips OLED 708 dans sa version de 55 pouces à 999 €. Ce prix est valable uniquement en livraison à domicile sachant que son prix standard est de 1600 €.

Carrefour offre ainsi une réduction de 600 € sur ce modèle de qualité. En plus de son excellente qualité d'image, la Philips OLED 708 profite de la fonctionnalité Ambilight qu'on connait à la marque. De quoi profiter d'une expérience lumineuse colorée pour plus d'immersion.

TV LG OLED C3 48 et 55 pouces dès 979 €

Philips c'est très bien, mais si vous préférez les TV OLED de LG, le fameux modèle C3 de l'année dernière est à un bon prix en ce moment. Dans sa version de 48 pouces, vous pouvez l'avoir sur Rue du Commerce à 979 € au lieu de 1379 €.

Si vous préférez la taille plus grande de 55 pouces, ce format est à 1099 € au lieu de 1599 €. Même si la version de 2024 est déjà sortie, la C3 de 2023 reste un excellent modèle. C'est le plus populaire de LG et ce n'est pas le fruit du hasard.

TV QLED 4K TCL C749 2023 de 55″ à 579 €

La TV QLED TCL C749 est un modèle très apprécié pour son rapport qualité-prix. Et pendant les French Days, son prix baisse davantage et s'affiche à 579 € dans sa version de 55 pouces. Pour rappel, cette TV TCL est compatible HDR, Dolby Vision est dispose de 4 ports HDMI 2.1 avec une fréquence de rafraichissement de 144 Hz. La qualité des images est bonne grâce à un panneau QLED Full Array Local Dimming. La TV fonctionne sous Google TV.