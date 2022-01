Soldes casques audio et écouteurs : le top des offres à saisir

Grâce aux soldes d'hiver, de nombreux écouteurs et casques audio ont vu leur prix baisser. On a sélectionné pour vous les meilleurs bons plans pour acheter moins chers. Que vous recherchiez des Airpods, des écouteurs sans fil d'autres marques, un casque avec réduction de bruit active ou non, voici les offres à ne pas manquer.

Soldes hiver : le top des bons plans sur les casques et écouteurs

Pendant les soldes d'hiver, à l'instar des autres événements promotionnels de l'année, on voit passer des réductions importantes sur les écouteurs et casques audio. Nous avons fait le tour et avons sélectionné les offres qui valent le coup.

HyperX Cloud Alpha à 83 € 99 €

Ce casque est très populaire auprès des gamers, qu'ils s'agissent des joueurs sur PC comme sur les consoles. Il profite d'une réduction de 16 € dans le cadre des soldes d'hiver puisqu'il est affiché à 83,99 € au lieu de 100 €. Au-delà de cette promotion, le casque offre à la base un excellent rapport qualité prix.

Casque audio Sennheiser HD 599 édition spéciale à 116 € 200 €

Le Sennheiser HD 599 édition spéciale est à 116 € au lieu de 199 € chez Amazon. Cela représente une réduction de 41%. Ce casque haut de gamme est de type circum-auriculaire ouvert. Il profite d'une conception E.A.R (Ergonomic Acoustique Raffinement) avec un signal audio qui se canalise directement dans vos oreilles. Il dispose aussi d'un arceau rembourré et de coussinets ergonomiques pour un confort d'écoute optimal.

Casque audio Sony WH-1000XM3 à 199 € ou WH-XM4 à 299 €

Les casques Sony WH-1000XM sont moins chers à l'occasion des soldes d'hiver 2022. Le modèle XM3 qui n'est plus à présenter est disponible à 199 € sur Rakuten au lieu de 250 € en moyenne chez les autres marchands. Quant au modèle plus récent, le Sony WH-XM4, il est à 299 € au lieu de 380 € chez Amazon. Ce sont là les meilleurs prix que vous trouverez en ce moment sur le web.

350 € Casque Bose QuietComfort QC 35 II à 199,99 €

Le Bose QC 45 II reste l'une des références du marché en 2022, malgré le poids de l'âge. Le casque à réduction de bruit active est à 199 € pendant les soldes d'hiver 2022, au lieu de 349,99 € dans les boutiques où on en trouve encore. Et si vous pouvez vous permettre 120 € de plus, ne résistez pas au charme du Bose 700 qui est à 319 €.

AirPods Max à 489 € 629 €

Les AirPods Max font eux aussi l'objet d'une belle réduction pendant les French Days. Les casques sans fil d'Apple sont à 489 € actuellement. C'est 140 € moins cher que le prix conseillé de 629 €. On est en face d'un casque ultra-premium destiné avant tout aux utilisateurs d'appareils Apple. Vous bénéficiez de plusieurs avantages dont un son haute-fidélité, une expérience ergonomique, ainsi que de la réduction de bruit active.

Soldes hiver 2022 : les meilleures offres sur les écouteurs sans fil

JBL Tune 225 à 49,99 € 79,99 €

Les écouteurs intra-auriculaires sans fil True Wireless JBL Tune disposent de plusieurs atouts : performances, qualité sonore et ergonomie. Ils offrent une autonomie allant jusqu'à 25 heures avec le boîtier de charge. Ils sont en promotion sur Darty à l'occasion des soldes d'hiver puisque leur prix n'est que de 49,99 € au lieu de 59,99 €, et ce, sachant que plusieurs concurrent le proposent au prix de 79,99 €.

Samsung Galaxy Bud+ à 79,99 € 149,99 €

Les Galaxy Buds+ sont à 79,99 € en ce moment sur la Fnac au lieu de 149,99 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 49 %, soit 70 € d'économie sur les écouteurs sans fil de Samsung. C'est une excellente offre si vous souhaitez acheter ces écouteurs beaucoup moins cher qu'en temps normal. Les Galaxy Buds+ ont pour rappel été lancés en 2020 et restent à ce jour l'un des meilleurs choix du marché avec des atouts tels que : 11 heures d'écoutes en une charge ou 22 heures avec le boîtier de charge, une excellente qualité de sonore et bonne ergonomie.

Jabra Elite 85t 175 € ou 75T à 99,99 €

Jabra n'a peut-être pas l'aura de Sony et Bose, mais la marque a un catalogue d'écouteurs sans fil d'un excellent rapport qualité prix. On a connu les Jabra Elite 65T, jusqu'aux plus récents Elite 85T et 75T. Ce sont des écouteurs à réduction de bruit active de qualité. Les Jabra Elite 85T qui offrent une bonne qualité sonore ainsi que la réduction de bruit active sont à 175 € au lieu de 250 €.

Vous profitez donc d'une réduction de 75 €. Cers écouteurs offrent une autonomie de 6h lorsque la réduction de bruit est activée. Avec le boîtier de chargement, elle monte jusqu'à 25h. Si vous disposez d'un budget encore plus limité, la version 75T est disponible et moins chère à 99,99 € au lieu de 149 €.

AIRPODS 2 À 125 € 149 €

À l'occasion des soldes d'hiver, les écouteurs sans fil AirPods 2 sont à bon prix. Vendus habituellement 169 € sur Rue du Commerce, ils sont à 125 € en ce moment. C'est une réduction bonne à prendre sachant que les AirPods 2e sont toujours vendus 179 € chez certains marchands. Leur autonomie est de 5h sans le boîtier et elle peut monter jusqu'à 24h avec ce dernier.

Pack Galaxy Buds Pro + chargeur rapide à 179,99 € 229 €

Pour les soldes, la Fnac propose un pack composé des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro accompagné d'un chargeur sans fil rapide. L'ensemble revient à 179,99 € au lieu de 229,99 €, ce qui correspond à une réduction de 50 euros. C'est un bon plan intéressant sur les écouteurs True Wireless haut de gamme de Samsung. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulte notre test complet des Samsung Galaxy Buds Pro.

Nous sommes à la fin de notre sélection des promos sur les casques audio et écouteurs sans fil dans le cadre des soldes d'hiver 2022. Si vous recherchez encore plus de bons plans, nous vous invitons à lire nos sélections des meilleures offres des soldes d'hiver, celle sur les smartphones 4G et 5G, les montres et bracelets connectés, les PC portables, etc..

Vous pouvez aussi découvrir nos sélections de bons plans par boutique : Amazon, Boulanger, Cdiscount, ou encore Fnac Darty.