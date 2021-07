Soldes été tablettes 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Si vous envisagez d'acquérir une tablette vous pouvez profiter des soldes d'été qui permettent de s'en équiper à moindre coût. Les iPad Pro et Air d'Apple sont proposés à prix réduit, tous comme certains modèles Samsung comme la Tab S6 Lite ou la Tab S7. Découvrez ici les meilleures offres des soldes d'été sur les tablettes.

Soldes d'été 2021 : les meilleurs bons plans sur les tablettes

Notre sélection tablettes Android

Huawei MatePad T 10s à 139,90 € 199,99 €

On commence notre sélection des meilleures offres des soldes d'été 2021 avec le modèle MatePad T 10s de Huawei qui est à 139,90 e au lieu de 199,99 €. Coté caractéristiques techniques, on retrouve un écran de définition Full HD de 10.1 pouces, un processeur Kirin 710A, 2 Go de mémoire RAM, 32 Go de mémoire de stockage interne, un double haut-parleur. Le tout tourne sous Android avec l'interface EMUI 10.1 et le magasin d'application AppGallery.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 Go Wifi à 227,99 € 399,99 €

Prix inédit encore jamais vu sur la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite du coté de Cdiscount pour les soldes d'été 2021. La version 64 Go Wifi coloris gris est proposée à 227,99 € au lieu de 399,99 € en moyenne soit une réduction de 172 euros. La version 4G est quant à elle affichée à 319,99 € au lieu de 499,99 €. C'est le bon moment donc de s'en équiper à prix réduit.

Concernant ses caractéristiques techniques, la Tab S6 Lite arbore un écran tactile de 10.4 pouces TFT de définition 2000 x 1200 pixels, 4 Go de mémoire RAM, 64 Go de stockage interne (extensible via microSD) et tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10. On retrouve également le processeur Exynos 9611 ainsi que le S-Pen, inclus avec la tablette.

Samsung Galaxy Tab S7 à 562 € 719 €

Belle offre du coté d'Amazon pour les soldes d'été 2021 sur la tablette Samsung Galaxy S7. Elle est à 562 € au lieu de 719 € en moyenne soit une réduction de 157 euros. Si vous souhaitez l'avoir encore moins chère, vous pouvez profiter d'une offre de remboursement de 100 € faisant chuter son prix à 462 €. Toutes les conditions de l'offre sont à retrouver ici.

La Samsung Galaxy Tab S7, erbore un écran tactile d'une diagonale de 11 pouces de définition 2560 x 1600 pixels. Sous la capot, le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 865 Pro, couplé à une mémoire RAM de 6 Go. Son espace de stockage de 128 Go est extensible jusqu'à 1 To via l'ajout d'une carte microSD.

Son autonomie, est également l'un de ses points forts, confiée à une batterie grande capacité de 8 000 mAh. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10 et l'interface épurée Samsung One UI 2.5. Enfin, concernant la photo et vidéo, la tablette est équipée d'une webcam arrière de 13 + 5 MP et une webcam frontale de 8 MP.

Notre sélection tablettes Apple

iPad Air 10,9 pouces, Wi-FI, 64 Go à 599 € 669 €

L'iPad Air de 4e génération lancé fin 2020 est une tablette revisitée à bien des égards. D'abord au niveau du design. Son apparence est désormais inspirée des derniers iPhone et iPad Pro. Et sous le capot, la tablette est propulsée par la dernière puce Apple A14 Bionic gravée en 5nm. Le SoC est épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cet ensemble offre une puissance suffisante pour rivaliser avec l'iPad Pro 11 de 2020 qui reste sur une puce A12Z.

Pour revenir au design de la tablette, cette dernière dispose de bords plus fins et fait disparaître le bouton d'accueil circulaire en façade. Ce ménage contribue grandement à son apparence minimaliste. Par ailleurs, l'iPad Air 4 ne dispose pas de la reconnaissance facile mais accueille le bouton Touch ID sur le bouton d'allumage en haut, à droite.

L'écran 11 pouces de la tablette (10,9 pouces très précisément) est parfaitement calibré et propose une belle définition de 2360 x 1640 pixels. Vous bénéficiez pour finir d'une connectique USB-C et d'une autonomie de 15 heures. La tablette est compatible avec l'Apple Pencil de 2e génération qui est vendu séparément. La version 64 Go Wifi est à 599 € pour les soldes d'été 2021 Amazon.

iPad Pro 11 2020 128 Go Wifi à 699 € 899 €

Belle offre sur Boulanger dans le cadre des soldes d'été 2021. L'enseigne le propose à 699 € au lieu de 899 €. De quoi réaliser une économie de 200 €, soit 22% de réduction sur le prix conseillé. Cette version de l'iPad 11 Pro est sortie en mars 2020. Elle est équipée d'un brillant écran de 11 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. C'est la puce A12Z Bionic assure le calcul et l'exécution des tâches avec une grande efficacité. Elle est épaulée par 6 Go de mémoire RAM, 128 Go de stockage et par un GPU 8 cœurs pour les traitements graphiques.

La partie photo est elle aussi soignée et se compose de deux capteurs : un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 10 MP. Ils sont accompagnés d'un scanner LiDAR pour la profondeur de champ et les applications de réalité augmentée. Enfin, l'iPad Pro 11 de 2e génération dispose d'une puce Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0 et offre 10h d'autonomie. Il se recharge via un port USB-C.

iPad Air 10,9 pouces, Wi-Fi, 256 Go à 769 € 839 €

La version 256 Go de l'iPad Air reprend les mêmes caractéristiques que le modèle 64 Go présenté précédemment dans cette sélection des meilleures offres tablettes des soldes d'été 2021. Seule la capité de stockage diffère. Il est possible de s'en équiper du coté de l'enseigne en ligne Amazon pour 769 € au lieu de 839 € soit une réduction de 70 euros.

iPad Pro 11 2020 256 Go Wifi à 819 € 999 €

L'iPad Pro 11″dans sa variante 256 Go est également en promotion pour les soldes d'été 2021 sur Amazon. Il est vendu au prix de 819 euros au lieu de 999 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 180 euros.

Concernant la fiche technique de l’iPad Pro 2020, la tablette est équipée d'un écran Liquid Retina bord à bord de 11 pouces (définition de 2388 x 1668 pixels), d'une puce Apple A12Z Bionic, d'un capteur photo avant de 7 MP, d'un double capteur arrière de 12 + 10 MP, d'un connecteur USB-C et d'une batterie permettant d'avoir une autonomie maximale de 10 heures.