Offres spéciales Tronsmart : Des enceintes à prix mini pour Halloween chez GeekBuying !

GeekBuying frappe fort pour Halloween avec sa Halloween Big Sale, mettant en lumière la marque Tronsmart. Spécialiste des produits audio de qualité, Tronsmart propose des enceintes robustes, portables et performantes, le tout à prix réduits. Une occasion en or pour s’offrir des produits high-tech à prix cassés !

GeekBuying, célèbre pour ses offres high-tech, a lancé sa vente Halloween Big Sale, mettant en avant la marque Tronsmart. Spécialisée dans les produits audio, Tronsmart s’est imposée avec des enceintes et accessoires audio de qualité, alliant technologie avancée et prix accessibles. Connue pour ses modèles portables et robustes, la marque séduit par ses performances sonores impressionnantes et son design élégant. Cette promotion est l’occasion idéale pour découvrir leurs enceintes à prix mini, une aubaine pour les amateurs de musique à la recherche de qualité sans se ruiner. Un moment parfait pour allier économie et qualité audio.

Tronsmart Element T6 Max : Enceinte Bluetooth puissante et élégante

L'enceinte Bluetooth Tronsmart Element T6 Max se distingue par ses 60W de puissance et sa technologie SoundPulse™ qui garantit un son profond et détaillé. Grâce à ses quatre tweeters et son woofer, elle offre un son immersif à 360°, parfait pour profiter d'une qualité sonore optimale, quel que soit l’angle. L’intégration de huit radiateurs passifs assure des basses puissantes et vibrantes, même à faible volume.

Avec sa batterie de 12 000 mAh, cette enceinte permet jusqu'à 20 heures de lecture continue, idéal pour animer vos longues soirées. Sa conception en aluminium et tissu lui confère un design élégant qui s’intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur. De plus, elle est résistante aux éclaboussures (IPX5), ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation en extérieur.

Compatible avec Siri et Google Assistant, elle facilite aussi l'accès à vos assistants personnels. Et pour une expérience audio encore plus immersive, il est possible de connecter deux enceintes T6 Max en stéréo.

Tronsmart Element Mega Pro : Enceinte Bluetooth robuste et puissante

La Tronsmart Element Mega Pro se distingue par ses 60W de puissance, soutenus par la technologie SoundPulse®, qui amplifie les basses tout en offrant un son stéréo 2.1 immersif. Avec ses deux tweeters, un woofer, et un radiateur passif, cette enceinte produit un son clair et riche, idéal pour les amateurs de musique exigeants.

Sa batterie de 10 400 mAh vous garantit jusqu'à 10 heures de lecture en continu, vous permettant de profiter de vos playlists sans interruption. Certifiée IPX5, elle résiste aux éclaboussures et à la poussière, ce qui la rend parfaite pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Grâce à la connexion NFC et à la fonction de couplage True Wireless Stereo (TWS), vous pouvez jumeler deux enceintes Mega Pro pour une expérience sonore encore plus immersive. Ajoutez à cela un panneau tactile intuitif et la compatibilité avec les assistants vocaux, et vous avez une enceinte à la fois performante et intelligente.

Tronsmart Mirtune S100 : Enceinte portable robuste pour l’extérieur

La Tronsmart Mirtune S100 est une enceinte Bluetooth conçue pour les amateurs d’aventure en plein air. Avec ses 50W de puissance, elle offre un son clair et riche, parfait pour vos sorties, que ce soit en randonnée, au camping ou lors d’un barbecue. Son design robuste, certifié IPX7, la rend résistante à l’eau et idéale pour les environnements extérieurs.

Elle se distingue par sa poignée rétractable, facilitant le transport, et par sa grande autonomie de 20 heures grâce à une batterie de 8000 mAh. Dotée de la technologie Bluetooth 5.3, elle assure une connexion stable avec vos appareils, et son égaliseur personnalisable via l’application Tronsmart permet d’adapter le son selon vos préférences.

En plus de sa fonction de chargeur pour vos appareils, la Mirtune S100 dispose de plusieurs modes de lecture, incluant Bluetooth, USB, et carte SD, vous offrant une grande flexibilité pour profiter de la musique partout.

Tronsmart Force Max 80W : Enceinte puissante et polyvalente pour l’extérieur

La Tronsmart Force Max 80W est l’enceinte portable idéale pour les activités en plein air. Avec sa puissance de 80W et sa technologie brevetée SoundPulse®, elle offre un son tri-fréquence équilibré, parfait pour tous les styles musicaux. Dotée d'un système 2.2 canaux, elle vous permet de profiter d'un son riche et immersif, tandis que ses trois modes d'égaliseur (Tri-bass EQ) permettent d’ajuster les basses selon vos préférences.

Conçue pour résister aux conditions extérieures, elle est certifiée IPX6, la protégeant contre les éclaboussures et la pluie. Avec sa sangle de transport pratique et une autonomie allant jusqu'à 13 heures, elle vous accompagne partout, que ce soit lors d’une randonnée ou d’un pique-nique. De plus, grâce à sa fonction powerbank intégrée, vous pouvez recharger vos appareils en déplacement.

Pour une expérience encore plus immersive, vous pouvez jumeler deux enceintes en stéréo grâce à la fonction TWS (True Wireless Stereo).

Tronsmart Halo 200 : Enceinte Karaoké 120W pour des soirées inoubliables

La Tronsmart Halo 200 est l'enceinte idéale pour animer vos soirées karaoké. Avec ses 120W de puissance et son système de son à trois voies, elle offre une qualité sonore exceptionnelle, capable de remplir n'importe quelle pièce ou espace extérieur. Que ce soit pour une fête en famille ou entre amis, son audio sans distorsion garantit une ambiance mémorable.

Elle se distingue par ses 5 modes d'éclairage, parfaits pour créer une atmosphère festive en synchronisation avec la musique. De plus, la possibilité de connecter plus de 100 enceintes via la technologie TuneConn permet de repousser les limites du son.

Avec une autonomie allant jusqu’à 18 heures, elle est idéale pour des fêtes qui durent toute la nuit. Le microphone sans fil inclus et les options de connexion pour guitare ou microphone filaire font de cette enceinte un excellent choix pour le karaoké et les performances live.

Encore plus de promos avec l'Halloween big Sale de GeekBuying

Pour célébrer Halloween, GeekBuying lance sa Halloween Big Sale avec des promotions irrésistibles. Du high-tech aux articles de plein air, il y en a pour tous les goûts à prix réduit. Cette vente spéciale propose non seulement des réductions sur une large gamme de produits, mais également des codes promotionnels qui vous permettent de faire encore plus d’économies :

C’est l'occasion idéale de se faire plaisir ou de préparer ses cadeaux de fin d’année tout en profitant de réductions supplémentaires. Entre enceintes, gadgets pour la maison et équipements outdoor, la variété des produits en promotion saura satisfaire tous les fans de bonnes affaires. Ne manquez pas cette opportunité pour économiser tout en vous équipant !

