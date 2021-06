Soldes été Rue du Commerce 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Les soldes d'été Rue du Commerce sont lancés ! Du 30 juin au mardi 27 juillet 2021 inclus, l'enseigne propose de nombreuses promotions sur des produits high-tech plus variés les uns que les autres. Si vous souhaitez vous équiper en matériel informatique, smartphone, ou tout autre objet connecté, c'est le bon moment. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres des soldes d'été Rue du Commerce 2021.

Le top des offres high-tech soldes été Rue du Commerce 2021

Rue du Commerce, à l'image des autres enseignes participantes aux soldes d'été 2021 telles que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, propose aussi quelques offres intéressantes qui valent le coup. Parmi les meilleures offres des soldes d'été proposées par l'enseigne en ligne, on peut par exemple citer la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 19,99 € ou bien encore le Galaxy S20 Ultra à 779 €. Nous vous invitons aussi à jeter un oeil à notre récapitulatif regroupant les meilleures offres soldes été 2021 sur les smartphones.

Balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 19,99 € 29,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA BALANCE CONNECTEE XIAOMI MI SCALE 2

Avec les beaux jours qui sont déjà là, garder la ligne est primordial. L'acquisition d'une balance connectée pour garder un oeil sur son poids est une excellente idée. Les personnes désireuses de s'en procurer une peuvent profiter de ce bon plan Rue du Commerce dans le cadre des soldes d'été qui permet de se procure l'excellente balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 19,99 € au lieu de 29,99 € en moyenne.

Dotée d’un verre trempé robuste et élégant, et d’une couche antidérapante pour éviter les risques de glissade et de chute. Elle vous permettra d’avoir une bonne connaissance de votre corps grâce à plusieurs données précises dont le poids (bien évidemment), le volume musculaire, la masse graisseuse, la capacité à tenir en équilibre, etc…

SSD interne PNY CS900 à 39,99 € 57,50 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SSD PNY CS900

On commence notre top offres des soldes d'été 2021 Rue du Commerce avec le SSD interne PNY CS900 d'une capacité de 480 Go. Alors qu'il faut habituellement débourser 57,50 € pour s'en équiper, il est possible de l'avoir à seulement 39,99 € grâce à une réduction de 30%.

Le SSD CS900 de PNY exploite la la technologie NAND Flash TLC. Il est au format format de 2,5″ et affiche une épaisseur de 7 mm qui lui permet de se glisser facilement dans votre PC portable, et même les ultrabooks les plus fins.

Il se connecte via son interface SATA III 6 Gb/s qui vous permet de profiter des vitesses standard de 550 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture. Ce SSD interne bénéficie d'une conception fiable et robuste. Son utilisation est facile et durable. Et enfin, sa consommation électrique est faible.

Kit Evo Gygabyte carte mère + processeur à 289,89 € 339,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE KIT EVO GYGABYTE

On continue notre sélection des meilleures offres soldes d'été chez Rue du Commerce avec ce kit évolution Gygabyte. Il est composé d'une carte mère Z490 AORUS ELITE AC – ATX ainsi que d'un processeur Intel Core i5-10400F – 2.9/4.3 GHz. Le tout est proposé à 289,89 € au lieu de 339,99 €. Une belle économie de 50 euros sur ce kit évo qui vous permettra de mettre à jour une configuration vieillissante ou d'en créer une nouvelle.

Ecran PC Gygabyte M27Q à 299,99 € 399,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GYGABYTE M27Q

Un autre bon plan informatique, mais cette fois-ci sur un écran PC dédié au jeu. Rue du Commerce propose le modèle Gigabyte M27Q pour les soldes d'été au prix très attractif de 299,99 € grâce à une remise immédiate de 100 €. Concernant ses caractéristiques technique, ce modèle est doté d'un moniteur de 27 pouces (IPS) de définition 2560 x 1440 pixels. Il est compatible avec la technologie AMD FreeSync, embarque 2 ports HDMI ainsi qu'un Display port 1.2.

La technologie SuperSpeed IPS réduit le temps de réponse à 0,5 ms, tout en offrant des couleurs splendides de qualité IPS. Il propose également un taux de rafraîchissement de 170 Hz,un riche rendu des couleurs et gamut étendu 92% DCI-P3 ainsi qu'un pied ergonomique offrant de nombreuses possibilités de réglages en hauteur et d'inclinaison.

Xiaomi MI 10T à 329 € 499 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 10T

Pour les soldes d'été 2021 chez Rue du Commerce, les smartphones sont également en promotion, à l'image du Xiaomi Mi 10T qui voit son prix chuter à 379 €, ce qui représente une réduction de 120 euros par rapport à son prix conseillé de 499 €.

A cette réduction s'ajoute une offre de remboursement différé de 50 € de la part de Xiaomi. Pour en profiter, vous devez constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre. Au final, le smartphone à un prix de revient de 329 €.

Le Mi 10T est un smartphone équipé d'un écran Full HD+ de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 5260 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. La partie photo se compose d'une triple caméra de 64MP + 13MP + 5MP et d'une caméra selfie de 20MP.

Aspirateur robot Roborock S5 Max à 329 € 449 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ASPIRATEUR ROBOT ROBOROCK S5 MAX

Laissez à l'aspirateur robot Roborock S5 Max faire le ménage chez vous ! Rue du Commerce le propose dans le cadre des soldes d'été 2021 à 329 € au lieu de 449 €. Cet aspirateur robot embarque un grand réservoir d'eau (280 ml), qui se contrôle avec précision, mais aussi de zones virtuelles antilavage et de bien d'autres fonctionnalités. Très silencieux, il embarque une batterie Lithium-Ion qui lui assure une autonomie excellente, permettant jusqu'à 3 heures de nettoyage interrompue.

Realme X50 Pro à 499 € 539 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE REALME X50 PRO

Pour un prix de 499 €, le Realme X50 Pro propose de nombreux atouts. Outre sa compatibilité 5G, le smartphone embarque le puissant processeur Snapdragon 865, 12 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go UFS 3.0, non extensible.

La partie photo est également très bonne, avec la présence de 4 capteurs situés à l’arrière, dont le principal est de 64 mégapixels. Sa batterie d’une capacité de 4200 mAh lui assure une excellent autonomie et supporte aussi la recharge rapide 65 W.

Enfin, le terminal arbore un superbe écran OLED de 6,44 pouces offre une définition de 2400 x 1080 pixels. Il peut être configuré sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Plus d'informations dans notre test complet du Realme X50 Pro.

Samsung Galaxy S20 Ultra à 779 € 1359 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA

Même s'il est sorti en 2020, le Samsung Galaxy S20 Ultra reste en 2021 un des meilleurs smartphones premium du marché. Ce dernier est proposé à prix cassé pendant les soldes d'été Rue du Commerce. Le smartphone très haut de gamme du constructeur coréen y est affiché à 779 €. Une affaire en or surtout lorsqu'on sait qu'il était commercialisé ces derniers mois à plein tarif de 1359 €.

PC portable gamer MSI GF65 Thin à 999,99 € 1299,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PC PORTABLE MSI GF65

Si c'est un PC portable gaming qui vous intéresse, vous pouvez profiter des soldes d'été pour vous équiper d'un modèle qui en a sous le capot, sans forcément casser votre tirelire. Le MSI GF65 Thin est à 999,99 € au lieu de 1299,99 € pour les soldes d'été, soit une réduction de 300 €. Concernant ses caractéristiques techniques, ce dernier embarque un processeur Intel Core i5-10200H , une mémoire RAM de 16 Go, un SSD de 512 Go mais surtout une carte graphique RTX 3060.