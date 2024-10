Ce faux e-mail Google essaie de piéger les utilisateurs Gmail, faites attention !

Un e-mail Google ciblant les utilisateurs Gmail circule en ce moment dans la messagerie de la firme de Mountain View. Méfiance : le courrier électronique en question vous invite à vérifier la connexion de votre Google et contient des liens suspects.

Les tentatives d'hameçonnage (ou phishing) sont devenues monnaie courante depuis ces derniers mois. Les internautes utilisant des services de messagerie comme Gmail doivent redoubler de vigilance puisque, dernièrement, 2,5 milliards de comptes sont la cible d'un nouveau type d’arnaque utilisant l’IA.

Hormis ce nouveau genre d'escroquerie, les pirates utilisent encore les méthodes traditionnelles. Reçu par la rédaction de Phonandroid, le courrier électrique indique les phrases suivantes : Nous avons détecté une nouvelle connexion à votre compte à partir d'un appareil qui n'a jamais été utilisé auparavant. Veuillez consulter les informations ci-dessous et confirmer qu'il s'agit bien de vous. Si vous n'avez pas autorisé cette connexion, veuillez sécuriser votre compte immédiatement.

Dans cet e-mail, nous apprenons qu'une tentative de connexion a eu lieu le lundi 21 octobre 2024, en Inde. Et la tentative a été effectuée depuis un iPhone 13 Pro Max.

Un faux message de Google vous demande de vérifier votre compte depuis Gmail, soyez vigilants

À la première lecture du message, rien n'indique qu'il s'agit d'une escroquerie. Mais en regardant les détails du courrier via la version desktop de Gmail, plusieurs éléments troublants ont attiré notre attention : le logo Google, les boutons inclus dans l'e-mail et l'adresse mail de l'expéditeur.

Le logo présent dans le mail ne ressemble en aucun cas à celui de Google. De plus, en simulant une impression au format PDF, nous avons constaté que le faux logo a été remplacé par les six lettres de l'entreprise américaine. De leur côté, les boutons visibles sur l'e-mail et utilisant les mêmes codes couleur de Google invitent la potentielle victime à répondre au message.

Enfin, le faux e-mail émane de [email protected], qui ne correspond pas à une adresse officielle de Google se terminant par @google.com et suivie d'une coche bleue. Cette coche déployée récemment par le géant du Web est indispensable pour identifier un vrai courrier et un spam, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous. D'ailleurs, le spammeur a utilisé le même objet du mail de Google, à savoir : “Security alert”.