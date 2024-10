Nous avons pris en main le ROG Phone 9, le nouveau smartphone d’Asus déjà là

Asus était présent au Snapdragon Summit avec une petite surprise dans les poches : le ROG Phone 9 qui arrivera en 2024. Une occasion inespérée de découvrir ce nouveau téléphone sous tous les angles… et même un peu plus. Voici notre première prise en main et nos photos !

Le Snapdragon Summit devient, avec les années, un rendez-vous incontournable pour annoncer l’arrivée prochaine de nouveaux smartphones haut de gamme. En 2023, deux marques ont joué le jeu : Honor et Xiaomi. Le but est double : confirmer le support des dernières technologies de Qualcomm et être le premier à présenter son téléphone. C’est un enjeu d’autant plus fort pour les marques asiatiques (et notamment chinoises).

Cette année, Qualcomm a invité à la présentation du Snapdragon 8 Elite non pas deux, mais quatre constructeurs, afin de parler plus concrètement de leurs prochains produits : Samsung, Xiaomi, Honor et Asus. Mais trois ont joué le jeu, le géant coréen préférant évoquer son partenariat avec le fondeur de San Diego. Pour les autres, des annonces ont été faites : la série Magic7 de Honor, la série Xiaomi 15 et… le ROG Phone 9 ?

Asus annonce le ROG Phone 9 pour novembre 2024

Nous avons en effet appris lors de cette keynote qu’Asus préparait d’ores et déjà le retour de son smartphone pour gamer. Une itération appelée, sans surprise, ROG Phone 9. Le téléphone a même une date de sortie : novembre 2024. Soit le mois prochain, déjà. Rappelons que le ROG Phone 8 a été dévoilé en janvier 2024. Le renouvellement est un peu court. Mais Asus peut-elle se permettre d’attendre, alors que la concurrence va proposer des téléphones équipés du Snapdragon 8 Elite dès la fin du mois ? Non, évidemment.

Et comme le ROG Phone 9 est annoncé pour novembre prochain, cela veut dire que le téléphone est déjà prêt. Tellement prêt que le porte-parole de la marque avait sur scène un exemplaire dans la poche. Nous avons eu l’opportunité de prendre en main le ROG Phone 9. Et force est de constater qu’il ressemble beaucoup au ROG Phone 8. D’autant qu’il reprend aussi les mêmes coloris : noir et blanc.

Le ROG Phone 9 conserve l'esthétique de son prédécesseur

Nous retrouvons cette volonté fondre les ROG Phone dans la masse avec un design presque passe-partout. Il reste encore des marquages et des LED spécifiques. Les angles du module photo restent marqués. Les boutons tactiles sont toujours présents sur une tranche. De même pour le port USB-C secondaire. Mais, le ROG Phone 9 est moins revendicatif, comme son prédécesseur. Parce qu’un ROG Phone ne doit plus être qu’un smartphone de gaming.

Si à l’extérieur, le ROG Phone 9 est plus discret, c’est à l’intérieur que la différence se fait. Nous retrouvons évidemment le Snapdragon 8 Elite, lequel sera repoussé dans ses retranchements grâce à une gestion thermique plus avancée que la concurrence. Trois arguments pour confirmer cela : une chambre à vapeur plus grande, une architecture interne centrée autour de la carte mère et l’AeroActive Cooler (optionnel ?) qui va aider à refroidir la coque. Pour la première fois, nous pouvons voir comment Asus organise les entrailles du téléphone avec les deux batteries qui flanquent le processeur.

C’est donc une annonce surprise faite par Asus sur le Snapdragon Summit. Le téléphone sera officiellement présenté en novembre. Soit dans quelques semaines. L’occasion de découvrir les changements effectués par la marque taïwanaise depuis le ROG Phone 8.