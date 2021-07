Soldes été casques, écouteurs et enceintes audio 2021 : le top des offres

Les soldes d'été 2021 permettent de s'équiper de casques, écouteurs et enceintes audio à prix réduit. On peut par exemple se procurer les écouteurs AirPods 2 et AirPods Pro d'Apple moins chers, mais aussi l'excellent casque AirPods Max. Découvrez ici les meilleures offres des soldes d'été portants sur l'univers de l'audio.

Après les meilleures offres des soldes d'été sur les TV 4K et 8K, smartphones 4G et 5G, smartphones Samsung et Xiaomi, mais aussi celles sur les PC portables, voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les écouteurs, enceintes et casques audio. En ce qui concerne les magasins participants, nous nous intéressons uniquement à ceux qui proposent du matériel high-tech, vous trouverez par exemple :

Casques, écouteurs, casques et enceintes audio, les meilleures offres des soldes d'été 2021

Notre sélection de casques

Casque sans fil Philips TAH5205BK à 19,99 € 29,99 €

On commence notre sélection des meilleurs bons plans des soldes d'été 2021 sur les casques, écouteurs et enceintes avec un casque audio Bluetooth pas cher. Le Philips TAH5205BK habituellement proposé à 29,99 € passe à 19,99 € du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount.

Ce dernier est équipé de haut-parleurs de 40 mm, de la technologie sans fil Bluetooth et peut être plié facilement pour un transport facile. Pour ce tarif, il faudra logiquement l'impasse sur la réduction de bruit. Cela dit il offre une belle autonomie de 29 heures.

Casque circum-aural Sennheiser HD 458BT à 99,99 € 199,99 €

On continue avec une belle réduction de 50% sur le casque audio Seinnheiser 458BT. Pour les soldes d'été 2021, son prix chute drastiquement de 199,99 € à 99,99 €. Une excellente affaire donc !

Ce casque arceau circum-auriculaire de type fermé est doté de la technologie de réduction de bruit active. Il offre jusqu'à 30 heures d'autonomie et embarque également les connexions sans fil Bluetooth 5.0, aptX et NFC. Enfin, on retrouve aussi un microphone et télécommande intégrés pour passer et recevoir des appels.

Casque Sony WH-1000XM4 à 329,99 € 379,99 €

Le casque Sony WH1000XM4, l'un des modèles à réduction de bruit les plus populaires du marché fait l'objet d'une rare réduction à l'occasion des soldes d'été 2021 Amazon. Il est commercialisé à 329,99 € au lieu de 379,99 € en temps normal. Vous réalisez ainsi une économie 50 € grâce à ce bon plan.

Casque audio Apple AirPods Max à 519,99 € 629 €

Actuellement, le AirPods Max de la marque à la pomme est vendu par le géant du commerce en ligne à exactement 519,99 euros. Seuls les modèles vert et rose du casque sont concernés par l'offre promotionnelle. D'autres coloris existent mais à des prix supérieurs. Et pour information, les membres du programme Prime d'Amazon peuvent payer le produit en plusieurs fois sans frais.

Pour en revenir au casque, l'Apple AirPods Max dispose d'une connectivité qui est assurée par la puce Apple H1. Cette puce dédiée aux appareils audio est aussi présente dans les AirPods Pro. On retrouvera également une autonomie maximale de 20 heures sur une seule charge avec le mode réduction active du bruit ou le mode Transparence activé. Pour en savoir plus sur le casque, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'AirPods Max.

Notre sélection d'écouteurs

Ecouteurs Jabra Elite 65t à 69,99 € 99,99 €

Belle offre à saisir sur les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t grâce aux soldes d'été 2021. S'il faut habituellement débourser 99,99 € pour s'en équiper, il est possible de se les procurer 30% moins cher, soit à 69,99 € du coté des enseignes Amazon, Fnac et Darty.

Du côté de leurs points forts, les écouteurs Jabra Elite 65t sont dotés de la technologie avancée à 4 microphones permettant la suppression des bruits indésirables des appels. La paire d'écouteurs qui est compatible avec le Bluetooth 5.0 embarque une autonomie maximale de 15 heures par l'intermédiaire de l’étui de chargement fourni.

Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu’à 1 heure d’autonomie. Avec l’indice d’étanchéité IP55, les écouteurs sont protégés contre la poussière et l’eau. Et enfin, les écouteurs sont livrés avec un câble micro USB, 3 paires d'embouts en silicone et un guide de démarrage rapide.

Ecouteurs Apple AirPod 2 à 119,99 € 159,99 €

Si vous envisagez de vous équipez des Apple AirPods 2, vous avez bien fait de patienter jusqu'aux soldes d'été. Amazon et Cdiscount proposent les écouteurs sans fil AirPods 2 d'Apple à 119,99 € au lieu de 159 € en moyenne. Une petite réduction de 40 euros, toujours bienvenue. Il ne faudra pas trop tarder si vous souhaitez en profiter puisque l'offre est valable dans la limite des stocks disponibles et elle risque d'expirer assez rapidement. Premiers arrivés, premiers servis donc.

En ce qui concerne les caractéristiques de ces écouteurs sans fil, les AirPods 2 d'Apple (référence MV7N2ZM/A) sont essentiellement équipés du Bluetooth et de la puce H1 qui permet en outre l’activation vocale de Siri et une réduction de 30 % du temps de latence pour les jeux vidéo. Avec ces deux technologies, ils peuvent être reliés à un iPhone, à un iPad ou à un Mac.

Les écouteurs affichent des dimensions de 16,5 mm x 18 mm x 40,5 mm et pèsent chacune 4 grammes. L'autonomie des AirPods 2 est de 5 heures, voire 24 heures avec le boîtier de charge filaire fourni.

Ecouteurs Apple AirPods Pro à 199,99 € 279,99 €

Plus haut de gamme que les AirPods 2, les AirPods Pro sont également moins chers lors des soldes d'été 2021. Amazon et Cdiscount les proposent sous la barre des 200 €, à 199,99 €. Plutôt intéressant sachant, qu'on les trouve généralement à 279,99 €.

Pour rappel, les AirPods Pro disposent essentiellement de la réduction active du bruit et du mode Transparence. Ces deux fonctionnalités permettent d'entendre ce qu’il se passe autour de vous et d'interagir avec le monde qui vous entoure.

Trois tailles d’embouts fuselés en silicone souple sont livrés avec le produit. Résistants à l’eau et à la transpiration, les écouteurs offrent une autonomie de 24 heures avec le boîtier de charge sans fil. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, nous vous invitons à consulter notre test des Apple AirPods Pro.

Notre sélection d'enceintes

Enceinte JBL Flip Essential à 79,99 € 99,99 €

Petite réduction de 20 euros sur l'enceinte Bluetooth JBL Flip Essential qui passe de 99,99 € à 79,99 € du coté d'Amazon pour les soldes d'été 2021. Pour en revenir à ses fonctionnalités et caractéristiques, cette dernière est tout aussi performante mais moins puissante que la JBL Xtrem 2. La JBL Flip Essential est une enceinte qui offre une autonomie en écoute de 10 heures grâce à sa batterie de 3000 mAh.

Cette dernière se recharge en 3h30, et intègre également un amplificateur audio délivrant une puissance de 16 watts. Ce modèle compact a des dimensions de 16.9 x 6.4 x 6.4 cm pour un poids de seulement 470 grammes. Enfin, coté connectique, elle est pourvue d'une entrée de ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) et propose bien entendu une connexion sans fil grâce à la technologie Bluetooth 4.1.

Enceinte JBL Pulse 4 à 168,36 € 199,99 €

Alors qu'il faut généralement débourser 199,99 € pour s'en équiper, l'enceinte Bluetooth JBL Pulse 4 s'affiche au meilleur prix sur Amazon pendant les soldes d'été 2021 : 168, 36 €.

Si vous êtes du genre a allier la musique à la lumière, l’enceinte Bluetooth JBL Pulse 4 est faites pour vous. Cette dernière embarque un système de lumière interactif et peut se synchroniser avec une deuxième Pulse 4 pour créer une ambiance lumineuse étendue.

Il suffit de la secouer une fois à proximité de l'autre enceinte pour que la synchronisation se fasse entre les deux appareils. La JBL Pulse 4 est certifiée IPX7 et peut donc être immergée jusqu'à un mètre de profondeur. Sa batterie lui confère une autonomie de 12 heures en utilisation. Enfin, elle peut aussi faire office de kit mains libres et dispose d'une puissance de 20 watts.