Soldes smartphones Xiaomi : les offres à ne pas rater

Les soldes 2021, c’est l’occasion de profiter de belles réductions sur les smartphones Xiaomi qui sont déjà en à des tarifs très concurrentiels en temps normal. Nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres pour acheter un Redmi, un Poco ou encore un modèle Xiaomi à bas prix.

Soldes été 2021 : le top des offres sur les smartphones Xiaomi

Après notre récapitulatif des smartphones Samsung à prix cassé pendant les soldes, voici notre sélection consacrée à Xiaomi. Plusieurs offres sont en cours sur les smartphones du constructeur chinois. Des modèles haut de gamme comme le Xiaomi Mi 10 aux appareils milieux de gamme en passant par les modèles les plus accessibles, vous avez de quoi choisir.

Le très bon Xiaomi Poco M3 en entrée de gamme est par exemple sous la barre des 140 €. Et c’est par lui que nous démarrons notre sélection. Le Xiaomi Mi 10 à l’autre extrémité est à 499 € au lieu de 699 €.

Xiaomi Poco M3 128 Go noir à 139 € 196 €

Le Poco M3 128 Go a été lancé il y a quelques mois à 199 €. C’est un prix très accessible pour ce modèle qui malgré son positionnement en entrée de gamme offre des performances décentes pour l’exécution des tâches courantes du quotidien. Et à l’occasion des soldes d’été, il est proposé encore moins cher. On le retrouve en effet sur Cdiscount à 139 €.

Cela correspond à une réduction de 29%. Le Xiaomi Poco M3 embarque un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de mémoire RAM. Son écran est d’une diagonale de 6,53 pouces et de définition Full HD+. La batterie est un autre atout de ce smartphone puisqu’elle est d’une capacité de 6000 mAh.

Xiaomi Redmi Note 9 à 159 € 179 €

Sur le site de la Fnac, le Redmi Note 9 déjà peu cher profite d’une réduction de 20 €, ce qui permet de l’avoir à 159 €. Il est facturé 179 € en temps normal. Ce smartphone dispose d’un écran Full HD+ de 6,53 pouces et est animé par le processeur Mediatek Helio G85 qui offre une puissance proche de celle du Snapdragon 665.

Le Redmi Note 9 embarque une mémoire RAM de 4Go et offre une capacité de stockage interne de 128 Go. Pour les photos, le smartphone s'appuie sur quatre capteurs, dont un module principal de 48 MP. A l'avant, on retrouve une caméra selfie de 13 MP. Ce modèle dispose par ailleurs d'une grosse batterie de 5020 mAh avec une charge rapide de 18W.

Redmi Note 8 Pro 128 Go à 169,90 € 256 €

Malgré son ancienneté le Redmi Note 8 Pro reste un smartphone très prisé et c'est grâce à son rapport qualité-prix qui est toujours aussi intéressant. Pendant les soldes d'été, retrouvez-le à 169,90 € chez Cdiscount au lieu de 256 €. À ce prix-là, vous avez un très bon milieu de gamme et c'est une offre intéressante à saisir.

Le Redmi Note 8 Pro est animé par un SoC Helo G90T dont les performances sont bien au-dessus de la moyenne. Il dispose de quatre capteurs photo et le principal est d'une définition de 64 MP. Enfin, c'est une batterie de 4500 mAh qui gère l'autonomie. Elle est compatible avec la charge rapide (18W).

Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 243 € 279 €

Amazon propose une offre intéressante sur le Redmi Note 10 Pro. Lancé il y a quelques mois à 279 €, il s'affiche à 243 € en ce moment sur le site du géant en ligne. Cette version est équipée de 6 Go de RAM et d'un stockage de 64 Go. Ses caractéristiques sont séduisantes pour un mobile de ce prix. Il dispose notamment d'un SoC Snapdragon 732G avec 6 Go de mémoire RAM. Son écran de type AMOLED est d'une diagonale de 6,67″ et c'est l'un de ses atouts.

Son taux de rafraîchissement est en effet de 120 Hz et c'est là une caractéristique des smartphones haut de gamme. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro dispose d'une batterie 5,020 mAh qui se charge rapidement grâce à son bloc de 33W.

Xiaomi Mi 11 Lite à 319 € 349 €

La version Lite du haut de gamme Xiaomi de cette profite aussi d'une belle réduction dans le cadre des soldes d'été. Facturé 349 € habituellement, son tarif est passé à 319 €. Les caractéristiques du Mi 11 Lite en font un bon milieu de gamme récent qui tiendra la route dans quasiment toutes les situations. Il dispose d'un SoC Snapdragon 732G accompagné de par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Pour les photos, on retrouve un triple capteur dont un module principal de 64 MP et un capteur grand angle de 8 MP. Le Xiaomi Mi 11 Lite dispose d'une batterie de 4250 mAh. Et là encore vous avez une compatibilité avec la recharge rapide. La puissance est de 33W.

Xiaomi Mi 10T avec coque et protection d'écran à 379 € 399 €

Commercialisé à 499 € à sa sortie, le Xiaomi Mi 10T 5G s'affiche à bon prix. Vous l'avez en ce moment à 379 € chez la Fnac et il est proposé dans un pack incluant sa coque de protection et une protection d'écran en verre trempé. Le rapport qualité prix de ce smartphone est très intéressant. On y retrouve un SoC haut de gamme, le SoC Snapdragon 865 5G épaulé par avec 6 Go de RAM et 128 Go. Enfin, le Mi 10 T dispose d'une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide de 33W.

Xiaomi Mi 10 5G 256 Go à 499 € 699 €

Alors qu'il est proposé jusqu'à 799 € chez le concurrent Amazon, le Xiaomi Mi 10 5G 256 Go est à 499 € chez Cdiscount. Avant les soldes, l'enseigne le vendait à 699 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 200 €. A l'intérieur du smartphone, on retrouve un processeur Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de RAM. Le Mi 10 dispose d'un bel écran AMOLED de 6,67″ en définition Full HD+.

Enfin pour la partie photo, vous profitez de quatre modules, dont un capteur principal de 108 MP. Ce smartphone assure des prises de haut vol de jour comme de nuit. Et pour ce qui est de la batterie, elle est d'une capacité de 480 mAh et compatible avec une recharge rapide de 30W.