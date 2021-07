Soldes été PC portables 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable, les soldes d'été permettent de s'équiper à moindre coût. Parmi les modèles en promotion, des PC pour l'utilisation basique comme la bureautique ou le surf sur internet mais aussi des machines plus puissantes, adaptées à un usage multimédia ou le jeu. Voici les meilleures offres des soldes d'été 2021 portant sur les PC portables.

Le top des offres PC portables des soldes d'été 2021

Les soldes d'été tombent à pic pour celles ou ceux qui voudraient s'équiper d'un PC portable ou renouveler leur modèle existant. Pas mal d'offres permettent de faire de belles économies. Il y a par exemple pour ne citer que lui, un pack qui permet de se procurer le Macbook Air M1 avec une paire d'écouteurs AirPods Pro pour 1029 €, soit le Macbook à 1010 €.

Nous vous invitons aussi à jeter un oeil à nos récapitulatifs regroupant les meilleures offres soldes été 2021 sur les smartphones , les TV 4K et 8K, ou sur les smartphones Samsung. Et pour aller plus loin, vous pouvez également consulter les bons plans des soldes d'été encore valables chez les enseignes participantes telles que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, ou bien encore Rue du Commerce.

Pack PC portable HP 15s-eq1079nf + Office + sacoche à 329,99 € 399,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle réduction de 100 euros sur ce pack comprenant un PC portable HP 15s-eq1079nf avec la suite bureautique Microsoft Office 365 et une sacoche de transport. Pour les soldes d'été Cdiscount propose donc l'ensemble à 299,99 € au lieu de 399,99 €. Un pack informatique idéalement adapté aux étudiants ou aux personnes ayant un petit budget pour l'acquisition d'un PC portable.

Pour ce tarif, ne vous attendez pas à une machine pour jouer. Le PC portable embarque un processeur AMD Ryzen 3 3250U cadencé à 2.6 GHz, 4 Go de mémoire vive, un écran HD avec résolution : 1366 x 768. La partie graphique est confiée à une puce intégrée AMD Radeon Graphics. Il offre une autonomie assez confortable pouvant atteindre jusqu'à 7 heures et 30 minutes.

Microsoft Surface Go 2 + clavier cover + souris à 599,99 € 799,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SURFACE GO 2 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SURFACE GO 2 SUR FNAC

Pour s'équiper d'un PC portable bon marché en ce moment, la Surface Go 2 représente une excellente affaire. Elle est proposée à 599,99 € seulement au lieu de 699,99 € lors des soldes d'été Fnac Darty. Cet ordinateur 2-en 1 est équipé d'un écran tactile confortable de 10,5″ qui sert de tablette Windows.

Grâce au clavier détachable de type cover et à la souris sans fil livrés avec, vous pouvez le transformer en un petit ordinateur bien pratique. L'appareil est équipé d'un CPU Intel Pentium 4425Y cadencé à 1,7 GHz. Il est épaulé par une RAM de 8 Go et un stockage SSD de 128 Go. La machine tourne sous Windows 10 S.

PC portable Lenovo Chromebook Flex 5 13IML05 à 639,99 € 799,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On continue notre sélection des meilleures offres soldes d'été 2021 sur les PC portables avec ce modèle Lenovo Chromebook Flex 5 proposé à 639,99 € au lieu de 799,99 € soit une réduction de 20%. Plutôt pas mal donc.

Coté caractéristiques techniques, on retrouve un écran LED tactile d'une diagonale de 13,3 pouces, de définition Full HD. Sous le capot, c'est un processeur Intel Core i5-10210U (1,6 GHz / jusqu'à 4,2 GHz) couplé à 8 Go de mémoire vive et un SSD de 128 Go que l'on retrouve. Le tout est équipé du Wifi 802.11 ac, du Bluetooth, et tourne sous le système d'exploitation Chrome OS.

PC portable Gamer MSI GF63 Thin 10SC-079XFR à 649,99 € 899,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous souhaitez acquérir un PC portable pour le jeu sans forcément casser votre tirelire, ce bon plan proposé par Cdiscount dans le cadre des soldes d'été 2021 pourrait vous plaire. Le PC portable Gamer MSI GF63 Thin 10SC-079XFR passe à 649,99 € au lieu de 899,99 € en moyenne. Cela représente une réduction non négligeable de 250 euros.

On retrouve le processeur Intel Core i5 (10ème génération) 10300H cadencé à 2.5 GHz couplé à une mémoire vive de de 8 Go de RAM. Son écran 15,6 pouces offre une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Il est intégré dans un cadre mince.

La partie stockage est assurée par un SSD M.2 PCIe NVMe d'une capacité de 512 Go. La partie graphique est assurée par une puce NVIDIA GeForce GTX 1650. Enfin, il offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 7 heures. Dépourvu de système d'exploitation, il faudra en installer un pour commencer à l'utiliser.

Surface Laptop Go 128 Go à 699,99 € 799,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SURFACE LAPTOP GO SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SURFACE LAPTOP GO SUR FNAC

Si vous n'êtes pas adepte du 2-en-1, pour 100 € de plus que le Surface Go 2, vous pouvez vous offrir le Surface Laptop Go. Bénéficiez d'une expérience PC à part entière (clavier non détachable). L'ordinateur est équipé d'un écran tactile de 12,45 pouces. À l'intérieur, on retrouve un processeur Intel Core i5 de 10e génération (1035G1) cadencé à 1 GHz de base et pouvant grimper à 3,6 GHz en boost.

Vous bénéficiez par ailleurs de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage SSD 128 Go. L'ensemble est animé par Windows 10S niveau OS. Le Surface Laptop Go est disponible à 699,9 € au lieu de 799,99 € dans le cadre des soldes d'été 2021. La version avec 256 Go de stockage est à 899,99 €.

PC portable Huawei MateBook 13 à 729,99 € 799,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Huawei Matebook 13 fait lui aussi l'objet d'une belle réduction pendant les soldes d'été 2021. C'est du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount qu'il faut se rendre pour l'avoir à 729,99 € au lieu de 799,99 €. Une remise de 70 euros qui ne se refuse pas.

Pour en revenir au Matebook 13 de Huawei, son design s'inspire fortement du Macbook Air d'Apple. Concernant ses caractéristiques techniques, ce dernier embarque un processeur Intel Core i5 (10ème génération) 10210U épaulé par une mémoire vice de 8 Go (soudée). Un des ses principaux atouts réside dans laqualité de son écran qui offre une résolution 2K de 2160 x 1440 pixels.

Très performant, il intègre également un SSD PCIe d'une capacité de 512 Go mais aussi une carte graphique dédié NVIDIA GeForce MX250 en plus de la puce intégrée Intel UHD Graphics. Enfin, le tout tourne sous le système d'exploitation Windows 10 édition familiale 64 bits.

PC portable Gamer Lenovo IdeaPad 3 À 799,99 € 1099,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE LENOVO IDEAPAD 3

Si vous recherchez un PC portable gamer à bon prix, l'Ideapad 3 sous la barre des 800 € est une bonne affaire. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 de 4e génération (4800H ) à 2.9 GHz. Ce dernier est épaulé par 16 Go de mémoire RAM et de 512 Go de SSD NVMe. Pour la partie graphique, la machine est équipée d'une Nvidia GTX 1650 Ti d'architecture Turing disposant de 4 Go de VRAM GDDR6.

Avec ce combo, faites tourner la plupart des derniers jeux AAA sans ray trancing. Son écran de 15,6″ vous permet de jouer en Full HD avec une fréquence de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz. À l'occasion des soldes d'été 2021, Cdiscount le propose moins cher à 799,99 € au lieu de 1099 €.

PC portable Gamer MSI GF65 Thin à 999,99 € 1299,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PC PORTABLE MSI GF65

Un PC portable gamer avec une carte graphique RTX série 3000 à moins de 1000 €, c'est forcément une bonne affaire. Les soldes d'été 2021 Rue du Commerce permettent d'acheter le MSI GF65 Thin à 999,99 € au lieu de 1299,99 € en temps normal. Vous profitez d'une baisse de tarif de 300 € (29%). Si vous cherchez un PC gamer avec un bon rapport qualité prix, c'est une occasion à saisir pendant ces French Days du printemps.

Pour revenir aux caractéristiques de la machine, celle-ci est équipée d'un processeur Intel Core i5-10200H épaulé par une mémoire RAM de 16 Go et un SSD NVMe de 512 Go. Pour la partie graphique, elle intègre une RTX 3060 pour profiter du ray tracing à avec de bonnes performances.

PC portable Asus Zenbook 13 UX325EA-KG305T à 1023,99 € 1279,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Continuons avec cet ultrabook Asus Zenbook 13 plus haut de gamme que les modèles précédemment présentés dans notre top des offres soldes été 2021 sur les PC portables. Darty, grâce à une réduction de 20% permet de s'en équiper à 1023,99 € au lieu de 1279,99 €.

Ce PC portable permet d'effectuer des tâches bureautique mais également de profiter d'une expérience multimédia. On retrouve un écran Full HD de 1920 x 1080 pixels d'une diagonale de 13.3 pouces. Du coté de la partie hardware, on est en présence d'un puissant processeur Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz (Turbo Boost 4.7 GHz) avec une mémoire vive de 16 Go RAM LPDDR4X.

Concernant le stockage interne, on e un SSD d'une capacité de 1To + 32GB Intel Optane. Enfin, la partie connectivité sans fil est également plutôt bien fournie avec notamment le Wifi 802.11ax, le Bluetooth 5.0 (Dual band). Le tout tourne sous Windows 10.

PC portable Gamer MSI GF75 Thin 10UEK-067FR à 1099,99 € 1599,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les joueurs devraient être séduits par ce bon plan que propose Cdiscount dans le cadre des soldes d'été 2021. Alors qu'il faut habituellement débourser 1599,99 € pour s'équiper de ce PC portable gaming MSI GF75 Thin 10UEK-067FR, l'enseigne en ligne le propose au prix cassé de 1099,99 €.

En plus de son écran 17,3 Full HD 144Hz, son processeur Intel Core i5 10300H, sa mémoire RAM de 16 Go (2 x 8 Go) et son SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe de 512 Go, ce modèle embarque la puissante carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. De quoi faire tourner les derniers jeux et ceux à venir avec les détails au maximum sans aucun problème. Enfin, le tout tourne sous Windows 10 Home.

PC portable Gamer Acer Nitro AN517-52-505S à 1099,99 € 1249,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Autre PC portable gamer en promotion lors des soldes d'été 2021, le Acer Nitro AN517-52-505S. Ce dernier est également proposé par Cdiscount à 1099 ,99 €. Un prix correct surtout si l'on tient compte de sa fiche technique.

On retrouve ainsi une CPU Intel Core i5 (10ème génération) 10300H / 2.5 GHz, 16 Go de RAM (2 x 8 Go), un écran 17,3 pouces de résolution 1920 x 1080 pixels (Full HD) avec les fonctions suivantes :Gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, ComfyView, Full HD eDP anti-glare, taux de réponse de 3 ms, écran à bord étroit, BlueLightShield Technology.

La partie stockage n'est non plus pas en reste avec la présence d'un SSD PCIe – NVM Express (NVMe) SanDisk d'une capacité de 512 Go. Enfin, cerise sur le gâteau, la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 et une autonomie plutôt confortable de 8 heures.

Pack Apple MacBook Air 2020 (M1) + AirPods 2 à 1129,99 € 1249,98 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour les soldes d'été 2021, Cdiscount propose un pack comprenant le MacBook Air M1 et une paire d'écouteurs AirPods 2 à 1129,99 €. En achat séparé, le tout reviendrait à 1249,98 €. Grâce à ce bon plan, vous bénéficiez des écouteurs d'Apple gratuits !

Pour en revenir au MacBook Air M1, ce dernier est équipé de la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.