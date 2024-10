Google Traduction améliore sa transcription en temps réel, voici toutes les nouveautés qui arriveront bientôt

L'application Google Traduction s'améliore. Actuellement en phase de bêta-test, de nouvelles options dédiées à la traduction en simultanée font leur apparition.

Si l'activité “Web” de Google se résume souvent à son moteur de recherche pour bon nombres d'internautes, le géant de Mountain View propose aussi des dizaines de services en ligne, tous plus utiles les uns que les autres. Parmi eux, on trouve Google Traduction, le fameux outil accessible depuis n'importe quelle page Web et que l'on trouve préinstallé sur bon nombre de smartphones Android.

Jusqu'à présent, lorsque l'application Google Traduction vous propose de traduire un terme ou une phrase en temps réel, ses fonctions sont plutôt limitées. Impossible par exemple d'entendre la prononciation d'un mot en simultanée. Il faut systématiquement valider la requête, il n'y a pas de temps réel possible. Même chose pour obtenir une définition succinte ou davantage de traductions possibles. Mais voilà que la nouvelle version de Google Traduction devrait considérablement changer la donne.

Google Traduction est désormais capable de tout faire en temps réel

Si Google Traduction regorge de possibilités, l'application manque encore de quelques fonctionnalités, notamment en ce qui concerne la traduction en instantanée (c'est-à-dire au moment même où vous commencez à entrer un terme ou une phrase, avant même de la valider).

Bonne nouvelle : dans sa version 8.20.71.687383449.1, Google Traduction voit l'introduction de nouvelles fonctionnalités dédiées au temps réel. Bien que désactivées par défaut, nos confrères d'Android Authority sont parvenus à les utiliser. Ainsi, la traduction instantanée de Google Traduction offre désormais les possibilités suivantes, le tout en temps réel :

affichage en instantané des icônes de prononciation et de copier-coller (et donc utilisation en temps réel de ces deux fonctionnalités) affichage en instantané du genre d'un terme et de ses synonymes affichage en instantané du champ “Autres traductions” affichage en instantané de la définition d'un mot

Bref, Google Traduction va gagner en ergonomie. Comme évoqué plus haut, toutes ces nouveautés sont d'ores et déjà intégrées à la toute nouvelle version de l'application, mais ne sont pas encore activée. Il faudra patienter encore quelques jours avant que Google les déploient officiellement à plus large échelle.

Source : Android Authority