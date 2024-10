Qualcomm lance de nouveaux composants pour voitures et motos, nos véhicules vont de plus en plus ressembler à des smartphones

Qualcomm vient de présenter officiellement deux nouvelles plateformes dédiées à l'automobile : les Snapdragon Cockpit Elite et Snapdragon Ride Elite. Avec elles, le constructeur promet de faire exploser les performances des systèmes d'infodivertissement de nos voitures. Et sans surprise, l'IA est au centre des avancées.

En ce mois d'octobre 2024, Qualcomm a donné rendez-vous aux journalistes du monde entier pour sa nouvelle édition du Snapdragon Summit. A cette occasion, la marque américaine a dévoilé ses nouvelles innovations, à commencer bien entendu par le Snapdragon 8 Elite, son prochain processeur mobile. D'après de premiers benchs qui ont fuité sur la toile, le futur CPU du Galaxy S25 et du Xiaomi 15 affichera une puissance colossale.

En parallèle, Qualcomm a également levé le voile sur deux nouvelles plateformes dédiées à l'automobile : les Snapdragon Cockpit Elite et Snapdragon Ride Elite. Comme vous le savez peut-être, la marque s'est engagée depuis plusieurs années maintenant sur le marché de l'automobile avec le Snapdragon Digital Chassis. Cette solution se présente comme un ensemble de plateformes ouvertes et évolutives qui, via une architecture unifiée, prend en charge l'intégralité des fonctionnalités/expériences numériques disponibles à bord d'un véhicule (infordivertissement, IA, aides à la conduite automobile, etc.).

On trouve parmi elles le Snapdragon Ride Plateform par exemple, dédiée au fonctionnement des technologies de conduite autonome. Ou encore le Snapdragon Cockpit Platform, une solution clé en main utilisée pour propulser les systèmes d'infodivertissement des constructeurs.

Des voitures plus intelligentes et plus sûres d'après Qualcomm

Avec ces nouvelles variantes Elite, Qualcomm présente tout simplement ses “plateformes automobiles les plus puissantes jamais conçues”. Concrètement, à quoi doit-on s'attendre pour le consommateur ? L'entreprise promet notamment des performances multipliées par 12 sur les IA embarquées dans nos voitures grâce à un nouveau processeur dédié à l'IA (NPU). “Cette avancée va faciliter les prises de décisions en direct, les réponses adaptatives et l'assistance proactive, garantissant une expérience personnalisée en cabine”, écrit Qualcomm.

Grâce à l'intégration d'une version améliorée du GPU Adreno, la marque annonce également des performances trois fois supérieures pour afficher des rendus avancées, que ce soit pour le jeu vidéo, le multimédia ou des informations dynamiques pour le conducteur. Via une nouvelle solution cloud, le constructeur s'engage aussi à raccourir drastiquement le temps nécessaire aux constructeurs pour déployer à distance des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités.

On retiendra enfin des avancées sur les systèmes dotées de caméras embarquées. Les deux plateformes disposent notamment d'un nouveau ISP (Image Signal Processor) pour offrir des “visuels clairs et réactifs dans des conditions de conduite extrêmes”. Selon Qualcomm, ces plateformes prennent en charge jusqu'à 40 capteurs multimodaux, dont jusqu'à 20 caméras haute résolution à 360 °. Les Snapdragon Cockpit Elite et Snapdragon Ride Elite pourront être testés par les constructeurs auto en 2025.