Puissant et polyvalent, cet aspirateur laveur de Shark est à moins de 250 €

Le Shark HydroVac WD210EU est un aspirateur laveur polyvalent qui dispose d’une brosse autonettoyante et d’un système de vidange commode. En ce moment, la marque le propose à 249,99 € au lieu de 299,99 €.

De plus en plus connue en France, Shark Clean est un spécialiste de l’électroménager, et notamment des aspirateurs sans fil et robots. Pour moins de 300 €, la marque propose notamment l’HydroVac WD210EU, un aspirateur laveur efficace qui s’adapte à tous les types de sols : surfaces dures, tapis et moquettes à poil court notamment.

L’appareil offre une bonne puissance d’aspiration et de nettoyage. Les deux tâches sont d’ailleurs réalisées simultanément pour un sol totalement propre en un ou deux coups de balai.

Des options pratiques pour un ménage sans effort

Le Shark HydroVac WD210EU dispose de deux réservoirs : un bac d’eau propre d’une capacité de 500 ml et un réservoir séparé qui recueille l’eau sale. Un filtre sépare les déchets solides dans un compartiment séparé qu’il faudra vider de temps en temps.

Le bac d’eau sale quant à lui se vide facilement sans ouvrir le réservoir. La brosse rotative antimicrobienne reste relativement propre pendant tout le processus de nettoyage. S’il devient nécessaire de le laver, vous n’aurez pas à vous salir les mains.

La brosse se nettoie en effet automatiquement avec l’eau propre du bac principal quand l’appareil est posé dans sa station l‘accueil.

Pour ce qui est de l’autonomie, la marque annonce une couverture allant jusqu’à 88,5 m² de surface en une seule charge. Il faut prévoir environ deux recharges d’eau propre pendant le processus.

Shark HydroVac WD210EU : 50 € de remise

Malgré son excellent rapport qualité prix à la base, le Shark HydroVac WD210EU fait l’objet d’une belle réduction sur le site officiel de la marque. Il est à 249,99 € au lieu de 299,99 €, ce qui correspond à une réduction 50 €.

À propos de Shark Clean

Shark Clean est une marque de la société américaine SharkNinja. Comme son nom l’indique, elle détient aussi Ninja, la célèbre marque d’appareils de cuisine. Shark Clean est de plus en plus connue en France pour ses appareils de nettoyage de sol qui n’ont rien à envier à des marques plus connues sur ce segment.

Shark Clean propose notamment des aspirateurs-balais sans fil et des robots aspirateurs. La marque se distingue par ses produits performants, innovants et surtout par ses prix compétitifs.

