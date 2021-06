Soldes été Boulanger 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

C'est parti pour les soldes d'été Boulanger 2021. A l'image des autres enseignes telles que Cdiscount, Darty Fnac, l'enseigne française propose durant 4 semaines une multitudes de promotions et bons plans sur des milliers de produits high-tech. Voici notre sélection des meilleures offres high-tech des soldes d'été 2021 chez Boulanger.



Le top des offres high-tech soldes été Boulanger 2021

Si vous souhaitez faire quelques achats du coté de l'enseigne Boulanger, sachez qu'il y a déjà pas mal de bons plans qui valent le coup. Afin de vous aider dans la quête de la bonne affaire, nous avons regroupé ici les meilleures offres high-tech proposées par Boulanger pendant les soldes d'été 2021. Bien évidemment, nous actualiserons cette sélection de bons plans soldes été 2021 tout au long de l'événement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Nous vous invitons aussi à jeter un oeil à nos autres récapitulatifs regroupant les meilleures offres soldes été 2021 sur les smartphones ou bien encore celles que proposent les enseignes en ligne participantes comme Amazon, Cdiscount ou Fnac Darty.

Echo Flex à 19,99 € 29,99 €

La prise connectée Echo Flex d'Amazon est proposée à un bon prix pour commencer notre top offres des soldes d'été chez Boulanger. S'il faut généralement débourser 29,99 € pour s'en équiper, il est possible de l'avoir pour 10 € moins chère soit à 19,99 €. C'est un peu moins bien que lors de la dernière édition des French Days où elle était affichée à 14,99 €, mais ça reste tout de même un prix correct.

Idéale pour les personnes déjà en possession d'appareils dotés d'Alexa, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison. Cette prise connectée fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré.

Echo Dot 4 à 39,99 € 59,99 €

Proposé habituellement au tarif conseillé de 59,99 €, l'enceinte connectée Echo Dot 4 fait elle aussi l'objet d'une réduction de 33% durant les soldes d'été Boulanger 2021. Ainsi, pour les personnes qui souhaitent l'acquérir, elles peuvent le faire pour seulement 39,99 €.

L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore.

L'Echo Dot 4 offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

Fire Stick TV 4K à 39,99 € 59,99 €

Le Fire Stick TV 4K d'Amazon fait l'objet d'une petite réduction de 15 euros durant les soldes d'été 2021 Boulanger. Les personnes souhaitant s'en équiper peuvent l'acheter à 39,99 € au lieu de 59,99 € en moyenne. C'est un peu moins bien que lors du Prime Day où il était proposé à 32,99 €, mais à ce tarif, c'est tout de même une bonne affaire.

Cette box multimédia compacte au format d'une clé USB se glisse en toute discrétion dans le port HDMI de votre TV. Elle est alimentée par l'écosystème Fire TV d'Amazon qui offre une expérience propre à elle.

Vous bénéficiez d'une excellente qualité d'images grâce au streaming 4K Ultra HD avec compatibilité Dolby Vision, Atmos et HDR10+. Le système est évidemment compatible avec toutes les applications de streaming audio et vidéo, à commencer par Prime Video, le service maison. Accédez à Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, MyCanal et bien d'autres services TV/streaming.

Grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, contrôlez vos films et séries préférés à la voix ou au bouton. Écoutez de la musique sur Amazon Music ou Spotify, consultez les résultats sportifs, la météo, et accédez aux flux de vos caméras de surveillance. La télécommande permet de contrôler différents appareils connectés compatibles de la maison sans forcément disposer d'une enceinte connectée Echo.

Pack Amazon Echo Dot3 + 2 ampoules Philips Hue White à 48,99 € 69,99 €

Pendant les soldes d'été 2021 Boulanger, vous pouvez vous équiper du pack connecté comprenant un assistant vocal Amazon Ech Dot 3 ainsi que 2 ampoules Philips Hue White à petit prix. S'il faut généralement débourser 69,99 € pour l'acquérir, il passe pour l'occasion à 48,99 € soit une réduction de 30 % !

Pour en revenir au pack, l'assistant vocal Echo Dot 3 d'Amazon est équipé d'un haut-parleur et est connecté avec Alexa. Il est possible de demander de la musique, des nouvelles ou encore des informations.Vous pouvez également appeler toute personne qui possède un appareil Echo ou l'application Alexa, et contrôler les appareils connectés compatibles par simple commande vocale.

De leur côté, les deux ampoules LED fonctionnent avec l’application de contrôle Philips Hue Bluetooth ou par l'intermédiaire du pont Hue (non fourni). Elles délivrent une lumière blanche de haute qualité et vous pouvez contrôler la lumière de vos pièces via cette appli ou les assistants vocaux.

Echo Show 5 à 49,99 € 89,99 €

L'écran connecté Echo Show 5 d'Amazon est également proposé à prix mini lors des soldes d'été Boulanger 2021. Il fait l'objet d'une remise de 40 €, faisant ainsi chuter son prix à 49,99 € au lieu de 89,99 €. Son écran de 5.5 pouces vous permet d'avoir un rapide aperçu de votre agenda, vos choses à faire, la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape.

Deux façons s'offrent à vous pour contrôler vos appareils connectés : par simple commande vocale ou en utilisant l'écran. Pour un soucis de confidentialité, l'Echo Show 5 est équipé d'un cache caméra et d'un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

Barre de son Yamaha YAS-207 à 249 € 349 €

Bon plan sur la barre de son Yamaha YAS-207. Elle passe à 249 euros à l'occasion des soldes d'été 2021 Boulanger. Cette barre de son offre un son 3D surround virtuel. Grâce à la technologie DTS Virtual:X et DTS Digital Surround, qui ajoute un canal de hauteur virtuel, elle dévoile un champ sonore d'une réalité exceptionnelle.

Intégrant la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez facilement lire tos vos contenus depuis votre smartphone, tablette ou PC. Très compacte, elle a des dimensions de 96 cm de longueur, 6 cm de hauteur et 10.8 cm de profondeur. Petite mais très puissante, elle délivre une puissance sonore totale de 200 Watts RMS.

La barre de son TV Yamaha YAS107 dispose de 4 haut-parleurs de graves de 46 mm et de 2 haut-parleurs d'aigus de 25 mm.. Enfin, la partie connectique n'est pas en reste puisqu'on retrouve 1 entrée et 1 sortie HDMI compatibles 4K Ultra HD en 4K60p et assure une compatibilité avec le système de protection contre la copie HDCP 2.2 indispensable lors de la transmission de signaux 4K.

Barre de son Samsung HW-Q900T à 699 € 999 €

Modèle haut de gamme, cette barre de son TV Samsung HW-Q90OT est sans doute l'une des meilleures solutions pour palier à un système Home-Cinema traditionnel. Elle est livrée avec un caisson de basse sans fil (alimenté électriquement). Boulanger la propose à 699 € au lieu de 999 € pendant les soldes d'été 2021.

De ce fait, cette barre de son permet de reproduire un son spatial Dolby Atmos et DTS:X en trois dimensions sur 7.1.4 canaux. La qualité du son est tout juste impressionnante, puisque cette Samsung HW-Q900T a été conçue en partenariat avec Harman Kardon. Elle délivre une puissance totale de 512 watts RMS et embarque de nombreuses connectiques.

On a donc un port USB permettant la lecture de fichiers audio, deux entrées HDMI et une sortie HDMI ARC, compatibles UHD 4K et HDR10+, une entrée audio numérique optique. Enfin sachez qu'elle intègre les technologies sans fil Bluetooth et WiFi, et prend également en charge l'assistant Alexa, pour être contrôlée vocalement. Elle est commercialisée au prix de lancement indicatif de 999 €. Elle fait partie du top des meilleures barres son TV à acheter en 2021.

A noter que pour l'utilisation de cette barre de son TV avec les consoles de jeu nouvelle génération PS5 ou Xbox Series X/S, avec une TV équipée d'un port HDMI 2.1, il conviendra de connecter la console directement à ce dernier afin de bénéficier de la 4K/ 120 Hz ou bien encore du VRR en utilisant le canal eARC.

1049,99 € Tablette Apple iPad Pro 12.9 128 Go argent à 951,15 €

Pour les soldes d'été 2021 Boulanger, la tablette Apple iPad Pro 12.9 128 Go coloris argent est proposée à prix réduit. On la trouve généralement à 1049,99 €, mais il est possible de l'avoir sous la barre des 1000 euros, à très précisément 951,15 €. Une belle réduction de 15%.

L'iPad Pro se distingue par un double capteur photo à l’arrière épaulé par un scanner Lidar, un bel écran borderless avec Face ID intégré dans une bordure et la nouvelle puce A12Z Bionic. Cette gamme est évidemment compatible avec l’Apple Pencil de seconde génération, le stylet connecté d’Apple.

TV OLED 4K LG OLED55CX6 (139 cm) à 1290 € 1690 €

Sans doute l'un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, le LG OLED55CX6 propose une diagonale de 139 cm avec un design superbe. Très fluide dans la navigation des menus et applications grâce à son processeur A9 troisième génération, il tourne sous l'interface épurée LG WebOS 4.5. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont également de la partie.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu'une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d'antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque. Le LG OLED 55CX6 passe à 1230 € au lieu de 1690 € pendant les soldes d'été.

TV OLED Sony Bravia KD65AG9 (164 cm) à 2290 € 3990 €

1560 euros de réduction pour la TV OLED Sony Bravia KD65AG9 sur Boulanger qui passe dans le cadre des soldes d'été à 2290 € au lieu de 3990 €. Ce téléviseur haut de gamme tourne sous Android TV et propose une multitude de fonctionnalités telles que : Google assistant intégrés au TV (2 micros) – Processeur X1 Ultimate – Son acoustic surface audio + – Pixel contrast booster – Votre TV devient la voix centrale de votre installation home cinéma. – Netflix calibrated mode.