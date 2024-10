Prix cassé sur l’Acer Nitro 23,8″ : un écran gaming performant à moins de 130€

À la recherche d’un écran gaming performant à prix réduit ? L’Acer Nitro QG241YM3BMIIPX 23,8″ est actuellement en promotion chez la Fnac à 129,99 euros. Offrant une expérience fluide et des images immersives en Full HD, cet écran est un choix idéal pour les joueurs exigeants.

Découvrir l'offre dès maintenant

Pour les gamers à la recherche d'un écran performant sans se ruiner, l'Acer Nitro QG241YM3BMIIPX 23,8″ est actuellement disponible à 129,99 euros au lieu de 169,99 euros chez la Fnac, soit une réduction de 24 %. Cet écran Full HD offre une expérience de jeu fluide et immersive, avec un temps de réponse ultra-rapide et des fonctionnalités avancées qui améliorent la qualité visuelle de vos jeux préférés.

Un écran pensé pour le gaming avec des images nettes et des couleurs éclatantes

L'Acer Nitro QG241YM3BMIIPX a été conçu pour répondre aux besoins des joueurs. Doté de la technologie AMD FreeSync Premium, il synchronise parfaitement la fréquence de rafraîchissement avec celle de votre carte graphique, éliminant ainsi les déchirures d’images et offrant une fluidité optimale lors de vos parties. Avec une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de seulement 0,5 ms, ce moniteur assure une réactivité inégalée, idéale pour les jeux compétitifs.

Grâce à sa résolution Full HD 1920×1080 et sa prise en charge de la technologie HDR10, l'Acer Nitro QG241YM3BMIIPX vous garantit des images précises et des contrastes saisissants. Sa large gamme de couleurs 72% NTSC et son angle de vision de 178° assurent des couleurs fidèles sous n’importe quel angle. De plus, la technologie Black Boost vous permet de repérer les ennemis dans les zones sombres avec une meilleure visibilité.

Pour les joueurs qui passent de longues heures devant leur écran, cet Acer Nitro est équipé des technologies BlueLightShield™ et Flickerless™, qui réduisent la fatigue oculaire et les reflets, assurant ainsi une expérience de jeu plus confortable. L’inclinaison ajustable de -5° à 25° et la compatibilité avec les supports VESA offrent une personnalisation de votre espace de jeu pour une ergonomie parfaite.

En savoir plus sur le casque Gaming Fnac

En plus de ses performances exceptionnelles, l’Acer Nitro QG241YM3BMIIPX combine fluidité d’image, confort visuel et ergonomie, le tout à un prix réduit chez la Fnac. Que vous soyez un gamer aguerri ou simplement à la recherche d’un écran de qualité, ce modèle répondra à vos attentes tout en restant abordable. ​​