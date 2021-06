Soldes été 2021 : les meilleures offres sur les smartphones 4G et 5G

Grâce aux bons plans des soldes d’été 2021, de nombreux smartphones sont à prix réduit. Les boutiques en ligne proposent des réductions exceptionnelles en ce moment. Si vous voulez changer de smartphone, c’est le bon moment.

Soldes 2021 : le top des bons plans sur les smartphones

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans des soldes 2021 sur les smartphones. Toutes les enseignes sont déjà sur le champ de bataille. Les soldes battent leur plein sur Amazon, Cdiscount, Fnac/Darty ou encore chez Boulanger pour ne citer qu’eux. De l’entrée de gamme au haut de gamme en passant par le milieu de gamme, vous trouverez forcément chaussure à votre pied. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre sélection d'autres produits en promo pendant les soldes d'été 2021.

Xiaomi Poco M3 128 Go noir à 139 € 179 €

Pour un prix de smartphone d'entrée de gamme, le Xiaomi Poco M3 présente des qualités dignes d'un modèle milieu de gamme. Dans le cadre des soldes d'été 2021 Cdiscount le propose à 139 € au lieu de 179 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 22%. À ce prix, le Poco M3 offre des performances satisfaisantes grâce à son SoC Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de mémoire vive.

Il dispose d'un écran Full HD+ de 6,53 pouces de définition 2340 x 1080 pixels. Sa batterie est capacité très confortable de 6000 mAh. Le smartphone est compatible une charge rapide 18W. Pour la partie photo, le Xiaomi Poco M3 affiche un triple capteur arrière de 48 + 2 + 2MP et d'une caméra selfie de 8 MP.

Xiaomi Redmi Note 9 à 159 € 179 €

Le Redmi Note 9 est un smartphone au rapport qualité-prix exceptionnel. Fnac profite des soles d'été 2021 pour le proposer à un tarif encore plus intéressant. Vous pouvez l'acheter à 159 € au lieu de 179 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 20 € sur son prix déjà très accessible. Le Xiaomi Redmi Note 9 est équipé d'un écran Full HD + 6,53 pouces. Il dispose d'un SoC Mediatek Helio G85 dont les performances sont quasi-équivalentes au Snapdragon 665.

Le processeur est épaulé par une mémoire vive de 4Go et une capacité de stockage de 128 Go. Pour la partie photo, le Redmi Note 9 dispose d'un quadruple capteur de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Sa caméra selfie est d'une définition de 13 MP. Enfin, le smartphone embarque une batterie confortable de5020 mAh compatible avec une charge rapide de 18W.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 Go à 169,90 € 189,90 €

Véritable star du catalogue de Xiaomi, le Redmi Note 8 Pro est toujours aussi populaire en 2021. Son excellent rapport qualité-prix fait toujours recette. À l'occasion des soldes d'été, la Fnac le propose à un prix encore plus bas. Profitez de la période pour vous l'offrir à 169 € au lieu de 189 €. C'est un tarif imbattable pour ce smartphone milieu de gamme.

Il est équipé d'un quadruple capteur dont un module principal de 64 MP dopé à l'IA. De quoi assurer des prises de bonne facture pour ce prix. Le Redmi Note 8 Pro offre également des performances satisfaisantes grâce à son processeur Helio G90T disposant d'un système de refroidissement liquide. Enfin, sa batterie de 4500 mAh est compatible avec une charge rapide de 18W.

Redmi Note 10 Pro à 246 € 279 €

Vous pouvez acheter le Redmi Note 10 Pro à 246 € chez Amazon dans sa version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. C'est un prix 33 € inférieur au prix de lancement de 279 €. C'est une réduction bienvenue pour un smartphone lancé il y a quelques semaines. Le Redmi Note 10 Pro offre une fiche technique intéressante pour un smartphone d'entrée de gamme.

Il dispose d'un écran AMOLED de 6,67″ (Full HD+) très fluide puisque son taux de rafraichissement est de 120 Hz. C'est assez rare pour un smartphone de ce positionnement. La batterie du Redmi Note 10 Pro est d'une capacité de 5,020 mAh et elle est compatible avec une recharge rapide de 33W.

Xiaomi Mi 11 Lite à 319 € 349 €

Déjà très accessible, la version Lite du Xiaomi Mi 11 voit son prix baisser à l'occasion des soldes d'été 2021. Retrouvez le smartphone à 319 € au lieu de 349 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 30 €. Le Mi 11 Lite dispose d'un processeur Snapdragon 732G rapide et efficace. Il est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Pour ce qui est de la photo, vous disposez de trois capteurs, dont un module ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur principal de 64 MP. Sa batterie est d'une capacité de 4250 mAh et elle est compatible avec une recharge raide de 33W.

Pack Xiaomi Mi 10T à 379 € 399 €

Ce pack est composé du Xiaomi Mi 10T, d'une coque de protection noire, d'une protection d'écran en verre trempé et d'un étui Folio Noir, le tout au prix de 379 € grâce aux soldes d'été sur le site de la Fnac. À ce prix, vous un smartphone haut de gamme équipé d'un SoC Snapdragon 865 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le Xiaomi Mi 10T dispose d'un écran IPS 6,67 ” Full HD+ avec un taux de rafraichissement très élevé de 144 Hz. Enfin, vous avez une batterie confortable d'une capacité de 5000 mAh compatible avec la charge rapide (33W).

Xiaomi Mi 10 5G 256 Go à 499 € 699 €

Le haut de gamme Xiaomi de l'année dernière n'a rien perdu de ses qualités. Son prix a par contre bien évolué en faveur des clients. Vous pouvez l'acheter à l'occasion des soldes à 499 € au lieu de 699 € à 799 € en temps normal pour la version disposant de 256 Go de stockage interne. Le Xiaomi Mi 10 embarque un processeur Snpdragon 865 avec 8 Go de RAM.

Son écran AMOLED est d'une diagonale de 6,67″ en définition Full HD+. Pour la partie photo, vous avez un quadruple capteur dont un module principal de 108 MP. Si le nombre de pixels ne fait pas forcément la qualité d'un capteur, celui de Xiaomi Mi 10 assure des prises de haut vol. Enfin, sa batterie est d'une capacité de 4800 mAh. Compatible avec une recharge rapide de 30W.

Samsung Galaxy S21 à 699 € 859 €

C'est l'une des plus belles offres sur les smartphones dans le cadre des soldes d'été 2021. Le Galaxy S21, le haut de gamme le plus récent du catalogue de Samsung voit son prix passer sous la barre des 700 € chez Cdiscount. Il est proposé à 699 € au lieu de 859 € en temps normal. Vous bénéficiez d'une réduction de 160 €.

Le Samsung Galaxy S21 dispose d'un processeur Exynos 2100 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. C'est l'un des meilleurs photophones du moment, et ce, grâce à son bloc photo constitué de trois capteurs : deux modules grand angle et ultra angle de de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP. Sa batterie de 4000 mAh est compatible avec une charge rapide de 25W et une charge sans fil de 15W.

iPhone 12 à 749 € 909 €

Les soldes, c'est aussi l'occasion de profiter de belles réductions sur un iPhone. Si vous souhaitez acheter un iPhone 12, Amazon le propose à prix réduit en ce moment. La version avec 64 Go de stockage interne est à 749 € au lieu de 909 €. Celle avec 128 Go de stockage est à 849 € au lieu de 959 €. Enfin, l'iPhone 12 256 Go est à 969 € au lieu de 1079 €.