Samsung préparerait un smartphone qui se plie en trois, le Galaxy Z Fold bientôt ringardisé ?

Samsung travaillerait sur un smartphone qui se plie en trois. La marque coréenne reprendrait ainsi le format du Huawei Mate XT, le seul produit de cette catégorie actuellement sur le marché. Une manière de contrer la baisse des ventes des Z Flips et Z Fold, qui peinent de plus en plus à séduire.

Le Galaxy Z Fold sera-t-il bientôt has-been ? Samsung serait en train de préparer un nouveau modèle de téléphone pliant. Un produit dont l’écran ne se plierait plus en deux, mais en trois, à l’image du Huawei Mate XT qui est actuellement exclusif à la Chine. Une manière de redynamiser un marché en perte de vitesse.

C’est la version coréenne de ZDnet qui affirme que Samsung sortirait un « tri-Fold » dès 2025. Pour appuyer ses dires, le site se base sur des sources internes. Il indique ainsi que les chaînes de production sont prêtes et que la technologie est mûre. Ne reste plus qu’à la division dédiée aux smartphones pliables de concevoir le produit.

Un smartphone tri-Fold pour redynamiser un marché en berne ?

Sortir un smartphone tri-Fold pourrait permettre à Samsung de donner un coup de boost à sa gamme de pliables. S’ils restent technologiquement très intéressants, ces terminaux ont du mal à convaincre les foules, notamment à cause de leur prix élevé. Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 n’auraient pas atteint leur objectif. Alors que Samsung comptait en écouler 10 millions, seuls 8 millions auraient trouvé preneur.

Une situation morne qui n’est pas propre au constructeur coréen. Samsung Display, qui fournit les dalles à tous les fabricants du marché, n’aurait envoyé que 12 millions d’écrans en 2024, contre 20 millions en 2023. Parmi les clients, des firmes comme Oppo, Vivo ou encore Xiaomi.

Le Tri-Fold pourrait donc être une manière de susciter de nouveau l’intérêt du public pour ce format. Après tout, le téléphone de Huawei, même s’il n’est pas vendu chez nous, provoque la curiosité. Ce système d’écran unique se montre intéressant, puisqu’il permet d’avoir trois produits en un. Pour séduire le public, Samsung pourrait également faire drastiquement baisser le prix de son Fold avec un modèleplus abordable.