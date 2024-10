Galaxy S24+ : Boulanger baisse le prix du modèle 512 Go du smartphone Samsung

Ne ratez pas ce deal si vous voulez vous offrir le Galaxy S24+ ! Sur le site Boulanger, vous pouvez faire une belle affaire sur l'achat du modèle 512 Go du smartphone Samsung.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Galaxy S24+ fait l'objet d'un bon plan à saisir chez Boulanger. Au cours d'une offre à durée indéterminée, le smartphone Samsung incluant 512 Go d'espace de stockage et disponible dans un coloris violet Indigo est au prix de revient de 869 euros au lieu de 1169 euros. Les 300 euros de réduction se font grâce à un bonus de reprise de 200 euros (à valoir sur un ancien téléphone usagé) et à une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici.

Dévoilé en même temps que les Galaxy S24 et S24 Ultra, le S24+ de la même gamme est équipé d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition en Quad HD+ de 3120 x 1440 pixels, une densité à 516 ppp et une fréquence d'affichage à 120 Hz. On trouve aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, le processeur Samsung Exynos 2400 UWB, une batterie de 4900 mAh avec la charge rapide à 45 Watts et le système d'exploitation mobile Android 14 lié à une surcouche One UI 6.1.

Concernant la photo/vidéo, un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP sont de la partie. Enfin, la connectivité du Samsung Galaxy S24+ se compose de la 5G LTE, du NFC, du Bluetooth 5.3, du GPS, du Wi-Fi 6E (2.4/5 GHz), du lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, de la reconnaissance faciale et de l'USB Type-C.