Meilleur casque audio à moins de 100 € : lequel acheter en 2023 ?

Les casques audio sont des outils technologiques très importants, pour les mélomanes qui cherchent à se procurer le meilleur son possible, mais aussi pour les gamers, les cinéphiles et toute personne qui travaille sur un ordinateur, notamment en télétravail. Mais tout le monde ne peut pas dépenser plusieurs centaines d’euros dans un casque haut de gamme. Heureusement, il est possible de se procurer d’excellents casques audio pour moins de 100 euros. Voici notre liste des meilleurs modèles actuellement sur le marché.

Sélection des meilleurs casques audio à moins de 100 €

Quand on veut écouter de la musique, un podcast, regarder sa série, jouer à un jeu vidéo ou faire une visioconférence, il est important d’avoir un son de bonne qualité. Mais très souvent, il est aussi primordial de ne pas déranger les gens qui nous entourent. Dans ce cas, il est possible de se procurer des écouteurs ou un casque audio.

Si les écouteurs se transportent facilement dans une poche, ils n’ont pas forcément la même qualité sonore ainsi que le confort d’utilisation d’un casque audio. Pour une utilisation sédentaire et nomade si vous avez la possibilité de transporter vos affaires dans un sac à dos, nous vous conseillons donc d’investir dans un casque audio de bonne facture.

Comme il s’agit de produits technologiques qui tendent vers l’excellence pour permettre l’expérience la plus riche et immersive possible, les modèles les plus perfectionnés peuvent coûter rapidement plusieurs centaines d’euros, comme le Sony WH-1000XM5 affiché à plus de 400 euros et les AirPods Max qui sont proposés au prix prohibitif de 629 euros !

Heureusement, il existe des modèles bien moins chers qui sont également de très bons casques audio. On peut trouver facilement des casques audio à moins de 100 euros qui vous offriront un son de très grande qualité. Dans cet article, nous allons vous proposer des casques qui sont adaptés pour une utilisation polyvalente ou pour faire spécifiquement du gaming. Nous allons vous proposer des casques filaires ou Bluetooth. Enfin, nous avons aussi sélectionné les meilleurs casques audio à réduction de bruit active pour moins de 100 euros.

Les meilleurs casques audio à réduction de bruit active à moins de 100 €

Soundcore Life Q35

Soundcore avait déjà sorti un modèle très convaincant, le Life Q30. Avec le Life Q35, Soundcore a voulu faire un casque encore plus polyvalent et performant sans pour autant revoir complètement sa copie.

Le casque est ainsi utilisable en filaire (avec télécommande intégrée et adaptateur avion), mais aussi en Bluetooth avec la connexion multipoint possible qui permet de passer rapidement d’un appareil à un autre. Le casque s’avère très pratique pour un usage nomade puisqu’il se plie complètement et il est livré avec un étui de transport.

Il s’avère également très confortable pour un usage prolongé. D’un point de vue pratique, on apprécie également le capteur de présence pour mettre en pause automatiquement le contenu écouté si vous retirez le casque et le remettre en lecture si vous le remettez sur vos oreilles.

La qualité sonore s’avère tout à fait honorable avec notamment la présence du codec LDAC en plus des codecs SBC et AAC. Mais c’est surtout pour sa réduction de bruit active efficace que le Life Q35 fait fort impression. Pour ce tarif, difficile de faire mieux. En plus, même avec la RBA activée, cela n’empêche pas d’avoir une excellente autonomie de 40 heures.

Les + Les - Réduction de bruit active convaincante Son décevant sans la réduction de bruit active Excellente autonomie Conception très proche du Q30 Rapport qualité-prix imbattable

Sony WH-CH710N

Si Sony peut s’enorgueillir de proposer le meilleur casque audio du marché avec le WH-1000XM5, le constructeur japonais n’en oublie pas pour autant les utilisateurs moins fortunés en proposant le WH-CH710N qui dispose également de la réduction de bruit active, mais qui peut se trouver régulièrement en vente à moins de 100 euros.

Son fonctionnement est à la fois simple et complet puisque tous les contrôles (volume, navigation, RBA, mode transparent, assistant vocal) se font avec 5 boutons physiques sur les oreillettes. La réduction de bruit active n’est certes pas aussi performante et perfectionnée que sur le WH-1000XM5, mais elle reste efficace pour limiter les bruits constants comme le moteur d’un avion ou les bruits du métro.

Autre point important pour un casque sans fil, son autonomie est convaincante avec plus de 30 heures d’utilisation avec la réduction de bruit active. À la fois léger et confortable, le WH-CH710N se laisse oublier sur les oreilles et le son s’avère très correct, notamment dans les graves.

Le Sony WH-CH710N est généralement vendu aux alentours de 150 euros, mais en période de promotion, vous pouvez le trouver à moins de 100 euros.

Les + Les - Réduction de bruit satisfaisante Pas d’étui de transport Son agréable avec notamment de belles basses Absence du multipoint Simple d’utilisation

Les meilleurs casques Bluetooth pas cher

Jabra Elite 45h

Si vous cherchez un bon casque à moins de 100 euros pour une utilisation régulière, le Jabra Elite 45h est LA valeur sûre du secteur. Ce casque sans fil se veut tout simplement être le meilleur de sa catégorie.

Son design est sobre, mais il révèle une bonne qualité de fabrication avec des coussinets conçus avec une mousse à mémoire de forme très confortable. Avec seulement 160 grammes sur la balance, c’est aussi un casque très léger et compact que l’on peut facilement transporter dans son étui de rangement.

D’un point de vue ergonomie, le casque possède 4 boutons en plus de celui qui sert à l’appairage. Mais il est aussi possible d’accéder à toutes les fonctionnalités depuis l’application Sound+. Autre qualité de taille pour ce casque, son autonomie approche les 60 heures d’utilisation. Enfin, avec sa connexion Bluetooth 5.0, vous avez accès au multipoint entre 8 appareils maximum.

Les + Les - Autonomie de presque 60 heures Pas de connexion filaire possible Belles finitions Les oreilles supra-auriculaires peuvent gêner Kit mains libres de bonne facture

Sony WH-CH520

Le casque offre une qualité sonore tout à fait satisfaisante et même étonnante pour son prix. Le son est équilibré, riche et il bénéficie d’un égaliseur grâce à la compatibilité avec l’app Sony Headphones Connect. Pour faciliter son utilisation au quotidien, il est équipé du multipoint et de l’appairage rapide. Enfin, son autonomie de 50 heures permet de l’utiliser sans se soucier de devoir le recharger régulièrement.

Les + Les - Disponible en plusieurs coloris Uniquement en Bluetooth Autonomie de 50 heures Compatible avec l’app Sony Headphones Connect

JBL Tune 710 BT

Autre mastodonte du secteur de l’audio, JBL nous propose également un casque audio pas cher et intéressant. Contrairement aux deux modèles précédents, il s’agit ici d’un casque avec une conception circumauriculaire avec des coussinets qui se posent autour de l’oreille plutôt que directement sur l’oreille. Ils peuvent donc être considérés comme plus confortables par certains utilisateurs qui ne supportent pas de sentir un casque posé directement sur leurs oreilles.

Ce casque a d’autres arguments à faire valoir comme sa capacité à se plier complètement pour se ranger plus facilement et la possibilité de l’utiliser avec un câble. Il offre en outre la connexion multipoint et une autonomie de 50 heures.

Les + Les - Connexion filaire possible Qualité des matériaux décevante Se plie complètement Pas d’étui Simple et efficace

Sennheiser 350 BT

Pour terminer cette sélection de casques audio True Wireless à moins de 100 euros, voici un modèle conçu par le très réputé constructeur allemand Sennheiser. Si vous cherchez un casque audio pas cher qui dispose d’une excellente qualité sonore, vous êtes au bon endroit. Ce casque est compatible avec les codecs AAC, AptX et AptX Low Latency qui permet d’avoir une latence minime pour voir vos vidéos sans souffrir de décalage avec le son. Le son est équilibré avec un bon rendu des graves et des médiums.

C’est un modèle facile à transporter puisqu’il se plie et simple à utiliser grâce à ses 4 boutons et sa compatibilité avec l’app Sennheiser Smart Control. Il bénéficie du multipoint et d’une autonomie d’environ 30 heures.

Les + Les - Codecs utilisés avec peu de latence Pas d’étui de transport Présence du multipoint Uniquement en utilisation sans fil Simple d’utilisation

Les meilleurs casques audio filaires à moins de 100 €

Koss PortaPro

Disons-le tout de suite, ce casque n’est pas tout jeune puisqu’il va bientôt fêter ses 40 ans ! Mais s’il est toujours disponible à la vente aujourd’hui, vous pouvez vous douter qu’il ne manque pas d’atout. C’est d’ailleurs l’un des bestsellers sur le marché des casques.

Son look rétro ne plaira pas forcément à tout le monde, mais il a au moins le mérite de l’originalité. De plus, il est très léger et compact, surtout une fois replié. Sur le côté du casque, vous avez la possibilité de régler la pression des oreillettes sur vos oreilles et ainsi gagner un peu en confort d’utilisation.

Ce casque doit certainement une partie de son succès à sa forte signature sonore avec des basses très présentes.

Les + Les - Son de qualité Design clivant Casque très léger et compact Aucune isolation du bruit Bon rapport qualité-prix

AKG K72

AKG est une autre marque de référence dans le marché de l’audio. Nous ne pouvions donc pas faire une sélection des meilleurs casques à moins de 100 euros sans mettre en avant l’un de leurs modèles. Le K72 est un casque qui sera surtout utile pour un usage sédentaire car il a une conception assez imposante et un long câble de 3 mètres.

En revanche, il s’agit d’un casque très confortable avec ses grandes oreillettes qui entourent vos oreilles et son bandeau de tête qui s’ajuste automatiquement.

Avec sa conception fermée, il s’agit d’un casque qui offre une bonne isolation passive pour pouvoir écouter votre musique sans déranger votre entourage, mais aussi sans être dérangé par les bruits extérieurs. Dans cette gamme de prix, le K72 dispose d’un des sons les plus équilibrés et détaillés. Sans faire de l’ombre aux modèles haut de gamme, il délivre tout de même un son satisfaisant.

Les + Les - Très confortable Difficile à transporter Bonne qualité sonore Pas d’étui fourni Isolation passive

Les meilleurs casques gaming à moins de 100 €

Logitech G PRO X

En tant que spécialiste des accessoires pour ordinateurs, Logitech ne pouvait pas passer à côté du marché des casques gaming. Pour moins de 100 euros, le Logitech G Pro X est un casque gaming filaire avec de nombreux atouts comme un son surround 7.1 et une isolation passive des bruits extérieurs très convaincante.

Si les casques pour gamers ont généralement un design assez reconnaissable, ce casque opte plutôt pour un look passe-partout et élégant avec notamment de beaux disques chromés pour donner un aspect haut de gamme.

Le casque intègre une carte son externe sous pouvez paramétrer avec le logiciel G Hub. Le micro conçu en collaboration avec la marque Blue Microphones offre un bon rendu pour pouvoir jouer en coopération avec vos amis.

Les + Les - Son surround 7.1 Inconfortable La carte son externe Un micro décevant Bonne réduction du bruit



HyperX Cloud Alpha

HyperX avait déjà sorti un excellent casque de gaming abordable avec le Cloud Stinger. Avec le Cloud Alpha, on conserve un excellent rapport qualité-prix. Ce casque léger est équipé d’oreillettes à mémoire de forme pour offrir le meilleur confort possible. S’il ne propose qu’un son stéréo, il offre tout de même un rendu d’excellente facture. Si bien que vous pouvez même utiliser ce casque pour écouter de la musique ou regarder des films.

Le son du micro s’avère largement suffisant pour une utilisation en jeu et la qualité de fabrication est globalement satisfaisante même si on regrette un peu la conception tout en plastique.

Les + Les - Le prix Pas de son surround Confortable et léger Un design en plastique Une réduction de bruit décevante

Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte pour choisir son casque audio

Quand vous achetez un casque audio à moins de 100 euros, il est important de vérifier ses caractéristiques et fonctionnalités. En effet, la différence entre un casque audio pas cher et un casque audio haut de gamme se révèle très souvent dans la fiche des caractéristiques.

Les casques haut de gamme s’évertuent à inclure le plus de fonctionnalités possibles pour justifier leur prix élevé tandis que les casques à moins de 100 euros sont obligés de faire des choix dans leurs fonctionnalités.

Certains casques seront orientés gaming et seront donc moins intéressants pour des amateurs de musiques. Certains casques auront la réduction de bruit active et d’autres non.

Voici donc les principales caractéristiques à prendre en compte en fonction de vos besoins :

Réduction de bruit active : cette fonctionnalité est particulièrement importante si vous êtes régulièrement dans un environnement sonore bruyant (par exemple dans les transports).

: cette fonctionnalité est particulièrement importante si vous êtes régulièrement dans un environnement sonore bruyant (par exemple dans les transports). Microphone : La présence d’un bon microphone vous sera particulièrement utile si vous utilisez votre casque pour faire des appels, des visioconférences ou pour communiquer avec vos coéquipiers dans un jeu vidéo.

: La présence d’un bon microphone vous sera particulièrement utile si vous utilisez votre casque pour faire des appels, des visioconférences ou pour communiquer avec vos coéquipiers dans un jeu vidéo. Connexion sans fil : Elle vous permet de vous déplacer sans avoir à vous soucier du câble. Pour autant, la connexion sans fil peut amener une certaine latence qui peut être désagréable pour regarder un film ou jouer à un jeu vidéo.

: Elle vous permet de vous déplacer sans avoir à vous soucier du câble. Pour autant, la connexion sans fil peut amener une certaine latence qui peut être désagréable pour regarder un film ou jouer à un jeu vidéo. Multipoint : Le multipoint vous permet de passer d’un appareil à un autre sans avoir à refaire un appairage à chaque fois. C’est particulièrement important si vous voulez pouvoir utiliser votre casque sur votre smartphone mais aussi sur votre ordinateur.

: Le multipoint vous permet de passer d’un appareil à un autre sans avoir à refaire un appairage à chaque fois. C’est particulièrement important si vous voulez pouvoir utiliser votre casque sur votre smartphone mais aussi sur votre ordinateur. Commandes : Pour pouvoir régler le son, naviguer dans vos musiques ou encore activer l’assistant vocal, il peut être intéressant d’avoir des contrôles directement sur vos oreillettes.

: Pour pouvoir régler le son, naviguer dans vos musiques ou encore activer l’assistant vocal, il peut être intéressant d’avoir des contrôles directement sur vos oreillettes. Application : Certains casques sans fil permettent de se connecter à une application sur smartphone. C’est particulièrement intéressant pour pouvoir avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires comme un égaliseur par exemple.

: Certains casques sans fil permettent de se connecter à une application sur smartphone. C’est particulièrement intéressant pour pouvoir avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires comme un égaliseur par exemple. Codecs : Peu d’utilisateurs prennent le temps de s’intéresser aux codecs car ils ne sont pas mis en avant par les constructeurs. Pourtant, en fonction du codec supporté, vous aurez un son plus ou moins compressé ainsi qu’une latence plus ou moins forte.

Quel prix pour un bon casque audio ?

Tout dépend de votre définition de “bon casque audio”. Généralement, le paramètre principal pour qualifier un casque de bon est sa qualité sonore. Dans ce cas, vous pouvez trouver un bon casque audio à partir de 60 euros. En revanche, vous devrez certainement vous contenter d’un casque avec fil et avec une conception très simple.

Aux alentours de 80-90 euros, vous pourrez trouver des casques plus complets qui peuvent à la fois avoir un son de qualité et des fonctionnalités plus modernes comme la connexion Bluetooth, le multipoint, des codecs haute-définition… Encore très récemment, l’option de réduction active de bruit était limitée aux modèles haut de gamme.

Il est aujourd’hui possible de se procurer des modèles à moins de 100 euros avec une réduction de bruit active très convaincante. Ce serait presque dommage de s’en passer.