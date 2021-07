Soldes été 2021 : le top des smartphones Samsung à prix cassé

Plusieurs smartphones Samsung sont en promotion à l'occasion des soldes d'été 2021. Pour ne rien rater des meilleurs bons plans pour acheter un Samsung Galaxy moins cher, nous vous proposons ce récapitulatif qui fait le point sur les offres les plus intéressantes.

Soldes 2021 : les meilleures offres sur les smartphones Samsung Galaxy

Des smartphones haut de gamme de Samsung sont accessibles sous la barre des 600 € à l'occasion des soldes d'été 2021. Ce sont des opportunités à saisir si vous souhaitez acheter un flagship de la marque coréenne pour une fraction du prix de lancement. Il fallait dépenser plus de 1000 € pour s'offrir ces modèles il y a quelques mois. Dans la catégorie des milieux de gamme, vous avez le Galaxy A51 à moins de 300 €. Voici donc les meilleures offres que nous avons dénichées pour l'instant sur les smartphones Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy A51 à 275 € 372 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE

Le Galaxy A51 est un best-seller de Samsung sur le segment milieu de gamme. Son prix a chuté à 275 € dans le cadre des soldes d'été sur Amazon au lieu de 372 € en temps normal. Vous réalisez ainsi 76 € d'économie (-26%). Avec ce smartphone, vous profitez de bonnes performances, d'une bonne autonomie et d'une partie photo de bonne facture. Sans oublier son bel écran AMOLED comme Samsung sait bien le faire.

Dans le détail, le Galaxy A51 est équipé d'un SoC Exynos 9611, une puce octa core avec quatre cœurs à 2.3 GHz et quatre autres à 1.7 GHz. De quoi profiter de belles performances. La mémoire RAM est d'une capacité de 4 Go. L'écran AMOELD Full HD+ est d'une diagonale de 6,5 pouces. Et enfin, avec sa batterie de 4000 mAh, vous profitez de deux journées d'autonomie.

Galaxy Note 20 5G 256 Go à 579 € 749 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE CHEZ SOSH

Alors qu'il coûtait 1059 € à son lancement, le Galaxy Note 20 5G dans sa version avec 256 Go de stockage est disponible à 579 € chez Orange et sa marque Sosh. Ils le proposent en temps normal à 749 €, ce qui est déjà un tarif bien bas comparativement à d'autres marchands. Dans tous les cas, vous bénéficiez d'une grosse réduction à ce prix. Avec le Galaxy Note 20, vous avez ce qui se fait de mieux chez Samsung.

C'est le représentant le plus récent de la gamme. Il embarque un SoC Exynos 990 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Vous bénéficiez par ailleurs de l'un des meilleurs écrans du marché dans une diagonale de 6,7″ (Full HD+) et d'un bloc photo très performant de jour comme de nuit. Enfin, sa batterie est d'une capacité de 4300 mAh et elle compatible avec une recharge rapide de 25 W, mais aussi avec la recharge sans fil.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 Go 699 € 899 €

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE CHEZ SOSH

Pour 120 € de plus, vous avez le Galaxy Note 20 Ultra qui est plus abouti. Si les deux partagent le même SoC, la version Ultra dispose d'un écran plus grand (6,9″) et d'une meilleure définition (WQHD+). Le processeur est accompagné d'une mémoire RAM de 12 Go et d'un stockage de 256 Go. Pour la partie photo, le Galaxy Note 20 Ultra est aussi l'un des meilleurs smartphones de la catégorie. Comparativement au Note 20 standard, il dispose d'un capteur principal de 108 MP.

Le téléobjectif périscopique offre un zoom optique 5x et un zoom hybride 50x. Enfin, la batterie du Samsung Galaxy Note 20 Ultra est d'une capacité de 4500 mAh et elle est compatible avec une recharge rapide filaire de 25 W et une recharge sans fil de 15W. Somme toute, il s'agit d'un smartphone ultra haut de gamme proposé à seulement 699 €. C'est une occasion très intéressante qui vous permet de récupérer l'un des tout meilleurs smartphones du marché.

Voilà ce que nous avons déniché pour l'instant comme bon plan incontournable sur les smartphones Samsung. Nous allons compléter la liste dès qu'il y en aura d'autres. Enfin, en dehors de Samsung, d'autres smartphones sont également soldes en ce moment. N'hésitez pas à consulter notre sélection.