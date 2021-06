Soldes été Fnac Darty 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

C'est parti pour les soldes d'été Fnac Darty 2021. Les deux enseignes proposent tout comme Cdiscount, Boulanger, Amazon et Rue du Commerce, une avalanche de bons plans et promotions durant 4 semaines. Ainsi, du mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 inclus, vous pouvez faire un max d'économie sur pas mal de références tout vous faisant plaisir. Vous avons sélectionné pour vous les meilleures offres des soldes d'été Fnac Darty 2021.

Le top des offres high-tech soldes été Fnac Darty 2021

Si vous souhaitez faire quelques achats du coté des enseignes Fnac Darty, sachez qu'il y a déjà pas mal de bons plans qui valent le coup. Afin de vous aider dans la quête de la bonne affaire, nous avons regroupé ici les meilleures offres high-tech proposées par Fnac Darty pendant les soldes d'été 2021. Bien évidemment, nous actualiserons cette sélection de bons plans soldes été 2021 tout au long de l'événement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Nous vous invitons aussi à jeter un oeil à nos autres récapitulatifs regroupant les meilleures offres soldes été 2021 sur les smartphones ou bien encore celles que proposent les enseignes en ligne participantes comme Cdiscount.

Jabra Elite 65t à 69,99 € 99,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES JABRA ELITE 65T SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES JABRA ELITE 65T SUR FNAC

Belle offre à saisir sur les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t grâce aux soldes d'été 2021 Fnac Darty. S'il faut habituellement débourser 99,99 € pour s'en équiper, il est possible de se les procurer 30% moins cher, soit à 69,99 €.

Du côté de leurs points forts, les écouteurs Jabra Elite 65t sont dotés de la technologie avancée à 4 microphones permettant la suppression des bruits indésirables des appels. La paire d'écouteurs qui est compatible avec le Bluetooth 5.0 embarque une autonomie maximale de 15 heures par l'intermédiaire de l’étui de chargement fourni.

Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu’à 1 heure d’autonomie. Avec l’indice d’étanchéité IP55, les écouteurs sont protégés contre la poussière et l’eau. Et enfin, les écouteurs sont livrés avec un câble micro USB, 3 paires d'embouts en silicone et un guide de démarrage rapide.

Stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 à 79,99 € 109,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI OSMO MOBILE 3 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI OSMO MOBILE 3 SUR FNAC

Si vous cherchez un stabilisateur pour votre smartphone, l'excellent DJI Osmo Mobile 3 est proposé à prix réduit pendant les soldes d'été. Ce dernier s'affiche en effet à 79,99 € à l'occasion des soldes d'été 2021 du coté des enseignes Darty / Fnac. C'est plutôt pas mal sachant qu'on le trouve généralement à 109,99 €. Ce stabilisateur offre un design pensé pour une prise en main optimale.

Très léger, il ne pèse que 405 grammes et peut être utiliser des heures entières (15 heures d'autonomie) grâce à sa batterie d'une capacité de 405 mAh. Il est équipé d'un port USB -A et d'un port USB Type C pour la recharge. Il peut également être utilisé pour recharger votre smartphone puisqu'il fait aussi office de batterie externe.

Souris Gaming Asus ROG Gladius II à 79,99 € 109,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SOURIS ROG GLADIUS II SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SOURIS ROG GLADIUS II SUR LA FNAC

Alors qu'on la trouve généralement à 109,99 €, la souris sans fil gaming Rog Gladius II voit son prix chuter à 79,99 € pendant les soldes d'été Fnac Darty. Plutôt pas mal puisque cela représente une réduction de 30 €.

La Gladius II sans fil est dotée de deux options de connectivité sans fil (2,4 Ghz et Bluetoothest). Elle est aussi composé d'un capteur optique avancé de 16 000 DPI pour des performances exceptionnelles. La souris ROG sans fil Gladius II est dotée de switches Omron préinstallés d’une capacité de 50 millions de clics et d’une seconde paire de switches pour un feedback différent.

Casque circum-aural Sennheiser HD 458BT à 99,99 € 199,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SEINNHEISER 458BT SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SEINNHEISER 458BT SUR FNAC

Belle réduction de 50% sur le casque audio Seinnheiser 458BT qui voit son prix chuter de 199,99 € à 99,99 € pendant les soldes d'été 2021 Fnac Darty. Ce casque arceau circum-auriculaire de type fermé est doté de la technologie de réduction de bruit active. Il offre jusqu'à 30 heures d'autonomie et embarque également les connexions sans fil Bluetooth 5.0, aptX et NFC. Enfin, on retrouve aussi un microphone et télécommande intégrés pour passer et recevoir des appels.

Samsung Galaxy Watch 3 à 249,99 € 369,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG GALAXY WATCH 3 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG GALAXY WATCH 3 SUR FNAC

On continue notre sélection des meilleures offres soldes d'été Fnac Darty 2021 avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 qui passe de 369,99 € à 249,99 €, soit une réduction de 32%. Une excellente offre à ne pas laisser filer !

La Samsung Galaxy Watch 3 est une montre connectée qui possède un écran Super AMOLED en couleur de 1,2 pouce avec une protection Corning Gorilla Glass DX et une résolution de 360 x 360 pixels. Compatible avec les systèmes iOS 9 (ou version plus récente) et Android 5.0 (ou supérieur), l'objet connecté embarque une batterie de 247 mAh lui permettant d'être autonome pendant 43 heures.

On retrouve également une mémoire vive de 1 Go de RAM, un espace de stockage de 8 Go (dont 4,3 Go disponibles), le système d'exploitation Tizen OS 5.5 et un processeur Exynos 9110. Enfin, la norme Wifi IEEE 802.11b/g/n, le NFC et le Bluetooth 5.0 font partie de la connectique.

Xiaomi Mi 11 Lite à 319 € 349 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 LITE SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 11 LITE SUR LA FNAC

Déjà très accessible, la version Lite du Xiaomi Mi 11 voit son prix baisser à l'occasion des soldes d'été 2021. Retrouvez le smartphone à 319 € au lieu de 349 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 30 €. Le Mi 11 Lite dispose d'un processeur Snapdragon 732G rapide et efficace. Il est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Pour ce qui est de la photo, vous disposez de trois capteurs, dont un module ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur principal de 64 MP. Sa batterie est d'une capacité de 4250 mAh et elle est compatible avec une recharge raide de 33W.

Pack Xiaomi Mi 10T à 379 € 399 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 10T SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI 10T SUR LA FNAC

Ce pack est composé du Xiaomi Mi 10T, d'une coque de protection noire, d'une protection d'écran en verre trempé et d'un étui Folio Noir, le tout au prix de 379 € grâce aux soldes d'été sur le site de la Fnac et Darty. À ce prix, vous un smartphone haut de gamme équipé d'un SoC Snapdragon 865 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le Xiaomi Mi 10T dispose d'un écran IPS 6,67 ” Full HD+ avec un taux de rafraichissement très élevé de 144 Hz. Enfin, vous avez une batterie confortable d'une capacité de 5000 mAh compatible avec la charge rapide (33W).

TV OLED LG OLED48A1 48″ à 1099 € 1499 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV OLED LG OLED48A1 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV OLED LG OLED48A1 SUR LA FNAC

Belle offre sur ce modèle 2021 LGOLED48A1 qui passe à 1099 € au lieu de 1499 € pour les soldes d'été Fnac Darty. D'une diagonale de 48 pouces, il embarque les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision IQ ainsi que le nouveau processeur Alpha 7 de 4ème génération.

On retrouve également trois ports HDMI 2.0 et deux ports USB en plus du Bluetooth, Wifi et une entrée RJ45. Connecté, cette TV tourne sous le système propriétaire webOS 6.0 qui offre une expérience de navigation totalement optimisée. Fluide, rapide et puissant, tout devient plus pratique grâce à webOS. Accédez à tous vos contenus avec les applications comme Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten, RMC Sport, Disney +, Apple TV, Molotov.

Apple MacBook Air 2020 (M1) à 1029,99 € 1129,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MACBOOK AIR M1 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MACBOOK AIR M1 SUR LA FNAC

Pour les soldes d'été 2021, Darty et la Fnac proposent 100 euros de réduction sur le MacBook Air 13″ avec la puce M1. Il est ainsi possible de s'en équiper pour 1029,99 € au lieu de 1129,99 € en temps normal. Les versions embarquant le SSD de 512 Go sont également en promo à 1299,99 € au lieu de 1399,99 €. C'est le moment idéal pour s'équiper !

Pour en revenir au MacBook Air M1, ce dernier est équipé de la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.

TV Neo QLED 8K Samsung QE65QN800A 65″ à 2999 € 3999 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA NEO QLED QE54QN800A SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA NEO QLED QE54QN800A SUR LA FNAC

Proposée en temps normal à 3999 €, la TV fait l'objet d'une réduction de 500 € durant les soldes d'été Fnac Darty 2021. Elle est donc affichée à 3499 €. De plus, une offre de remboursement différé permet de bénéficier de 500 € de réduction supplémentaire. Au final, la TV revient donc après remboursement à 2999 €. Pour bénéficier de l'offre, vous devez constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'ODR.

Concernant ses caractéristiques, ce modèle premium dispose d'un dalle 100 Hz de 65 pouces (165cm) 8K avec la technologie Quantum mini LED. Il offre un design ultra fin avec une épaisseur de seulement 15 mm. On retrouve le boîtier déporté One Connect de Samsung dans lequel sont logées les connectiques. Parmi elles, on a 4 ports HDMI 2.1 et 3 ports USB. Connecté, il est compatible avec l'assistant vocal Google et il est livré avec une télécommande à énergie solaire qui peut être rechargée grâce à la lumière intérieure, la lumière du soleil ou en USB. Cette télécommande est composée à hauteur de 24% de matériaux recyclés.