Google renforce la sécurité de Find My Device avec cette nouvelle méthode de connexion

Google apporte une nouvelle fonctionnalité à son application Find My Device pour renforcer la sécurité des utilisateurs. Cette mise à jour vise à mieux protéger l'accès à la localisation de leurs appareils.

La sécurité des appareils mobiles est une préoccupation majeure pour les utilisateurs cherchant à localiser un téléphone égaré. Comme les AirTags d’Apple, l’application Find My Device de Google permet de retrouver facilement ses appareils, mais elle est spécifiquement conçue pour les téléphones et tablettes Android. Toutefois, un point faible persistait : son accès pouvait être trop simple, ne nécessitant souvent qu'un mot de passe pour consulter les données de localisation, ce qui présentait un risque en cas de perte ou de vol.

Pour répondre à ce problème de sécurité, Google a ajouté une nouvelle option de connexion dans la version 3.1.173-1 de Find My Device. Désormais, il est possible de renforcer l'accès grâce à la biométrie. Cette dernière offre une protection plus personnalisée et sécurisée. Ce changement permet de mieux protéger les informations de localisation en cas de perte d’un appareil.

La connexion biométrique sécurise l’accès à Find My Device sur Android

Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais activer la connexion biométrique pour accéder à Find My Device. Cela permet de se connecter à l'application en utilisant une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, au lieu de simplement saisir un mot de passe. Pour activer cette fonction, il suffit de sélectionner l'option “Exiger une connexion” dans les paramètres de l’appli. Ainsi, à chaque ouverture, un scan biométrique sera nécessaire pour accéder aux données de localisation pour renforcer la sécurité des informations sensibles.

Pour les utilisateurs dont le smartphone ne supporte pas la biométrie, l’application continuera à demander le mot de passe de leur compte Google pour accéder à la localisation des appareils. L'option “Ne plus demander” reste disponible lors de la première connexion, mais elle comporte des risques en cas de téléphone déverrouillé. En ajoutant cette nouvelle méthode de connexion, Google répond à une demande de longue date pour une meilleure sécurisation des téléphones. Cela garantit que même si il est perdu ou volé, son accès aux données de localisation reste bien protégé.