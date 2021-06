Soldes été Amazon 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Après le Prime Day, place aux soldes d'été sur Amazon. Le géant du e-commerce participe également à ces 4 semaines de promotions. Ce dernier propose ainsi des réductions et ventes flashs sur une multitude de produits high-tech. Nous avons passé en revue les bons plans qui nous semblent valoir vraiment le coup pour vous aider à dénicher la bonne affaire.

Le top des offres high-tech soldes été Amazon 2021

Après Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, place à notre compilation des meilleures offres des soldes d'été Amazon 2021 ! Le mastodonte du e-commerce a pour l'occasion mis en place une avalanche de bons plans et promos sur une large gamme de produits high-tech : smartphones, informatique, objets connectés, audio et vidéo. Il y en a pour tous les goûts et budgets. Afin que vous puissiez y voir plus clair, nous avons classées toutes les offres en fonction de leur prix, par ordre croissant.

Echo Flex à 19,99 € 29,99 €

Proposé à 29,99 € en temps normal, l'Echo Flex voit son prix chuter à 19,99 € pendant les soldes d'été. C'est un peu moins bien que l'offre de la dernière édition du Prime Day qui permettait de l'avoir à 14,99 €, mais cela reste une bonne affaire tout de même.

Idéale pour les personnes déjà en possession d'appareils dotés d'Alexa, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison. Il fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré.

Pack Logitech MK235 à 23,99 € 29,99 €

Les accessoires informatiques sont aussi à l'honneur durant les soldes d'été. Pour preuve, il est possible sur Amazon de s'équiper du pack clavier + souris Logitech MK235 à petit prix. Alors qu'on le trouve généralement à 29,99 €, il fait l'objet d'une petite réduction de 20% faisant chuter son prix à 23,99 €.

Cet ensemble clavier souris fonctionne via le mini récepteur USB Unifing, vous bénéficierez ainsi d’une connexion fiable qui vous permettra de travailler sans problème. Il est en outre compatible avec les ordinateurs tournant sous Windows 7-8-10 et versions ultérieures, Chrome et Linux.

Final Fantasy 7 et 8 Remastered sur Switch à 24,99 € 39,99 €

Même s'il est temporairement en rupture de stock, le pack de jeux Switch Final Fantasy 7 et 8 Remastered peut tout de même être ajouté à votre panier. Ce dernier fait l'objet d'une belle réduction sur Amazon à l'occasion des soldes d'été 2021. Ce jeu, habituellement commercialisé au tarif de 39,99 €, voit son prix chuter à 24,99 €, soit une remise de 15 €.

Echo Dot 3 à 29,99 € 49,99 €

Tout comme l'Echo Flex, l'Echo Dot 3 fait l'objet d'une promotion un peu moins intéressante que lors du Prime Day puisqu'il est proposé à 29,99 € (il était à 24,99 € pour les membre Prime). Cela dit, cette promotion permet de l'avoir pour 20 € moins cher que son prix conseillé de 49,99 € soit à 29,99 €.

L'Echo Dot 3 se présente sous la forme d'un galet. Grâce à elle, vous pouvez facilement lancer et contrôler vos morceaux de musiques préférés par simple commande vocale.

Ce n'est pas tout, l'appareil permet également d'appeler ou envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo. Véritable tour de contrôle, il permet en outre le contrôle de vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…).

Souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury à 29,99 € 69,99 €

Avis aux gamers sur PC : Amazon propose la souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury pour 29,99 € au lieu de 69,99 €. La souris Logitech G402 Hyperion Fury est la souris pour le jeu la plus rapide au monde, grâce à la technologie de moteur à fusion qui permet le suivi à une vitesse de plus de 1 m/s, en plus de ses 8 boutons programmables et ses 4 paramètres de résolution ppp.

Vous avez la possibilité de basculer entre les 4 paramètres de résolution à tout moment. Pour viser l'ennemi, choisissez par exemple une résolution de 250 ppp et passez à 4 000 ppp si vous devez fuir le terrain de bataille dans l'urgence. Grâce au changement de sensibilité à la volée, vous êtes en mesure de faire face à la situation, sans rien perdre en précision.

Fire TV Stick 4K à 39,99 € 59,99 €

On ne présente plus le Fire TV Stick 4K d'Amazon. Pour les soldes d'été, le géant du e-commerce le propose à petit prix, à savoir 39,99 € au lieu de 59,99 € hors promo. Une belle réduction de 20 € donc. Il y a également le Fire TV Stick Lite proposé au meilleur prix du moment : 19,99 €.

Cette box multimédia compacte au format d'une clé USB se glisse en toute discrétion dans le port HDMI de votre TV. Elle est alimentée par l'écosystème Fire TV d'Amazon qui offre une expérience propre à elle.

Vous bénéficiez d'une excellente qualité d'images grâce au streaming 4K Ultra HD avec compatibilité Dolby Vision, Atmos et HDR10+. Le système est évidemment compatible avec toutes les applications de streaming audio et vidéo, à commencer par Prime Video, le service maison. Accédez à Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, MyCanal et bien d'autres services TV/streaming.

Grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, contrôlez vos films et séries préférés à la voix ou au bouton. Écoutez de la musique sur Amazon Music ou Spotify, consultez les résultats sportifs, la météo, et accédez aux flux de vos caméras de surveillance. La télécommande permet de contrôler différents appareils connectés compatibles de la maison sans forcément disposer d'une enceinte connectée Echo.

Echo Dot 4 à 39,99 €

Encore un appareil de la gamme Echo en promotion pour les soldes d'été. L'Echo Dot 4 passe à 39,99 € au lieu de 59,99 €. Lors du dernier Prime Day, il était possible de se le procurer à 29,99 €. C'est donc cette fois-ci un peu moins intéressant, mais ça reste tout de même un bon prix pour les personnes qui n'ont pas la patience d'attendre jusqu'au Black Friday.

Plus puissant que son prédécesseur et arborant un design tout en rondeur, l'Echo Dot 4 est une petite enceinte connectée qui vous rendra la vie plus facile. L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore.

L'Echo Dot 4 offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

Echo Dot 4 avec horloge à 49,99 €

L'Echo Dot 4 reprend en tous points les caractéristiques et fonctionnalités que l'Echo Dot 4 si ce n'est qu'il est équipé d'une horloge qui permet d'avoir l'heure en un coup d'oeil. Ce dernier fait aussi l'objet d'une promotion sur Amazon pour les soldes d'été Amazon 2021. Il est à 49,99 € au lieu de 69,99 € soit une réduction de 20 euros.

Logitech G502 Hero à 49,99 € 59,99 €

Pour les soldes d'été 2021 sur Amazon, offrez-vous la souris filaire gamer Logitech G502 Hero à prix réduit. Elle passe à 49,99 € au lieu de 59,99 €. Une petite réduction certes, mais toujours bonne à prendre.

La Logitech G502 Hero surprend grâce à son design robotique et un éclairage personnalisable qui ravira les gamers. Précise et sophistiquée, elle est dispose de 11 boutons programmables et d’un capteur de 16 000 DPI. Parfaite pour les joueurs les plus exigeants dont le budget n’est pas extensible.

Elle dispose de cinq poids de 3,6 g qui permettent d'ajuster son poids afin de trouver la configuration idéale et optimiser vos performances de gamer. Enfin, on retrouve aussi la technologie Lightsync qui vous offre un éclairage RVB entièrement personnalisable, synchronisez les animations et les effets d'éclairage avec vos autres dispositifs Logitech G (Logiciel Logitech G Gaming requis).

Echo Show 5 à 49,99 € 89,99 €

Si vous souhaitez vous équiper d'un écran connecté, le bon plan que propose Amazon sur l'Echo Show 5 dans le cadre des soldes d'été 2021 pourrait vous séduire. Ce dernier est en effet à 49,99 € au lieu de 89,99 €.

Son écran de 5.5 pouces vous permet d'avoir un rapide aperçu de votre agenda, vos choses à faire, la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape.

Deux façons s'offrent à vous pour contrôler vos appareils connectés : par simple commande vocale ou en utilisant l'écran. Pour un soucis de confidentialité, l'Echo Show 5 est équipé d'un cache caméra et d'un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

Jabra Elite 65t à 69,99 € 129,99 €

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 65T sont à prix réduit pendant les soldes d'été 2021 Amazon. Pour les personnes voulant se les procurer, ils peuvent le faire pour 69,99 € au lieu de 129,99 €. Un bon plan qui vaut vraiment le coup puisqu'on les trouve généralement à 129,99 €. C'est donc une remise de 46% à laquelle nous avons droit.

Du côté de ses points forts, les écouteurs Jabra Elite 65t sont dotés de la technologie avancée à 4 microphones permettant la suppression des bruits indésirables des appels. La paire d'écouteurs qui est compatible avec le Bluetooth 5.0 embarque une autonomie maximale de 15 heures par l'intermédiaire de l’étui de chargement fourni.

Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu’à 1 heure d’autonomie. Avec l’indice d’étanchéité IP55, les écouteurs sont protégés contre la poussière et l’eau. Et enfin, les écouteurs sont livrés avec un câble micro USB, 3 paires d'embouts en silicone et un guide de démarrage rapide.

Apple AirPods Pro à 199,99 € 279,99 €

Sans doute les meilleurs écouteurs intra-auriculaires du marché, les AiPods Pro d'Apple sont à prix canon pendant ces jours de promotions des soldes d'été 2021. Ils sont proposés moins chers, à 199,99 €. Soit 80 euros de moins que leur prix conseillé de 279,99 €.

Pour rappel, les AirPods Pro disposent essentiellement de la réduction active du bruit et du mode Transparence. Ces deux fonctionnalités permettent d'entendre ce qu’il se passe autour de vous et d'interagir avec le monde qui vous entoure.

Trois tailles d’embouts fuselés en silicone souple sont livrés avec le produit. Résistants à l’eau et à la transpiration, les écouteurs embarquent 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test des Apple AirPods Pro.

Oppo Reno4 Z 5G à 264 € 379 €

Généralement proposé à 379 €, le smartphone Oppo Reno4 Z 5G passe à 269 € sur Amazon. Une belle réduction de 110 euros qui ne se refuse pas. Pour rappel ou à titre d'information, le smartphone Oppo Reno4 Z est disponible en France depuis octobre 2020.

Le smartphone est bien entendu compatible 5G, et embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 765G couplé à une mémoire RAM de 8 Go. On retrouve un espace de stockage de 128 Go, une batterie 4020 mAh avec charge rapide (0 à 100% en 38 minutes / 0 à 60% en 15 minutes).

Pour la partie affichage, on est sur une dalle AMOLED d'une diagonale de 6,57 pouces de définition 2400 x 1080px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La partie photo est assurée par un quadruple capteur à l’arrière, dont un capteur principal 48 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.7), mais deux capteurs 2 mégapixels identiques qui semblent doublonner l’un avec l’autre. Le quatrième capteur est un modèle 8 mégapixels avec objectif panoramique.

À l’avant, vous retrouvez aussi deux capteurs 16+2 mégapixels inspirés de ceux du Reno4. Enfin, le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10. Concernant les écouteurs Bluetooth W31 d'Oppo, ils sont résistant à la poussière aux éclaboussures et à la pluie grâce à leur certification IP54. Ils offrent en outre une autonomie de 3h30 et embarque un un microphone pour passer des appels et interagir avec l’assistant vocal du smartphone.

Casque Sony WH-1000XM4 à 329,99 € 379,99 €

Le casque Sony WH1000XM4, l'un des modèles à réduction de bruit les plus populaires du marché fait l'objet d'une rare réduction à l'occasion des soldes d'été 2021 Amazon. Il est commercialisé à 329,99 € au lieu de 379,99 € en temps normal. Vous réalisez ainsi une économie 50 € grâce à ce bon plan.

Casque audio Apple AirPods Max à 519,99 € 629 €

Actuellement, le AirPods Max de la marque à la pomme est vendu par le géant du commerce en ligne à exactement 519,99 euros. Seuls les modèles vert et rose du casque sont concernés par l'offre promotionnelle. D'autres coloris existent mais à des prix supérieurs. Et pour information, les membres du programme Prime d'Amazon peuvent payer le produit en plusieurs fois sans frais.

Pour en revenir au casque, l'Apple AirPods Max dispose d'une connectivité qui est assurée par la puce Apple H1. Cette puce dédiée aux appareils audio est aussi présente dans les AirPods Pro. On retrouvera également une autonomie maximale de 20 heures sur une seule charge avec le mode réduction active du bruit ou le mode Transparence activé. Pour en savoir plus sur le casque, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'AirPods Max.

689 € iPhone 11 (64 Go) à 599 €

Si vous envisagez de vous équiper d'un iPhone 11, sachez que Amazon le propose sous la barre des 600 €, à très exactement 599 €. C'est la version 64 Go qui est proposé à ce tarif avantageux, dans tous les coloris.

À propos des principales caractéristiques de l’iPhone 11, le smartphone d'Apple est équipé d'un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels, d'un appareil photo double capteur de 12 MP et d'un processeur A13 Bionic. L'appareil tourne sous le système d'exploitation iOS 14. Etanche, le téléphone est résistant à l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant une durée de 30 minutes.

Mac Mini d'Apple à 719,99 € 799,99 €

Le Mac Mini est fait l'objet d'une promotion intéressante sur le site Amazon à l'occasion des soldes d'été 2021. L'enseigne le propose en ce moment à 719,99 € au lieu de 799,99 € en temps normal. Profitez de cette offre pour l'acheter 80 € moins cher. Une réduction non négligeable. La version avec un SSD de 512 Go est également en promotion à 926,99 € au lieu de 1029 € en moyenne.

iPhone 12 à 749 € 909 €

Les soldes, c'est aussi l'occasion de profiter de belles réductions sur un iPhone. Si vous souhaitez acheter un iPhone 12, Amazon le propose à prix réduit en ce moment. La version avec 64 Go de stockage interne est à 749 € au lieu de 909 €. Celle avec 128 Go de stockage est à 849 € au lieu de 959 €. Enfin, l'iPhone 12 256 Go est à 969 € au lieu de 1079 €.

Apple MacBook Air 13″ M1 à 1029,99 € 1129,99 €

Le MacBook Air 13″ d'Apple, embarquant la puce M1 du constructeur est en promo pendant les soldes d'été. C'est 100 euros de réduction à laquelle nous avons droit, aussi bien sur la variante avec un SSD de 256 Go que sur celle embarquant 512 Go. Ainsi, leurs prix passent respectivement de 1129,99 € à 1029,99 € et de 1399 € à 1299 €.

Pour en revenir au MacBook Air M1, ce dernier est équipé de la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.