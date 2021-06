Soldes été Cdiscount 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Cdiscount participe aussi aux soldes d'été 2021. Pour l'occasion et durant 4 semaines, l'enseigne en ligne française propose des promotions et réductions sur des milliers de produits. Vous pouvez ainsi réaliser pas mal d'économies et de bonnes affaires sur une large gamme d'articles high-tech. Nous avons sélectionné ici les bons plans qui nous semblent valoir vraiment le coup.

Le top des offres high-tech soldes été Cdiscount 2021

Si vous souhaitez faire quelques achats du coté de l'enseigne Cdiscount, sachez qu'il y a déjà pas mal de bons plans qui valent le coup. Afin de vous aider dans la quête de la bonne affaire, nous avons regroupé ici les meilleures offres high-tech proposées par Cdiscount pendant les soldes d'été 2021. Bien évidemment, nous actualiserons cette sélection de bons plans soldes été 2021 tout au long de l'événement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

SSD interne PNY CS3030 de 1 To à 108,99 € 199,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les périphériques de stockage informatique sont décidément à l'honneur durant les soldes d'été 2021. Il est par exemple possible de s'équiper du modèle M.2 NVMe PNY CS3030 d'une capacité de 1 To est à 108,99 €. Un excellent prix au regard des performance qu'il offre, à savoir des vitesses de transfert de 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture.

Il est en outre compatible avec les PC équipés d'une baie M.2 2280 tournant sous les systèmes d'exploitations Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10. Ce SSD interne PNY CS3030 bénéficie également d’une conception de pointe basée sur la technologie flash NAND. De ce fait, il consomme moins d’énergie et peut fonctionner à une température plus basse.

De plus, il est extrêmement silencieux et les bruits de fonctionnement sont, d’ailleurs, presque inaudibles. Enfin, votre ordinateur profite d’un démarrage et d’une extinction plus rapides ainsi que d’une réactivité accrue lors des lancements des programmes même les plus lourds.

Apple AirPod 2 à 119,99 € 159,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pendant les bons plans des soldes d'été 2021, Cdiscount propose les écouteurs sans fil AirPods 2 d'Apple à 119,99 € au lieu de 159 € en moyenne. Une réduction de 40 euros, toujours bienvenue. Il ne faudra pas trop tarder si vous souhaitez en profiter puisque l'offre est valable dans la limite des stocks disponibles et elle risque d'expirer assez rapidement. Premiers arrivés, premiers servis donc.

En ce qui concerne les caractéristiques de ces écouteurs sans fil, les AirPods 2 d'Apple (référence MV7N2ZM/A) sont essentiellement équipés du Bluetooth et de la puce H1 qui permet en outre l’activation vocale de Siri et une réduction de 30 % du temps de latence pour les jeux vidéo. Avec ces deux technologies, ils peuvent être reliés à un iPhone, à un iPad ou à un Mac.

Les écouteurs affichent des dimensions de 16,5 mm x 18 mm x 40,5 mm et pèsent chacune 4 grammes. L'autonomie des AirPods 2 est de 5 heures, voire 24 heures avec le boîtier de charge filaire fourni.

Apple AirPods Pro à 199,99 € 279,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Plus haut de gamme que les AirPods 2, les AirPods Pro sont également moins chers lors des soldes d'été 2021. Cdiscount les proposent sous la barre des 200 €, à 199,99 €. Plutôt intéressant sachant, qu'on les trouve généralement à 279,99 €.

Pour rappel, les AirPods Pro disposent essentiellement de la réduction active du bruit et du mode Transparence. Ces deux fonctionnalités permettent d'entendre ce qu’il se passe autour de vous et d'interagir avec le monde qui vous entoure.

Trois tailles d’embouts fuselés en silicone souple sont livrés avec le produit. Résistants à l’eau et à la transpiration, les écouteurs offrent une autonomie de 24 heures avec le boîtier de charge sans fil. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, nous vous invitons à consulter notre test des Apple AirPods Pro.

Trottinette électrique Go Ride 80Pro Night Edition à 199,99 € 219,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La mobilité urbaine est également mise à l'honneur pendant les soldes d'été 2021. Si vous souhaitez acquérir une trottinette électrique sous la barre des 200 euros, ce bon plan Cdiscount permet de le faire. La trottinette électrique Go Ride 80 Pro Night Edition passe à 199,99 €. Plutôt pas mal, sachant qu'elle est habituellement vendue pour 219,99 €.

La Go Ride 80 Pro embarque un moteur d'une puissance de 350 W, des pneus de 8 pouces, et offre une autonomie de 25 km. Elle atteint une vitesse maximale de 25k/h et supporte les personnes jusqu'à 100 Kg. Très facile à transporter, puisque elle est pliable, elle affiche 11,5 kg sur la balance. Pour moins de 200 €, elle représente une excellente alternative aux modèles les plus chers.

Pack PC Portable HP 15s-eq1079nf + Office + sacoche à 299,99 € 399,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle réduction de 100 euros sur ce pack comprenant un PC portable HP 15s-eq1079nf avec la suite bureautique Microsoft Office 365 et une sacoche de transport. Pour les soldes d'été Cdiscount propose donc l'ensemble à 299,99 € au lieu de 399,99 €. Un pack informatique idéalement adapté aux étudiants ou aux personnes ayant un petit budget pour l'acquisition d'un PC portable.

Pour ce tarif, ne vous attendez pas à une machine pour jouer. Le PC portable embarque un processeur AMD Ryzen 3 3250U cadencé à 2.6 GHz, 4 Go de mémoire vive, un écran HD avec résolution : 1366 x 768. La partie graphique est confiée à une puce intégrée AMD Radeon Graphics. Il offre une autonomie assez confortable pouvant atteindre jusqu'à 7 heures et 30 minutes.

Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Motorhead à 299,99 € 379 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous souhaitez vous équiper d'un aspirateur balai sans fil, vous pouvez le faire à moindre coût en profitant des bons plans des soldes d'été chez Cdiscount. Le Dyson V8 Motorhead voit son prix chuter à 299,99 € au lieu de 379 € en moyenne. Cela représente donc une belle réduction de 80 euros.

L'aspirateur balai sans fil Motorhead V8 offre une autonomie de 40 minutes et deux modes de puissance (22AW/115AW). Le Motorhead V8 dispose en outre d'un système de vidage du collecteur sans contact. Grâce à lui, vous n'avez plus besoin de toucher la poussière, il suffit de tirer le levier pour l’évacuer. Enfin, un chargeur permet de le recharger et la station d'accueil avec lequel il est livré vous permet de le ranger sans encombrer votre espace vital.

Apple iPhone 11 (64 Go) à 639 € 689 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'iPhone 11 est moins cher pour les soldes d'été 2021. Généralement proposé à 689 €, il fait l'objet d'une petite réduction de 50 euros chez Cdiscount. Vous pouvez donc vous en équiper pour 639 €. C'est la version 64 Go en coloris noir qui est proposée à ce tarif avantageux.

En ce qui concerne les caractéristiques de l’iPhone 11, on retrouve une dalle Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels ainsi qu'un appareil photo double capteur de 12 MP. Sous le capot, un processeur A13 Bionic. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation iOS 14. Etanche, le smartphone est résistant à l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant une durée de 30 minutes.

Pack Apple MacBook Air 2020 (M1) + AirPods 2 à 1129,99 € 1249,98 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour les soldes d'été 2021, Cdiscount propose un pack comprenant le MacBook Air M1 et une paire d'écouteurs AirPods 2 à 1129,99 €. En achat séparé, le tout reviendrait à 1249,98 €. Grâce à ce bon plan, vous bénéficiez des écouteurs d'Apple gratuits !

Pour en revenir au MacBook Air M1, ce dernier est équipé de la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.

TV OLED LG 65BX3 164cm à 1599,99 € 1899,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les téléviseurs de l'an dernier sont également plus abordable en cette période de soldes d'été. Si vous cherchez un modèle OLED avec une diagonale de 65 pouces sans vous ruiner, le LG BX est un excellent choix. Cdiscount propose une belle remise de 300 euros, faisant chuter son prix à 1599 € au lieu de 1899 € en temps normal.

Concernant les caractéristiques de ce modèle, on retrouve des contrastes infinis grâce à la technologie OLED, l'interface constructeur Web OS de LG, mais aussi les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision. Connecté, il embarque le Bluetooth, le Wifi et prend en charge l'assistant vocal de Google et Alexa.

Il est également équipé de 4 ports HDMI 2.1, essentiels pour profiter au max des nouvelles fonctionnalités et améliorations qu'offrent les consoles nex-gen que sont la PS5 ou la Xbox Series X. Enfin, sa puissance sonore de 40 Watt ne nécessite pas forcément l'acquisition d'une barre de son TV tellement la restitution audio est puissante et de grande qualité.