Forfait mobile pas cher : les meilleures offres des soldes d’été 2021

Les meilleures offres des soldes d'été 2021 pour souscrire à un forfait mobile pas cher sont ici. Pas de répit dans la guerre des prix entre les opérateurs. Vous retrouverez dans ce dossier, tous les bons plans intéressants pour payer votre forfait à moindre coût.

La lutte se poursuit pendant les soldes d'été 2021 entre les opérateurs. Si vous êtes à la recherche de la moindre opportunité pour profiter d'un forfait confortable à prix réduit, vous êtes arrivé à la bonne adresse. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du moment. En dehors des quatre acteurs principaux du marché, les opérateurs MVNO rivalisent d'initiatives pour attirer le maximum d'abonnés dans leur giron.

Soldes été : le top des offres pour souscrire à un forfait mobile pas cher

Forfait Auchan Télecom : 50 Go à 5,99 € par mois

Auchan propose un forfait de 50 Go à 5,99 € par mois sans engagement la première année. Le prix passe ensuite à 13,99 € par mois. Vous bénéficiez donc d'une belle remise de 8 € par mois pendant 12 mois. Cela revient à 96 € d'économie sur l'année. Vous êtes livre de résilier le forfait à n'importe quel moment sans frais. En dehors d'Internet, l'offre inclut les appels, SMS/MMS illimités. Prévoyez 10 € à la souscription pour la carte SIM triple découpe.

Forfait Cdiscount Mobile : 100 Go à 7,99 € par mois

Chez Cdiscount Mobile, vous avez la possibilité de souscrire à un forfait 100 Go à 7,99 € par mois à l'occasion des soldes d'été 2021. Ce prix est appliqué pendant 12 mois sans engagement et passe ensuite à 20 euros par mois. Vous profitez donc de 12 euros de remise sur la facture mensuelle, soit 144 € sur l'année. Le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine.

Pour les déplacements à l'étranger dans les limites de l'Union européenne et dans les DOM, le forfait offre 13 Go de data en itinérance. Et c'est sans oublier les appels, SMS et MMS. En dehors de l'UE, l'enveloppe à l'étranger concerne aussi l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège).

Forfait NRJ Mobile : 60 Go à 8,99 € ou 150 Go à 13,99 €

NRJ Mobile participe aussi à la bataille des soldes d'été. L'opérateur virtuel vous propose un forfait 60 Go à 8,99 € par mois pendant 12 mois, puis 14,99 € par mois au-delà de la première année. C'est 6 € d'économie par mois, soit 72 € sur l'année. Et si vous avez besoin de plus de data, il y a une autre offre avec 150 Go de data à 13,99 € par mois la première année.

Vous économisez 9 € par mois, soit 108 € sur 12 mois. Après cette période, le tarif passe systématiquement à 22,99 €. Toutes les deux offres sont sans engagement et incluent les appels et SMS illimités. Prévoyez 10 € à la souscription pour la carte SIM. L'offre est valable jusqu'au 7 juillet 2021.

Forfait Free Mobile : 90 Go à 9,99 € par mois

Chez Free Mobile, c'est le retour de la nouvelle série limitée 90 Go qui avait été lancée pour la première fois en mai dernier. Ce forfait mobile vous donne donc droit à 90 Go de data en 4G+ au prix de 9,99 € par mois pendant un an. Au bout des 12 premiers mois, vous passez automatiquement au forfait 5G de 150 Go à 19,99 € par mois (tarif réduit pour les abonnés Freebox).

Le forfait mobile 90 Go de Free en série limitée inclut 10 Go de data en itinérance depuis l'Europe et les DOM. Vous avez également les appels, SMS et MMS illimités. Le prix d'achat de la carte SIM est à prévoir à la souscription. Il est de 10 €. L'offre est valable jusqu'au 13 juillet 2021.

Forfait B&You : 60 Go à 12,99 € par mois

Chez Bouygues Télécom, une série limitée permet de profiter d'un forfait 60 Go en 4G à 12,99 € par mois sans engagement. Vous disposez également de 12 Go de data utilisables en Europe/DOM ainsi que les appels & SMS / MMS illimités en France métropolitaine. Si vous avez besoin de plus de data, l'opérateur propose 100 Go à 14,99 € par mois. L'offre est valable jusqu'au 6 juillet 2021. Une fois souscrite, vous ne serez pas confronté à une variation du prix au bout de la première année.

Forfait mobile Sosh 80 Go à 14,99 € par mois

Sosh propose une série limitée avec 80 Go de data à 14,99 € par mois sans engagement. L'offre est valable jusqu'au 26 juillet 2021 à 9h. Le prix du forfait est garanti sans condition de durée. En d'autres termes, il n'évolue pas au bout de la première année et vous êtes libre de le résilier à n'importe quel moment. Ce forfait mobile inclut 10 Go de data en itinérance en Europe, mais aussi les appels et SMS illimités depuis la France et l'Europe.