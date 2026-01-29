Le design des Samsung Galaxy S26 se dévoile encore avant l’heure, le voici

À environ un mois de leur annonce supposée, les Galaxy S26 font parler d'eux avec des photos les montrant dans une coque d'un fabricant tiers. L'occasion de voir si la marque a pris des risques ou non.

Il était une fois le Galaxy Note de Samsung

L'attente va bientôt prendre fin pour les fans de Samsung. Cela fait des mois qu'ils guettent la moindre information concernant les futurs Galaxy S26, smartphones haut de gamme de la marque sud-coréenne. Comme d'habitude, les internautes s'en sont donnés à cœur joie niveau fuites et on sait déjà pas mal de choses sur les appareils. Par exemple qu'il ne devrait pas y avoir de version 128 Go du Galaxy S26 standard, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les budgets serrés.

Cette fois-ci, c'est le design des mobiles qui se montre avant l'heure. Ce ne sont pas les premières images que l'on voit, mais elles appuient certains choix déjà aperçus lors de précédentes indiscrétions. Plus précisément, c'est le dos des Galaxy S26 que l'on peut admirer ici, sachant qu'il est recouvert par une coque de protection transparente de chez UAG, un fabricant d'accessoires pour mobiles.

Voici à quoi ressemblerait l'arrière des Galaxy S26 de Samsung

Le célèbre leaker Evan Blass a pu mettre la main sur les photos et les a publiées sur X (Twitter). Ci-dessous, vous pouvez voir de gauche à droite le Galaxy S26 standard, le Galaxy S26+ et le Galaxy S26 Ultra. Deux choses sautent aux yeux. La première est qu'il y aura très peu de différences avec les Galaxy S25. La deuxième est la seule que l'on peut repérer facilement : un ilot photo en forme de pilule, ressemblant à celui du Galaxy Z Fold 7.

À ce stade, on peut raisonnablement penser que ces photos représentent bien le produit fini. Il ne faudra pas attendre longtemps pour en avoir le cœur net de toute manière. La présentation des Samsung Galaxy S26 devrait avoir lieu le 25 février 2026, avec une mise sur le marché la deuxième semaine de mars.