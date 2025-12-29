Le Galaxy S26 va faire monter d’un cran les communications par satellite, une nouvelle ère commence

Samsung a dévoilé l'existence de l'Exynos Modem 5410, sa dernière puce 5G dont ses Galaxy S26 devraient être équipés. Celle-ci apporte une amélioration de taille par rapport à la génération précédente, puisque qu'elle permet d'activer les appels par satellite.

Le Galaxy S26 a déjà révélé nombre de ses secrets. Parmi tous les composants de sa fiche technique, son processeur fait beaucoup parler de lui, surtout depuis que l'on sait que l'Exynos 2600 devrait propulser plusieurs modèles de la gamme. Ce dernier s'est s'est d'ailleurs récemment dévoilé en détail — et a rassuré un certain nombre de ses détracteurs, inquiets de ne pas voir le traditionnel Snapdragon cette année.

Mais c'est une autre puce qui fait la une de l'actualité de Samsung aujourd'hui. En effet, le constructeur coréen a dévoilé en avant-première son modem Modem 5410, chargé des communications et connexion sans fil. Si l'on ne sait pas encore officiellement si la puce équipera le prochain flagship du fabricant, le timing de présentation ne laisse que peu de place aux doutes. Ce qui permet d'obtenir de très bonnes nouvelles concernant les prochains smartphones.

Le Galaxy S26 devrait offrir les appels par satellite

Samsung indique ainsi que son nouveau modem est compatible avec trois types de technologies : LTE DTC, NB IoT NTN, et NR NTN. NB IoT NTN, pour “NarrowBand Internet of Things Non Terrestrial Networks”, sert principalement à partager sa localisation, ou encore à envoyer de courts messages par satellite. NR NTN, pour “New Radio Non Terrestrial Network”, s'occupe quant à elle des transmissions plus gourmandes, comme les appels vidéos.

Celle qui nous intéresse n'est autre le LTE DTC, qui signifie Long Term Evolution Direct to Cell. Pour faire simple, il s'agit ni plus ni moins que les appels par satellite, jusque là encore inaccessibles sur les smartphones Galaxy. Jusqu'à maintenant, ces derniers sont encore cantonnés au SMS d'urgence. Il s'agira donc d'une amélioration significative de cette technologie, permettant de passer des appels même dans les zones les moins bien desservies. Reste à savoir si cette fonctionnalité sera disponible partout.