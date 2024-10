“Entourer pour chercher” est l’une des fonctions IA les plus utiles d’Android, voici la liste des smartphones compatibles

La fonctionnalité Entourer pour chercher est disponible sur de plus en plus de smartphones Android, voici la liste complète des appareils supportés.

Depuis son introduction par Google début 2024, la fonctionnalité Circle to Search, ou Entourer pour chercher quand on traduit en français, s'est imposée comme l'une des plus utiles et performantes parmi toutes les nouvelles options basées sur l'intelligence artificielle qui sont arrivées sur nos smartphones. Pour l'instant, elle est réservée à un nombre limité d'appareils, mais elle est progressivement déployée à plus de marques et modèles.

Après les Pixel, ce sont les Galaxy de Samsung qui ont adopté Entourer pour chercher les premiers. D'abord exclusive aux derniers smartphones haut de gamme du constructeur-sud-coréen, la fonction a peu à peu été rendue disponible sur plusieurs dizaines de smartphones Galaxy. Motorola et Xiaomi ont suivi et, plus récemment, c'est Honor qui a annoncé que Circle to Search allait débarquer sur ses mobiles.

Votre smartphone est-il compatible Circle to Search ?

Vous voulez savoir si votre smartphone prend en charge Entourer pour chercher ? Android Authority a publié la liste complète des mobiles Android compatibles. Ils sont actuellement plus d'une centaine, et ce nombre devrait encore croître rapidement. L'objectif de Google est d'atteindre les 200 millions de smartphones supportés d'ici à la fin 2024.

Google Pixel :

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel Fold

Pixel Tablet

Honor

Honor 200

Honor 200 Pro

Honor Magic V3

Motorola

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Razr 50

Samsung

Galaxy A04

Galaxy A05s

Galaxy A06

Galaxy A13

Galaxy A14 5G

Galaxy A23

Galaxy A23 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A72

Galaxy A73 5G

Galaxy Buddy 2

Galaxy M35 5G

Galaxy Jump 3

Galaxy Quantum 2

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9+ 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9+ 5G

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE+ 5G

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

W23

W23 Flip

Tecno

Tecno Phantom V Flip 2 5G

Tecno Phantom V Fold 2 5G

Xiaomi

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi MIX Flip

Si votre smartphone fait partie de cette liste, assurez-vous d'avoir installé la dernière mise à jour et vous devriez avoir accès à Circle to Search.

Source : Android Authority