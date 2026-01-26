Avec les HUAWEI FreeClip 2, on peut enfin porter des écouteurs toute la journée sans les sentir

HUAWEI lance en France les FreeClip 2, sa nouvelle génération d'écouteurs ouverts à moins de 200€. Au programme : un confort amélioré avec des matériaux plus souples, un processeur IA qui adapte le son et une meilleure résistance à l'eau. On vous dit tout sur ces nouveaux bijoux de HUAWEI.

HUAWEI officialise aujourd'hui l'arrivée en France de ses FreeClip 2, la deuxième génération de ses écouteurs ouverts. Disponibles dès maintenant au prix de 199,99€, ils se déclinent en trois coloris : Blanc, Noir et Bleu. Et pour célébrer leur lancement, les écouteurs profitent d’une offre exclusive spécialement pour les lecteurs de PhonAndroid : 30€ de remise avec le code A30FC2PA. Les FreeClip 2 se retrouvent donc à 169,99€ !

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, les écouteurs ouverts ne s'insèrent pas dans le conduit auditif, ce qui permet de rester conscient de son environnement tout en écoutant sa musique ou en passant des appels.

Ce format particulier intéresse de plus en plus de monde, notamment ceux qui travaillent en open space, font du sport en extérieur ou simplement n'aiment pas la sensation d'avoir les oreilles bouchées toute la journée.

Avec cette nouvelle version, HUAWEI mise sur 3 axes :

Un confort amélioré grâce à des matériaux plus souples Une qualité audio renforcée par un processeur IA Une meilleure résistance à l'eau

L'objectif est clair : proposer des écouteurs qu'on peut porter du matin au soir sans gêne.

Quelles sont les différences entre les FreeClip et les FreeClip 2 ?

Avec les FreeClip 2, HUAWEI a une ambition claire : faire encore mieux que les FreeClip classiques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari est réussi.

La principale évolution concerne le design du “C-bridge”, cette petite pince qui maintient l'écouteur sur l'oreille. HUAWEI l'a rendu 25% plus souple en utilisant du silicone liquide combiné à un alliage à mémoire de forme. Le poids passe aussi de 5,6g à 5,1g par écouteur. Sur le papier, ça ne change pas grand-chose, mais sur une utilisation prolongée, chaque gramme compte.

Le “Comfort Bean“, la partie qui se cale dans le creux de l'oreille, a été réduit de 11%. HUAWEI indique s'être basé sur plus de 10 000 échantillons d'oreilles pour affiner ce design. L'idée, c'est que l'écouteur se fasse le plus discret possible une fois en place.

Niveau esthétique, HUAWEI a aussi soigné les finitions : les écouteurs sont plus épurés visuellement, et l'étui de charge carré est 17% plus étroit et 14% plus léger. Les versions Bleu et Blanc affichent même une texture denim obtenue par moulage micrométrique, ce qui donne un aspect premium au toucher. Concrètement, vous pouvez les porter en réunion client ou au restaurant sans que ça fasse “gadget tech”. Ils se fondent naturellement dans votre look, un peu comme de petits bijoux discrets.

Côté audio, le haut-parleur à double diaphragme de 10,8mm promet un volume 100% plus fort que sur la première génération et un meilleur rendu des basses. En clair, vous n'aurez plus besoin de pousser le volume à fond dans les transports bruyants, et vos morceaux préférés sonnent plus riches et plus profonds.

Pour en savoir plus sur la version précédente, retrouvez notre test des FreeClip HUAWEI classiques.

Les nouvelles fonctionnalités des FreeClip 2 boostés à l’IA

C'est là que les FreeClip 2 se démarquent vraiment de leur prédécesseur. Le nouveau processeur NPU IA (10 fois plus puissant selon HUAWEI) gère 2 fonctions principales :

Le volume adaptatif

L'amélioration adaptative de la voix

Concrètement, le volume s'ajuste automatiquement selon le bruit ambiant. Dans un métro bruyant, le son monte. Dans votre salon, il baisse. Ça évite de devoir tripoter votre téléphone toutes les 5 minutes pour ajuster le volume en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. L'amélioration vocale, elle, booste les fréquences de la voix selon ce que vous écoutez, que ce soit un appel ou un podcast. Résultat : vous comprenez chaque mot de votre interlocuteur ou de l'animateur de votre podcast préféré, même dans un environnement bruyant.

Pour les appels, HUAWEI a intégré un système de réduction de bruit à 3 micros avec des algorithmes DNN. Le principe : isoler votre voix des bruits environnants pour que vos interlocuteurs vous entendent clairement, même si vous appelez depuis un café bondé ou une rue passante.

Niveau autonomie, on passe à 9h d'écoute avec une charge complète (contre 8h sur les FreeClip 1) et 38 heures avec l'étui de charge. En pratique, ça veut dire que vous pouvez les utiliser toute une journée de travail sans avoir à les recharger, et tenir une semaine entière sans brancher l'étui. La charge rapide permet d'obtenir 3h d'écoute en 10 minutes de charge, pratique quand vous réalisez que vous avez oublié de les charger juste avant de partir au travail.

La certification IP57 remplace l'IP54 des premiers FreeClip, ce qui signifie une meilleure résistance à l'eau et à la poussière. Vous pouvez donc les porter pour courir sous la pluie ou pendant une séance de sport intensive sans craindre qu'ils lâchent à cause de la sueur, même si HUAWEI précise que ce n'est pas fait pour la natation ou la douche.

Les HUAWEI FreeClip 2 sont donc disponibles dès aujourd'hui en France au prix de 169,99€, grâce au code exclusif A30FC2PA qui permet 30€ de remise ! Avec ces améliorations sur le confort, l'autonomie et les fonctionnalités IA, HUAWEI propose une vraie évolution par rapport à la première génération. Pour ceux qui cherchent des écouteurs ouverts performants qu'on peut porter toute la journée, c'est une option sérieuse à considérer.

