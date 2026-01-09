One UI 8.5 : voici de quoi sera capable l’assistant Bixby dopé à l’IA de Pexplexity

Un internaute nous montre ce que le nouveau Bixby, l'assistant IA de Samsung, pourra faire sur One UI 8.5, captures d'écran à l'appui. Pour un premier jet, c'est plutôt prometteur.

Vous vous souvenez de Bixby ? Mais si, l'assistant vocal dévoilé par Samsung en même temps que les Galaxy S8 en 2017. On vous pardonnera de ne pas vous en rappeler, il n'a pas eu le succès escompté, loin de là. Mais la firme sud-coréenne compte bien le faire renaître de ses cendres. On le sait depuis plus d'un an : Samsung prépare un nouvelle version de Bixby intégrant l'intelligence artificielle, évidemment.

D'abord prévue pour les Galaxy S25, ce sont finalement les Galaxy S26 qui devraient en profiter les premiers avec One UI 8.5. Nous en avons déjà eu un bref aperçu fin 2025, mais grâce à un internaute actif sur Reddit, on en sait désormais bien plus sur les capacités potentielles de l'assistant 2.0. Rappelons que Samsung a fait le choix de se passer de Google et son IA Gemini pour faire confiance au modèle de langage de Perplexity.

Le nouveau Bixby de Samsung promet de faire beaucoup

Déjà, Bixby intégrera d'autres services que Perplexity. Vous pouvez le voir sur la capture d'écran à gauche ci-dessous avec la possibilité d'associer l'IA à une application météo, un service de navigation, un comparateur de vols ou encore Uber. L'assistant est également capable d'agir directement sur votre smartphone, par exemple en activant le mode sombre ou le Bluetooth. Notez la présence d'une option “Entourer pour demander“, similaire au fameux “Entourer pour chercher” d'Android.

Les similitudes avec ce qui existe déjà ne s'arrêtent pas là. Bixby Live reprend le fonctionnement de Gemini Live. Vous montrez à l'IA ce que “voit” votre smartphone à travers la caméra (ou ce qu'affiche son écran) afin de lui poser des questions à ce sujet. Différents modes de réponses vocales sont disponibles comme “Guide touristique” ou “Soutien positif“. L'un dans l'autre, le nouveau Bixby propose ce que Gemini fait déjà. Il faudra attendre de tester l'assistant en profondeur pour savoir s'il parvient à se démarquer sur certains points.