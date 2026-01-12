Galaxy S26 : on en sait plus sur le mode photo 24MP et il y a une mauvaise nouvelle

Les informations sur le mode photo 24MP attendu sur les Galaxy S26 se précisent. On en apprend plus sur son fonctionnement, mais aussi une limitation qui va en décevoir plus d'un.

L'annonce des futurs Galaxy S26 de Samsung approche à grands pas. Beaucoup attendent avec impatience de mettre la main sur les prochains haut de gamme de la marque sud-coréenne, même si les dernières nouvelles ne sont pas forcément réjouissantes. À part le prix des S26 qui se révèle une bonne nouvelle. Pour le reste, nous aurons certes droit à une amélioration de la fiche technique, mais aussi à des stagnations, voire des régressions sur certains points comme le châssis du S26 Ultra.

En ce qui concerne le mode photo 24MP, que l'on attend sur tous les modèles de la série, disons qu'il souffle le chaud et le froid. Grâce au leaker Ice Universe, nous en apprenons plus sur son fonctionnement, et surtout sur une limite qui risque de faire froncer les sourcils de pas mal de monde. Pour rappel, il s'agit d'un mode différent de celui accessible dans l'application Galaxy Expert Raw sous la même appellation.

Voici comment devrait fonctionner le mode photo 24MP des Galaxy S26

D'abord, la fonction ne sera pas disponible par défaut. Elle devra être activée dans les options avancées de l'application Camera Assistant. Le mode 24MP fonctionne pour les modes Photo et Portrait, sachant que le cliché est pris environ 3 secondes après l'appui sur le déclencheur.

Selon Ice Universe, le résultat est très différent de celui obtenu avec l'appli Expert Raw, en mieux. L'internaute note l'absence de certains défauts inhérents à cette dernière comme une image sur-détaillée ou des artéfacts colorés dans certains cas.

Une option qui a du potentiel en somme, avec une limitation importante : le mode photo 24MP serait exclusif aux Galaxy S26. Même si les smartphones possèdent au final les mêmes capteurs que les S26, il faudra passer aux plus récents pour en profiter. Rien ne dit que cela sera toujours le cas, mais en attendant, c'est le seul moyen. Les Samsung Galaxy S26 devraient être présentés le 25 février 2026.