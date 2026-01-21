Samsung repousse la sortie du Galaxy S26, voici jusqu’à quand vous devrez patienter

Samsung bouscule ses habitudes avec son prochain smartphone haut de gamme. Contrairement aux années précédentes, la série des Galaxy S26 se fait attendre. Une fuite révèle un calendrier de lancement bien plus tardif que prévu.

Depuis plusieurs années, Samsung présente ses nouveaux Galaxy S dès le mois de janvier. En 2024, le Galaxy S24 avait été dévoilé le 17 janvier, et le Galaxy S25 avait suivi à la même période l’année suivante. Mais en 2026, le constructeur change de stratégie. La série des Galaxy S26 prend du retard, et la date de présentation habituellement anticipée est désormais repoussée. Ce décalage intervient alors que plusieurs fuites évoquent aussi une hausse des prix, avec un surcoût compris entre 30 et 50 euros selon le modèle.

Un nouveau calendrier circule depuis quelques jours, évoquant une sortie bien plus tardive. D’après les dernières informations, Samsung tiendrait sa conférence de lancement le 25 février. Les précommandes commenceraient le 26 février et dureraient jusqu’au 4 mars. Une phase dite de “prévente” prendrait ensuite le relais du 5 au 10 mars, avant une mise en vente officielle prévue pour le 11 mars. Ce planning concerne d’abord la Corée du Sud, mais il pourrait aussi s’appliquer aux États-Unis et à d’autres marchés majeurs comme l’Europe.

Samsung Galaxy S26 Series Timeline (South Korea) Unpacked Event: February 25 Pre-order period: February 26 to March 4 Pre-sale period: March 5 to March 10 Market launch date: March 11 — Ice Universe (@UniverseIce) January 21, 2026

Samsung prévoirait une sortie du Galaxy S26 seulement à partir du 11 mars 2026

Le célèbre leaker Ice Universe a partagé ces nouvelles dates en précisant qu’il s’agit du calendrier prévu pour la Corée du Sud, l’un des marchés prioritaires de Samsung. Il confirme ainsi d’anciennes rumeurs évoquant déjà une présentation le 25 février. Ce retard marque une rupture avec le rythme habituel de Samsung. Selon cette fuite, les utilisateurs devront donc attendre jusqu’à mi-mars pour pouvoir acheter le Galaxy S26, une attente bien plus longue que d’habitude.

Ce décalage s’expliquerait en partie par les hésitations de Samsung autour des modèles de la gamme. Le constructeur aurait d’abord prévu d’abandonner le Galaxy S26 Plus au profit d’un modèle Edge, avant de revenir sur sa décision. Ces changements de dernière minute auraient ralenti le développement et la production. Il reste encore à savoir si tous les marchés recevront l’ensemble des modèles au même moment, ou si certains devront patienter davantage. En attendant une annonce officielle, les fuites s’accordent toutes sur un lancement plus tardif que prévu.