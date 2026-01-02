La fonction secrète de l’écran du Galaxy S26 Ultra de Samsung vient d’être révélée par cette fuite

Une fuite liée à One UI 8.5 confirme enfin la présence d’un mode d’affichage spécial sur le Galaxy S26 Ultra. Cette fonction rend l’écran difficile à lire lorsqu’il est vu de côté, et empêche les regards indiscrets dans les lieux publics. Samsung mise sur cette solution concrète pour protéger ce que vous affichez sur votre téléphone.

Samsung prépare activement le lancement du Galaxy S26 Ultra, dont les premières images ont fuité en octobre dernier. Le smartphone adopte un design entièrement revu, avec un retour du bloc photo à l’arrière, un écran plat et des tranches plus marquées. Ce modèle haut de gamme, toujours compatible avec le stylet S Pen, concentre les dernières innovations du constructeur. L’une d’elles concerne directement l’écran, et promet de changer notre manière d’utiliser le téléphone en public.

Dès septembre 2025, des fuites autour du Galaxy S26 Ultra de Samsung évoquaient l’arrivée d’une nouvelle fonction baptisée Affichage privé. Cette dernière permettrait de limiter l’angle de vision de l’écran afin de bloquer les regards indiscrets dans les transports ou les lieux publics. Contrairement aux films de confidentialité classiques, cette solution intégrée par le fabricant ne dégraderait ni la luminosité ni la netteté de l’affichage. Elle reposerait sur une dalle OLED avancée. Celle-ci serait capable d’ajuster la visibilité grâce à l’intelligence artificielle et à un système de pixels directionnels conçu par Samsung Display.

Le Galaxy S26 Ultra va bloquer les regards indiscrets avec sa nouvelle fonction d’écran intelligent

Selon les informations de SamMobile, cette fonction est bien intégrée à One UI 8.5, la surcouche logicielle de Samsung qui personnalise Android sur ses smartphones. Elle porte le nom de Privacy Display. Celle-ci peut être activée depuis les réglages ou via un raccourci dans le panneau rapide. Une fois enclenchée, l’écran devient difficile à lire lorsqu’on le regarde de côté. Cela empêche les personnes proches de voir ce qui y est affiché. Des réglages avancés permettent aussi de l’activer automatiquement dans certains lieux, ou selon des horaires définis.

Cette technologie fonctionnerait grâce à une dalle OLED de nouvelle génération intégrant le système Flex Magic Pixel. Samsung Display l’avait dévoilée lors du Mobile World Congress début 2024. Le Galaxy S26 Ultra pourrait être le premier modèle à en bénéficier. À ce jour, aucun autre smartphone sur le marché ne propose une solution similaire en natif. Il reste encore à savoir si cette fonction sera exclusive au Galaxy S26 Ultra. Samsung n’a pas encore précisé si les autres modèles de la gamme en profiteront aussi.