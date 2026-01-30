RedMagic 11 Air officiel : un prix si “divin” qu’il vous fera succomber au démon du jeu

RedMagic, la marque gaming de ZTE, importe en Europe sa dernière création, le RedMagic 11 Air. Moins ambitieux que le RedMagic 11 Pro, ce smartphone combine une puissante plate-forme et une belle batterie dans un châssis léger et élégant. Un plaisir coupable vendu à un prix très agressif qui ferait même pâlir le Poco F8 Pro, souvent cité comme l’une des meilleures affaires pour les gamers.

Des marques dédiées au gaming sur smartphone, il n’en existe malheureusement plus beaucoup. Black Shark ne présente plus de smartphone, préférant laisser POCO occuper le terrain avec des modèles moins marqués (comme le POCO F8 Ultra). Asus a abandonné les ROG Phone (et les ZenFone). Il ne reste finalement que ZTE et sa marque RedMagic. Une résistance qui s’applique à proposer de belles plates-formes chaque année.

En novembre 2025, nous relayons la sortie en Europe du RedMagic 11 Pro, un smartphone très prometteur doté d’un système de refroidissement unique. Son test complet arrivera d’ici quelques jours dans nos colonnes. Et cette semaine, la marque confirme l’arrivée en février d’un nouveau téléphone, un peu plus abordable : le RedMagic 11 Air. Il remplace le RedMagic 10 Air que nous avons testé en avril 2025 et qui nous a fait très bonne impression. Pourquoi ? Parce qu’il combine des performances élevées et stables avec un prix agressif.

Le RedMagic 11 Air est un RedMagic 10 Pro avec une moustache

Le RedMagic 11 Air conserve ce positionnement. Nous retrouvons une excellente plate-forme : le Snapdragon 8 Elite, accompagné des coprocesseurs RedCore R4 (qui remplace le R3) et CUBE. L'action combinée de ces deux composants optimise la stabilité des performances. Pour gérer la chaleur de l'ensemble, le RedMagic 11 Air s'appuie sur son habituelle chambre à vapeur et, pour la première fois dans la gamme Air, sur un ventilateur. L'intégration de ce dernier est une vraie surprise, car il est habituellement réservé à la gamme Pro. Le RedMagic 11 Air reprend donc de nombreux éléments du RedMagic 10 Pro.

Le SoC de Qualcomm est épaulé ici par 12 ou 16 Go de RAM selon les configurations : on est sur un smartphone gaming. Bel écran, très grosse batterie (7000 mAh), stockage généreux, charge rapide, double haut-parleur, touches tactiles sur la tranche et connectivité avancée : le RedMagic 11 Air n’oublie aucun élément. La partie photo est anecdotique. Et elle l’est même plus que celle du RedMagic 10 Air. C’est le seul un peu décevant. Voici tous les détails à connaitre :

Écran AMOLED 1.5K 144 Hz de 6,85 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage

Batterie 7000 mAh , compatible charge rapide 80 watts

, compatible charge rapide Double capteur photo 50+8 MP

Capteur selfie 16 MP

Double haut-parleur , compatible Snapdragon Sound

, compatible Snapdragon Sound Compatible WIFi 7, Bluetooth 5.4, 5G, GPS, NFC et USB 2.0

Certification IP54

Gorilla Glass 7i à l’avant et Gorilla Glass 5 à l’arrière

à l’avant et Gorilla Glass 5 à l’arrière Touche tactile sur la tranche, refroidissement par ventilateur

Poids : 209 grammes

Le RedMagic 11 Air bat le Poco F8 Pro à plates coutures

Voici donc une belle fiche technique, qui s’accompagne d’un prix qui va faire des jaloux, notamment du côté de Poco, dont le F8 Pro était, jusqu’à présent, l’un des meilleurs rapports performance / prix autour de 600 euros. Il est désormais largement dépassé par le RedMagic 11 Air qui est positionné à 499 euros pour la version 12+256 Go et 599 euros pour la version 16+512 Go. Un prix assez canon qui n’a pas augmenté en un an. La meilleure version est même moins chère que celle du RedMagic 10 Air. Le RedMagic 11 Air arrivera en France le 11 février, mais vous pourrez réserver votre exemplaire dès le 5 février sur le site officiel de la marque.