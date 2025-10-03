Contrairement à ses prédécesseurs, l’iPhone 17 Pro Max inaugure plusieurs changements sur le segment ultra haut de gamme d’Apple. Retour en grâce de l’aluminium. Uniformisation de la configuration photo. Performances en hausse. Et surtout nouveau design. Mais l’iPhone 17 Pro Max est-il un vrai successeur de la longue lignée des « Pro Max » ? Réponse dans notre test complet.

À chaque génération d’iPhone depuis 2019, le modèle « Pro Max » symbolise ce qu’il se fait de mieux chez Apple en téléphonie. Cette année, l’iPhone 17 Pro Max doit partager la vedette avec l’iPhone Air, un smartphone au design aussi étonnant que clivant. L’intérêt de ce smartphone est sa finesse et, surtout, son poids qui le rendent plus agréable à utiliser sur la longueur. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver son test dans nos colonnes, ainsi que celui de son rival direct : le Galaxy S25 Edge de Samsung.

L’iPhone 17 Pro Max se situe quasiment à l’opposé de l’iPhone Air. Il est grand. Il est épais. Il est lourd. Mais il profite d’une fiche technique très complète et très qualitative. Pour un prix qui est toujours prohibitif. Mais Apple a corrigé les quelques erreurs des dernières années et apporté quelques améliorations subtiles. Le but : continuer de convaincre les utilisateurs que l’iPhone 17 Pro Max n’est pas à la traîne. Les arguments de ce smartphone sont-ils convaincants ? Voyons cela dans ce test complet.

L’iPhone 17 Pro Max est d'ores et déjà disponible. Il est vendu à partir de 1479 euros, tout comme son prédécesseur. Apple conserve ainsi la grille tarifaire de son porte-étendard de 2024, avec cependant une subtilité : la firme a ajouté un nouveau palier de stockage à 2 To. L’iPhone 17 Pro Max de 2 To devient le smartphone le plus onéreux d’Apple à date. Voici tous les prix :

256 Go : 1479 euros

512 Go : 1729 euros

1 To : 1979 euros

2 To : 2479 euros

Vous remarquerez que 250 euros séparent le premier et le deuxième palier, ainsi que le deuxième et le troisième palier, tandis qu’il faut débourser 500 euros pour passer du troisième au quatrième. Cela veut dire que la version 512 Go est plus chère au gigaoctet que la version 1 To (peut-être pour une question de taxe). Nous vous conseillons donc de l’éviter. La dernière est prohibitive et ne s’adresse qu’à ceux qui filment régulièrement en 4K / 60 images par seconde ou en vidéo spatiale.

À ce prix, l’iPhone 17 Pro Max se mesure directement aux ténors du segment haut de gamme de la téléphonie, hors modèles pliants. Une concurrence qui va bientôt connaître un renouvellement de gamme, suite à l’annonce du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Realme, OnePlus, Xiaomi ou encore Honor dévoileront bientôt leurs nouveaux porte-étendards.

L’iPhone 17 Pro Max se décline en trois coloris : argent (la plus classique), orange cosmique (la couleur iconique de l’année) et bleu intense (notre version de test). Dans la boîte, le smartphone est accompagné d’un câble USB-C vers USB-C tressé. Il est plus solide et plus qualitatif que le câble lisse qu’Apple fournissait il y a quelques années.

Design et interface

L’iPhone 17 Pro Max marque l’arrivée d’un design unique dans la gamme. Si l’iPhone Air ressemble de loin à un iPhone 16e et si l’iPhone 17 reprend le design de l’iPhone 16, l’iPhone 17 Pro Max (et son petit frère l’iPhone 17 Pro) profite d’une ergonomie légèrement différente de tous les autres iPhone, que ce soit de cette année ou des générations précédentes. La bichromie à l’arrière. Le module photo qui s’étend sur toute la largeur. Seule la position des objectifs photo de l’iPhone 16 Pro Max rappelle la filiation entre les deux téléphones.

Avec ce nouveau module photo, beaucoup plus large, l’iPhone 17 Pro Max est un peu plus équilibré, même s’il reste encore un léger décalage quand il est posé de dos sur une table. Cela est dû à la protubérance des objectifs photo qui a été conservée. Une coque transparente telle que celle que vous pouvez découvrir en photo ci-dessus élimine totalement le déséquilibre.

Autre changement majeur : les matériaux ont changé. Le cadre et l’arrière sont faits d’une seule pièce forgée en aluminium anodisé, plus léger que l’acier inoxydable et meilleur conducteur thermique que le titane. Résultat, le téléphone est un peu plus lourd (233 grammes). La partie centrale du dos reste en verre Ceramic Shield. À l’avant, nous retrouvons aussi du verre : du Ceramic Shield de seconde génération, toujours résistant aux chutes, mais moins sensible aux rayures que la première génération.

Nous avons relevé plusieurs changements ergonomiques entre l’iPhone 16 Pro Max et l’iPhone 17 Pro Max. D’abord, le flash, la caméra LiDAR et le micro externe ont été déportés sur la droite. Nous nous demandons si cela n’a pas une incidence sur l’intérêt du flash, maintenant que celui-ci est aussi éloigné des objectifs photo. Ensuite, le tiroir de la carte SIM a été légèrement modifié. Il est toujours sur une tranche latérale, aux côtés du contrôle du volume. Mais il est beaucoup plus bas. Enfin, les séparations pour les antennes ont été modifiées.

Enfin, les dimensions du téléphone ont légèrement changé. Il 0,4 mm plus haut, 0,4 mm plus large et 0,5 mm plus épais. Il s’agit d’un gros bébé, qui offre une très bonne préhension. Mais le porter sur une longue durée peut devenir fatigant.

Une fois le téléphone allumé, vous découvrez iOS 26 dès le démarrage. Une petite mise à jour est obligatoire lors de la configuration initiale. Assurez-vous d’avoir un peu de data sur votre forfait si vous n’êtes pas de WiFi disponible. iOS 26 remplace iOS 18. Cette mouture du système d’exploitation inaugure Liquid Design, une nouvelle interface où les aplats sont transparents et qui apporte de nombreux outils de personnalisation, notamment la couleur et la transparence des icônes.

Comme pour l’iPhone Air, iOS 26 apporte de nombreuses nouveautés ergonomiques et fonctionnelles aux applications système. Nous pensons à Messages, Photo, Appareil Photo, Santé, Notes, Météo, App Store, Plans, Safari et bien d’autres encore. Rarement une mise à jour aura eu un tel impact. Un impact qui touche aussi la bibliothèque d’application, le volet de paramétrage rapide, les notifications et l’écran de verrouillage. Apple a également retravaillé les icônes, notamment dans le menu Réglages. Seuls les widgets semblent avoir été oubliés.

iOS 26 inaugure aussi deux nouvelles applications. « Jeux » qui regroupe Game Center, Apple Arcade et la section ludique de l’App Store. Et Aperçu, qui permet de consulter et créer des documents et des images (un peu à l’image d’Adobe Acrobat). À l’inverse, l’application Clips a disparu, certainement parce que toutes ses fonctions sont également présentes dans Photos.

Apple Intelligence est évidemment présent partout dans le système d’exploitation. Vous pouvez l’appeler depuis le bouton de mise en marche ou la barre de navigation à la base de l’écran. Vous pouvez lui demander de faire une recherche sur Internet, retoucher une photo ou corriger ou réécrire vos messages et vos textes, que ce soit dans Messages, Notes, Mail ou Pages. Pour créer du texte, vous pouvez utiliser la connexion entre Apple Intelligence et ChatGPT. Et pour produire des images, vous avez toujours Playground, qui propose de plus en plus d’options de création.

Écran, performances et batterie

En façade, nous retrouvons un grand écran. Comme avec l’iPhone 16 Pro Max, il mesure 6,9 pouces, son ratio est 19,5/9e et sa définition est 1320 x 2868 pixels, pour une résolution de 460 pixels par pouce. Cette dalle est toujours compatible 120 Hz maximum, Dolby Vision et HDR10. La colorimétrie est toujours impeccable. Le delta E atteint seulement 1,2. C’est un excellent score. La température moyenne des couleurs est de 6437°. Et le gamma E atteint 2,2, ce qui est logique. Le blanc est presque parfait à 6534°. Jusqu’ici, rien de bien nouveau.

Mais Apple a apporté quelques nouveautés intéressantes à cet écran. Le premier est l’arrivée du LTPO3, permettant à l’écran de descendre jusqu’à 1 Hz son taux de rafraîchissement. Et ainsi réduire encore plus la consommation d’énergie en veille. D’autant que l’Always-On est activé par défaut, contrairement à l’iPhone Air. Le second changement concerne la luminosité : Apple annonce une luminosité automatique maximale de 1600 nits avec un contenu HDR et 3000 nits en pointe locale. C’est 50 % de plus qu’avec l’iPhone 16 Pro Max. La luminosité manuelle monte à 766 nits, ce qui est bien assez pour assurer une bonne lisibilité en toute situation.

Troisième changement, Apple a changé le revêtement anti-reflet au-dessus du Ceramic Shield 2. Ce nouveau revêtement limite un peu plus les reflets, améliorant ainsi la lisibilité de l’iPhone en plein jour, sous le soleil. C’est mieux, mais ce n’est vraiment pas au même niveau qu’un Galaxy S24 Ultra (ou S25 Ultra) dont le filtre anti-reflet est extrêmement efficace. C’est d’autant plus dommage qu’Apple sait intégrer de très bons filtres. La preuve avec l’exceptionnel iPad Pro que nous avons testé en 2024.

Sous le capot, l’iPhone 17 Pro Max profite du dernier SoC d’Apple : l’A19 Pro. Contrairement à la version de l’iPhone Air, cet A19 Pro reprend la configuration de l’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro Max, avec six cœurs pour le CPU (dont deux très puissants), six cœurs pour le GPU, avec accélérateur neural (pour exploiter les modèles d’IA en local) et un gros NPU pour l’intelligence artificielle. La principale différence entre l’A19 Pro et l’A18 Pro est la cadence de ces cœurs et la quantité de cache pour les accompagner. Comme son prédécesseur, l’iPhone 17 Pro Max est pourvu de 12 Go de RAM.

La puissance de l’iPhone 17 Pro Max est très bonne. En comparaison du Snapdragon 8 Elite, l’A19 Pro n’a pas à rougir, même des des configurations extrêmes comme celles du ROG Phone 9 Pro ou du RedMagic 10s Pro. Il fait jeu égal avec eux dans toutes les disciplines, que ce soit dans les tests de CPU ou de GPU. Nous remarquons également une très grande différence entre les résultats de l’iPhone 17 Pro Max et ceux de l’iPhone Air : le GPU du second est largement en dessous.

Mais, ces performances sont-elles maîtrisées ? La réponse est oui. La stabilité de l’A19 Pro est impressionnante. Lors des tests les plus complexes, la stabilité monte à plus de 75 %. Et pour les autres, elle dépasse les 95 %. Cette stabilité est atteinte grâce aux efforts d’Apple sur la dissipation de chaleur : utilisation de l’aluminium, intégration d’une nouvelle chambre à vapeur et augmentation de quantité de graphite. Résultat : la chaleur est bien dissipée. Nous avons mesuré 50°C en façade, 48°C à l’arrière et 45°C sur la partie centrale des tranches latérales. L’utilisateur la ressent, sans qu’elle soit gênante. Il est donc possible de jouer dans d’excellentes conditions avec ce téléphone.

Outre la gestion des performances et de la chauffe, Apple a également bossé sur l’autonomie. Nous avons remarqué d’une part que l’A19 Pro consomme moins d’énergie à faire la même tâche que son prédécesseur. Nous avons remarqué que l’écran est plus économe grâce au LTPO3. Et nous avons aussi remarqué un certain embonpoint. Et ce n’est pas uniquement pour rajouter du graphite. C’est aussi pour faire grossir la batterie. Selon les sites qui ont démonté cet iPhone, elle offre une capacité de 4832 mAh. C’est 150 mAh de plus que l’iPhone 16 Pro Max.

Tout ça mis bout à bout, l’autonomie de l’iPhone 17 Pro Max est excellente. Officiellement, Apple annonce 37 heures de lecture vidéo en continu. Soit 4 heures de plus que l’iPhone 16 Pro Max et 8 heures de plus que l’iPhone 15 Pro Max. En usage standard, selon nos constatations, l’iPhone 17 Pro Max tient plus de deux jours, même pour ceux qui utilisent beaucoup leur téléphone. Si vous avez un usage modéré, atteindre les deux jours et demi n’est vraiment pas un problème. Pour les joueurs, l’autonomie est comprise entre 5 heures et 8 heures en fonction du jeu.

Passons à la case recharge. Dans ce domaine aussi, l’iPhone 17 Pro Max marque une amélioration, puisque ce modèle est le premier iPhone à être compatible avec la charge rapide 40 watts en filaire avec un chargeur Power Delivery 3. Il reste compatible charge rapide 30 watts avec un chargeur MagSafe et 25 watts avec un chargeur Qi2.

Armé de notre chargeur MacBook Pro (45 watts), l’iPhone 17 Pro Max offre ENFIN une bonne expérience de charge. Le smartphone passe de 0 % à 49 % en 20 minutes (presque aussi vite que la promesse) et il atteint les 100 % en moins de 75 minutes. Notez qu’à partir de 80 %, le smartphone passe automatiquement en charge lente pour préserver la batterie. Voici nos mesures intermédiaires :

10 min : 28 %

20 min : 49 %

30 min : 71 %

40 min : 82 %

60 min : 93 %

74 min : 100 %

Outre le blocage assez classique de la charge rapide après 80 %, l’iPhone 17 Pro Max propose d’autres outils pour préserver sa batterie : la charge programmée, pour les amateurs de charge nocturne, et la limite de charge à un pourcentage compris entre 80 % à 95 %. Apple est également l’une des seules marques à proposer un écran « état de santé de la batterie » qui indique son usure et le nombre de cycles.

Photo, vidéo et audio

En photo, l’iPhone 17 Pro Max va améliorer l’existant, mais ne va pas opérer un changement radical dans sa façon de créer des photos : Apple veut conserver un résultat naturel et fidèle à la réalité, contrairement à Google, par exemple, qui prône l’optimisation à outrance de chaque élément, avec un résultat parfois artificiel. Les améliorations apportées cette année sont assez logiques : après le capteur principal en 2023 et l’ultra grand-angle en 2024, c’est au tour du téléobjectif d’obtenir un capteur 48 mégapixels. Plus de jaloux !

Ce capteur est d’ailleurs plus grand que celui de l’iPhone 16 Pro Max, mais le zoom optique est un peu moins profond : 4x. À cela s’ajoute le nouveau capteur FaceTime appelé « Center Stage », car il est carré, permettant de faire des selfies horizontaux ou verticaux quelle que soit l’orientation du téléphone. C’est fun. Les autres capteurs sont conservés à l’identique. Voici les détails de la configuration :

Principal : capteur 48 MP, ouverture à f/1.8, taille du capteur 1/1.28 pouce, autofocus dual pixel, stabilisateur sensor-shift

: capteur 48 MP, ouverture à f/1.8, taille du capteur 1/1.28 pouce, autofocus dual pixel, stabilisateur sensor-shift Téléobjectif : capteur 48 MP, ouverture à f/2.8, taille du capteur 1/2.55″, autofocus à détection de phase, stabilisateur 3D sensor‑shift, zoom optique 4x

: capteur 48 MP, ouverture à f/2.8, taille du capteur 1/2.55″, autofocus à détection de phase, stabilisateur 3D sensor‑shift, zoom optique 4x Panorama : capteur 48 MP, ouverture à f/2.2, angle de vue 120˚, taille du capteur 1/2.55″, autofocus à détection de phase

: capteur 48 MP, ouverture à f/2.2, angle de vue 120˚, taille du capteur 1/2.55″, autofocus à détection de phase Selfie : capteur 18 MP carré, ouverture à f/1.9, autofocus à détection de phase

Cette configuration est très qualitative et très cohérente. En généralisant les capteurs 48 mégapixels, Apple assure une très bonne continuité colorimétrique dans toutes les situations. La luminosité est bien gérée, même en contre-jour. Bien sûr, il y a quelques différences entre le capteur principal, bien plus grand et lumineux que les autres, notamment en soirée. Mais le coprocesseur d’image parvient à contrebalancer ces écarts.

L’autofocus des trois capteurs est rapide et précis, grâce à la caméra LiDAR qui vient compléter les autofocus à détection de phase présents dans chacun des capteurs. Le mode portrait, géré uniquement par le capteur principal, reste incroyable. Et, petite nouveauté logicielle dans la nouvelle interface, Apple donne enfin un peu plus de contrôle sur l’intensité du mode nuit. Voilà une très bonne nouvelle.

Cette année, Apple a donc mis l’accent sur deux des modules de l’iPhone 17 Pro Max. Le premier est le capteur FaceTime, qui passe de 12 à 18 mégapixels. Ce capteur réalise d’excellents portraits, avec de nombreux détails, des textures naturelles, beaucoup de contraste et un détourage précis. Le bokeh est, par défaut, un peu trop accentué. Mais vous pouvez régler son intensité. Il y a une très légère différence colorimétrique entre le capteur FaceTime et le capteur principal, perceptible en journée et en soirée.

Le deuxième accent est mis cette année sur le téléobjectif. Le zoom optique est très légèrement moins profond, mais ce recul est largement compensé par l’augmentation de la définition qui permet d’atteindre le rapport 8x en lossless. Au final, on arrive à se rapprocher davantage sans grain ni bruit. Apple offre ici un zoom numérique 40x. Mais au-delà de 20x, c’est moins bon en journée. Et en soirée, il ne faut pas dépasser le 10x.

En 2024, nous avions été étonnés des efforts d’Apple pour redonner à l’ultra grand-angle ses lettres de noblesse. Ce module reste d’ailleurs très bon cette année, puisqu’il n’a pas évolué. La correction des distorsions est généralement bien gérée (sauf cas très rare, comme ci-dessous). La colorimétrie est très légèrement plus fade en soirée, mais très naturelle en journée. Le mode macro reste excellent, comme en 2024. Et l’iPhone change automatiquement l’objectif quand il a besoin pour obtenir une image nette.

Pour les vidéastes, l’iPhone 17 Pro Max est un excellent choix, de jour ou de nuit. La colorimétrie est maîtrisée. Les zooms intermédiaires sont soignés. Et le téléphone peut filmer de 24 à 60 images par seconde, jusqu’en 8K et en Dolby Vision. Attention, comme l’iPhone Air, des reflets apparaissent sur les lentilles en soirée. Le zoom numérique monte à 24x ici, mais il ne faut pas dépasser le rapport 10x en soirée pour éviter le bruit. Et le module ultra grand-angle est moins précis.

Enfin, en audio, l’iPhone 17 Pro Max offre une bonne expérience. Mais elle n’est pas forcément meilleure qu’avec les « Pro Max » précédents. Nous retrouvons une configuration stéréo asymétrique, avec un premier haut-parleur dans la tranche inférieure et un second élément est caché dans l’écouteur téléphonique. Une configuration classique qui va avantager les conversations téléphoniques au détriment des contenus vidéo.

Cette configuration offre une expérience très correcte, même si nous percevons un léger déséquilibre en faveur du haut-parleur principal. Les voix et les médiums sont très présents, tandis que les aigus et les basses sont plus effacés. La scène sonore est correcte, grâce à un recouvrement audio entre les deux haut-parleurs qui apporte de la profondeur. Côté puissance justement, elle n’est pas très élevée : on monte aisément à 50 % du volume. Au-delà, le son reste globalement maîtrisé avec quelques grésillements sur les aigus.

Comme toujours, iOS ne propose pas d’égaliseur. Et ce même si vous utilisez des AirPods. Vous en trouverez un dans l’application Apple Music, mais il ne concernera que ce service de streaming et non l’ensemble du système. Dernier point important, Apple continue d’intégrer un micro secondaire dans le module photo. Il permet d’améliorer la qualité sonore de vos vidéos, notamment grâce au « zoom audio ». Même si ce n’est pas une nouveauté, nous aurions mal pris son retrait.

Alors, on achète ?

L’iPhone 17 Pro Max est une très bonne cuvée. Si le smartphone n’apporte aucune révolution, il démontre le potentiel de la firme à se renouveler et à trouver des solutions pour gommer les défauts des prédécesseurs. Si vous venez de l’iPhone 16 Pro Max, vous ressentirez une légère différence sur les performances et l’autonomie. Mais si vous venez d’un modèle antérieur, la progression est très élevée.

Restent quelques petits points d’achoppement. Notamment la puissance du processeur : elle est certes suffisante pour tous les usages actuels, elle ne fait qu’égaler le meilleur processeur de 2024 (le Snapdragon 8 Elite) et non celui de 2025 (le Snapdragon 8 Elite Gen 5). Une situation qui met un doute sur la capacité de l’iPhone 17 Pro Max à rester une excellente plate-forme gaming pendant toute la durée de son cycle de vie.